13 полезных программ, платформ и сервисов, которые помогут в работе переводчика

Собрали инструменты, которые помогут в разных областях работы переводчика.





«Google Переводчик» — сервис, предназначенный для автоматического перевода части текста или веб-страницы на другой язык. Инструмент помогает понять общий смысл содержания текста на иностранном языке.





«Яндекс Переводчик» — алгоритм машинного перевода, который строит соответствия на основе анализа миллионов переведенных текстов. Отличный сервис для того, чтобы перевести текст в общих чертах, а затем доработать его.

Trados — система автоматизированного перевода, которая позволяет сохранять слова и предложения, которые уже были переведены ранее в единую базу. Хорошо подходит для технического перевода.

Déjà Vu — сервис автоматизации работы переводчиков, основной принцип которой — не переводить то, что уже было переведено. Программа «запоминает» фрагменты текста, тем самым экономя время специалисту.

OmegaT — бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, менять который может любой человек. Это позволяет специалистам наладить собственные функции, которые им нужны в работе. Среди основных функций программы: запоминание переведенных слов, автоматизированный перевод и поддержка популярных форматов документа.

AfterScan — программа для автопроверки и корректировки исходников. Отлично подойдет для тех, кому нужно редактировать тексты. Среди возможностей сервиса: проверка орфографии и анализ, автоматическое исправление, чистка отступов, пробелов и переформатирование старых текстов.

ABBYY Lingvo — большой электронный словарь для 12 языков: английского, немецкого, французского, испанского, итальянского, португальского, китайского, украинского, греческого, казахского, норвежского и русского. Общая база сервиса — 45 общелексических и толковых словарей.

CuneiForm — интеллектуальная система распознавания текста. Обеспечивает быстрое и качественное преобразование бумажных документов и электронных графических файлов в редактируемый текст.

Программа ABBYY FineReader распознает текст на изображениях, файлах, документах почти всех форматов. Поддерживает 192 языка и имеет встроенную проверку орфографии на 48 из них.

AnyCount — сервис, благодаря которому специалисты-переводчики могут узнать о статистике текста: количестве страниц, слов, символов и знаков, посчитать их с пробелам или без. Преимущество — в поддержке всех наиболее распространенных форматов файлов, включая графические изображения.

Инструменты локализации Multilizer позволяют создавать и управлять многоязычными версиями программного обеспечения, документов, веб-страниц и другого контента. Благодаря удобным функциям редактора и словарям можно сосредоточиться на главном — переводе.

ApSIC Comparator — бесплатный инструмент, который позволяет создавать параллельные отчеты со всеми изменениями, внесенными в перевод. Эти сравнительные отчеты можно использовать как для оценки качества перевода, так и для обратной связи с переводчиком.

Программа MemoQ позволяет интегрировать в свою систему несколько баз переведенных слов и выражений, терминологических словарей и других инструментов для работы переводчика. Все это позволяет специалисту работать в одной среде, не переключаясь между программами.