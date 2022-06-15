13 приложений и сервисов, которые облегчат жизнь предпринимателям и руководителям

Каждый день технологии делают нашу жизнь и работу проще. Сегодня рассказываем об инструментах, которые помогут в деятельности руководителя.





TINYpulse — сервис, который поможет собрать отзывы и обратную связь от команды по любому вопросу. Можно составить опрос, который сотрудники пройдут анонимно и выскажут свои пожелания. Это поможет построить лучшую коммуникацию и обстановку в проекте.

«Битрикс24» — сервис позволяет управлять бизнесом в режиме «одного окна». Он включает в себя CRM-систему, чаты, конструктор сайтов, сквозную аналитику, приложение для учета рабочего времени и другие функции, которые помогут держать под контролем все процессы.

QuickBooks — приложение, которое помогает вести бухгалтерский отчет, определять источники доходов и расходов, записывать цифры, проверять платежи и отправлять отчеты клиентам.

HootSuite — платформа для управления социальными сетями. Система поддерживает интеграцию Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest и YouTube. Это позволяет хранить все сообщения и уведомления в одном окне, просматривать их в порядке очереди и систематизировать по своему усмотрению.

Things — приложение для смартфона, главная цель которого — дать пользователю возможность следить за рабочими целями и задачами. Здесь можно присваивать каждой заметке важность, устанавливать сроки, выстраивать схемы, связывая задачи друг с другом. Эффективный личный менеджер.

Spark — приложение для почты, которое можно установить на iOS, macOS и Android. Его отличие от стандартных почтовых сервисов в том, что здесь можно объединить большое количество разных адресов — рабочих и личных. Также можно настроить общую почту для всех сотрудников.

flowlu — сервис помогает бизнесу объединить все ключевые процессы компании в рамках единой онлайн-системы и избавиться от путаницы. Здесь можно управлять проектами, задачами, счетами и финансами.

CamScanner — приложение, которое превращает iOS или Android устройства в ручной сканер с автоматическим распознаванием текста. Полезно, если нужно создать копию документов и превратить их в PDF-формат.

Trello — облачная программа, которая помогает небольшим командам управлять проектами. Здесь есть карточки, в которых можно указать задачи, расписать комментарии, установить дедлайны и контрольные списки.

Slack — корпоративный мессенджер, который собирает в одном окне обсуждения в общих темах, приватных группах и личных сообщениях. Сервис поддерживает интеграцию с почти 100 сторонними сервисами — Dropbox, Google Drive, GitHub, Google Docs, Google Hangouts, Twitter, Trello, MailChimp и многими другими. Будет полезен когда большая команда работает над разными проектами.

Evernote — веб-сервис и набор программного обеспечения для создания и хранения заметок. Его можно установить на разные платформы: macOS, iOS, Chrome OS, Android, Microsoft Windows. Записи могут включать в себя текст, фотографии и видео, веб-страницы и другие файлы. Созданные заметки можно сортировать по специальным тематическим блокнотами.

Wave Financial — программное обеспечение для бухгалтерского учета. Оно предназначено для небольших предприятий и команд до десяти человек. Здесь можно следить за счетами, отслеживать расходы, интегрироваться с разными сервисами, вроде PayPal, добавлять квитанции и чеки.

Google Workspace — набор облачных сервисов, предоставляемых компанией Google. В него входят: Gmail, Google Календарь, Google Диск, Google Docs и Google Meet. Эти приложения и дополнения позволяют отслеживать график и важные даты, хранить большое количество документов и других данных, создавать электронные таблицы и графики.