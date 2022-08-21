Автоматизация отбора и геймификация работы: полезные сервисы для HR-специалиста

Новая подборка полезных приложений и сервисов для профессиональной работы. На этот раз для тех, кто работает в сфере рекрутинга.





Amazing Hiring — платформа для поиска кандидатов для IT-компаний. Регистрация позволяет получить доступ к базе из 600 миллионов профилей специалистов и оптимизировать процесс отбора с помощью технологий искусственного интеллекта.

Hunt Flow — система автоматизации рекрутмента. Позволяет публиковать вакансии на всех популярных площадках одновременно и собирать отклики в одном окне. Самостоятельно распознает резюме-дубликаты, поддерживает интеграцию со всеми мессенджерами и почтовыми сервисами.

Gamification Lab — повышает заинтересованность и мотивацию сотрудников через геймификацию обучения. За успехи в работе можно начислять баллы, устраивать соревнования и конкурсы.

Beehive — платформа для найма IT-специалистов и оценки внутренних кандидатов. Сервис использует сертифицированные тесты и методики. Весь процесс проводится в онлайн-формате. Можно отправить ссылку кандидату и через 15-90 минут получить отчет с уровнем его навыков.

Peopleforce — HRM-система управления персоналом для бизнеса. Позволяет создать единую систему для хранения информации о сотрудниках, кандидатах и управлении персоналом, без лишних таблиц и дополнительного программного обеспечения.

VCV — набор digital-инструментов для подбора персонала. Есть возможность создать брендированные вакансии и специальные вопросы под каждую должность, проводить видеоинтервью, создавать тесты для проверки знаний, настроить чат-бот и аудиобот для общения с кандидатами.

Namely — сервис помогает HR-специалисту на протяжении всего процесса работы с кандидатом. Облегчает адаптацию новых сотрудников за счет сбора данных и последующей персонализации рабочего опыта.

Humanity — позволяет автоматизировать процесс назначения собеседований. Синхронизируется с разными календарями. Есть возможность составлять график работы сотрудников и размер их заработной платы.

Planday — сервис помогает в составлении расписаний для сотрудников. Его можно подключить к бухгалтерской платформе и в одном окне управлять расходами на каждого работника.

Bullhorn — система для управления информацией о кандидатах, которых HR-специалист рассматривает на должность. Можно редактировать данные, оставлять заметки, отслеживать переписку и визуализировать рекрутинговую активность.

Outmatch — платформа для проведения онлайн-собеседований. Есть функция составления плана и автоматической проверки рекомендованных кандидатов на должность резюме.

Pymetrics — геймифицированные тесты для определения навыков и знаний кандидатов. Позволяет понять, насколько потенциальный сотрудник подходит вашей компании.