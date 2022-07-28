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10 программ и сервисов, которые помогут анализировать финансовые показатели и составлять отчеты
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Сегодня в 15:45

10 программ и сервисов, которые помогут анализировать финансовые показатели и составлять отчеты

Продолжаем рассказывать об инструментах, которые помогают в ежедневной работе разных специалистов. Сегодня для представителей финансовой сферы.


Dynamics 365 Finance — сервис от Microsoft, который поможет оценить состояние финансов компании и усовершенствовать систему управления. Позволяет повысить гибкость отчетности за счет аналитики, построенной на основе искусственного интеллекта.

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Microsoft Power BI — еще один сервис от Microsoft, который пригодится финансистам. Он объединяет несколько функций: интерфейс с таблицами, систему визуализации данных, их выгрузку, систематизацию или удаление. Здесь можно анализировать информацию из разных источников — это помогает сравнить необходимые показатели.

Qlik — платформа для аналитики данных бизнеса. Здесь можно собрать все необходимые данные о финансовой части, проследить изменения, построить наглядные графики и таблицы для предоставления результатов исследования.

Tableau — программное обеспечение для интерактивной бизнес-аналитики и визуализации данных. С его помощью можно проводить анализ большого количества данных и создавать отчеты с понятными элементами: диаграммами, графиками, деревом событий или картой.

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SAP S/4HANA Cloud — комплексная система планирования ресурсов компании. Применяя ее в области финансов, можно внедрять новые бизнес-модели, управлять изменениями в стратегии распределения бюджета используя прогнозы искусственного интеллекта.

Oracle Financials Cloud — сервис, который поможет получить информацию о финансовом положении и прибыльности компании за счет анализа бухгалтерской отчетности. Кроме того здесь также можно объединить разные источники финансовых данных, чтобы избежать путаницы.

Google Data Studio — система для создания интерактивных отчетов. В нее можно импортировать данные из разных инструментов вроде Google Analytics, Google Sheets или YouTube Analytics и визуализировать их. На основе этой информации сервис позволяет делать выводы об успешности маркетинговых кампаний.

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«Финансист» — сервис для управленческой отчетности. Он позволяет контролировать расходы и финансовые показатели KPI, которые влияют на рентабельность бизнеса. Система показывает эффективность отдельных экономических решений внутри компании.

Seeneco — сервис финансового и управленческого учета, планирования и анализа бизнеса. С его помощью можно посчитывать и планировать доходы и расходы, фиксировать чистую прибыль, выставлять счета клиентам.

Brizo — сервис для автоматизации бизнес-процессов. Помогает в управлении продажами, учете средств, аналитике данных. С его помощью можно отслеживать все финансовые решения и их эффективность. Поддерживаются такие сервисы, как Instagram и WhatsApp.

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