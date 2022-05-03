15 сервисов и платформ, которые будут полезны маркетологу

Обзор на ресурсы, которые помогут сделать работу маркетолога легче и эффективнее.





Google Trends — сервис, который предоставляет информацию о самых популярных запросах в поисковике. Есть возможность просмотреть динамику поиска темы на протяжении нескольких лет, изменить страну и настроить тематику по категориям.





Сервис Similar Web предоставляет услуги веб-аналитики, анализа данных и бизнес-аналитики для сайтов. Используя его, вы сможете узнать уровень популярности веб-ресурса, рейтинги трафиков и интересы аудитории.

SocialEngage — проект, который дает возможность проанализировать аудиторию. Метрик много: от информации о поле и возрасте до отслеживания хобби и интересов. Отличный инструмент для персонализации работы с клиентом.

Buzzsumo — инструмент для поиска самых востребованных материалов по определенной тематике, ключевым словам, географии и другим показателям. Помогает проводить мониторинг мнения людей о брендах и продуктах.

Roistat — маркетинговая платформа, которая помогает привлекать больше трафика, увеличивать конверсию в заявках, повышать продажи и лояльность клиентов.





Платформа Comagic объединяет несколько полезных для маркетолога функций. «Коллтрекинг» показывает, сколько звонков и других обращений привел каждый рекламный источник и по какой стоимости. «Сквозная аналитика» увеличивает конверсию в продажах, выручку и средний чек, а «Контроль обращений» помогает не упустить клиентов.

Carrot quest — платформа для коммуникаций с пользователями в цифровых каналах, которая решает задачи в области маркетинга, продаж и поддержки. Помогает настроить чат и чат-боты для сайта, умные email-рассылки, поп-апы, чат и push-уведомления в одном месте.

Platformalp — это конструктор для быстрого создания страниц. На нем маркетологи могут тестировать любые ниши за один день, запускать А/Б-тесты в один клик и смотреть статистику прямо внутри платформы.

LiveDune — сервис аналитики социальных сетей для роста аудитории и охватов, увеличения вовлеченности и продаж. Среди функций площадки: мониторинг и обработка комментариев и сообщений, ежечасный сбор информации по аккаунтам, автопостинг и экспорт отчетов.

Площадка TrendHero поможет найти нужного блогера для рекламы, проверить аккаунты на накрутку, сэкономить бюджет и узнать лучше аудиторию.





Streak — простой и удобный сервис, который поможет выстроить систему взаимоотношений с клиентами и партнерами. Работает через Gmail и позволяет автоматизировать рассылки, проверять данные по прочитанным и доставленным письмам и настраивать отдельные чаты.

Аmplifr— площадка, с помощью которой можно выстроить единое окно управления всеми социальными сетями. Есть календарь с возможностью отслеживать посты и публикации, редактор аккаунтов и удобная статистика.

YouScan — это платформа для анализа социальных сетей на основе искусственного интеллекта с отличными возможностями распознавания изображений. Помогает анализировать мнение клиентов, находить полезную информацию и управлять репутацией бренда.

Selzy — удобный и функциональный сервис e-mail-маркетинга. Детальная статистика, больше ста шаблонов письма и понятный интерфейс.

Creately — инструмент для визуальной совместной работы. С его помощью можно создавать красивые диаграммы, графики и формы для аналитических отчетов или инфографики в социальные сети.