12 программ, сервисов и платформ, которые помогут в работе проект-менеджера

Рассказываем о классных инструментах, которые помогут сделать работу проект-менеджера продуктивнее.





Wrike — корпоративный онлайн-сервис для управления проектами и совместной работы. Позволяет планировать, расставлять приоритеты задач, отслеживать график их выполнения и взаимодействовать с командой. Платформа предлагает бесплатную базовую версию для индивидуального использования и групп до пяти пользователей.





Asana — мобильное и веб-приложение для управления проектами в командах. Представляет собой планировщик задач для бизнеса и сотрудников. Подходит для ведения маркетинговых и креативных кампаний за счет статистики. Хорошая визуализация и понятный дизайн.

GanttPRO — позволяет в онлайн-формате построить диаграмму Ганта — удобную таблицу для отслеживания графика работ по проекту. Кроме того здесь можно визуализировать процессы, создавать задачи и назначать их участникам, выставлять дедлайны и процент завершения работы в целом.

Active Collab — сервис дает возможность разбить большой проект на небольшие задачи, распределить их между сотрудниками так, чтобы они могли видеть общее направление работы. Плюс платформы — интеграция с большим количеством популярных программ: Trello, Slack, Zapier и многие другие.





Basecamp — площадка, на которой можно настроить сразу несколько рабочих пространств: списки дел, доски сообщений, графики, хранилище файлов, групповой чат. Все, что нужно для работы, хранится в одном окне. К системе можно подключить клиентов для совместной работы.

Hygger — сервис дает возможность управлять процессами проекта в одном месте. Здесь можно создавать различные доски: Scrum, Kanban, Roadmap и Backlog. Благодаря системе уведомлений и комментариям можно построить эффективную коммуникацию между сотрудниками.

Nave — сервис для визуализации данных из других платформ. Платформа строит понятные и информативные графики по разным характеристикам: времени, эффективности, способам выполнения задач. Поддерживает интеграцию с Jira, Trello, Azure DevOps, Asana и ZenHub.

Confluence — сервис для работы с документацией. Здесь удобная система просмотра страниц, поддержка разных форматов, есть возможность совместной корректировки файлов. Также можно вести заметки со встреч и хранить сопутствующую проекту информацию.





Calendly — сервис для автоматизации назначения встреч. Человек может самостоятельно выбрать дату и время, свободные в вашем календаре и оставить детали, которые нужно знать. Поддерживает интеграцию с Google Meet.

You Need A Wiki — платформа позволяет создавать базу данных проекта из Google-документов. Здесь можно привязать ссылки, настроить систему переходов из одного файла в другой и навигацию. Создается «Википедия» для вашего проекта.

Toggl — приложение для отслеживания задач. Оно объединяет в себе три функции, которые будут полезны проект-менеджерам: отслеживание дедлайнов, планирование работы и возможность составлять списки подходящих для работы над проектом сотрудников.

Slack — корпоративный мессенджер. Одна из основных обязанностей проект-менеджера — коммуникации с клиентом. Для этого удобнее всего вести рабочие чаты отдельно от личных. Здесь можно удобно настроить систему уведомлений, находить нужные сообщения.