Как работать с текстом, следить за социальными сетями и брать интервью: 15 полезных сервисов для журналистов

Собрали подборку полезных ссылок на онлайн-инструменты, которые пригодятся в работе журналиста.





«Главред» — сервис для улучшения текста. Помогает находить в тексте стоп-слова: лишние выражения, рекламные штампы, признаки плохого синтаксиса, канцелярские фразы и сохранить информационный стиль.





«Грамота» — информационный портал для тех, кто пишет на русском языке. Здесь большая база орфографических и грамматических правил. Сервис также позволяет проверить правописание и ударение, найти синонимы и антонимы.

Popsters — сервис для аналитики контента и интересов аудитории в социальных сетях. С его помощью можно узнать количество посещений страницы, просмотров, упоминаний и комментариев. Отличный инструмент для анализа эффективности аккаунта.

Xmind — сервис для создания Mind Map — карты, на которой идеи ответвляются друг от друга. Это помогает структурировать мысль, делать выводы и связывать разные мысли между собой. Отлично подходит при командной работе над сложным материалом.





Miro — платформа для совместной работы с любыми объемами данных. Можно подключать не только свою команду, но и сторонних людей, которые могут голосовать за решения в проекте. Благодаря сервису можно не только общаться между собой, но и устраивать опросы для выбора тем, заголовков, элементов дизайна.

Feedly — новостной агрегатор. Можно подключать разные каналы, отслеживать обновления. Удобная структура помогает не запутаться в потоке новых уведомлений, а особенно интересные новости можно перемещать в отдельную доску, чтобы вернуться к ним позднее.

Pixlr — удобный инструмент, который пригодится, если вам нужно быстро создать визуальный контент для социальных сетей или сайта. Здесь можно бесплатно редактировать файлы прямо в браузере или использовать готовые шаблоны.





Calendly — сервис представляет собой онлайн-календарь для планирования встреч, звонков и собраний. Здесь простая система настроек, есть напоминания и синхронизация с вашим личным календарем на компьютере или телефоне.

Picture.plus — сервис, который помогает создать формулу рекламного поста. Здесь можно выбрать шаблон, добавить свой текст и фотографии, после чего увидеть конечный результат. После небольшой коррекции его можно публиковать.

Simplenote — простой и минималистичный редактор текста. Здесь можно писать заметки, работать над статьями, создавать материалы. Работает на всех платформах, поддерживает синхронизацию между ними. Позволяет хранить неограниченное количество заметок и вставлять в них фотографии и видео.

Scrivener— еще один текстовый редактор, на этот раз для работы с текстами больших объемов. Это может быть серия статей, журнал на сотни страниц или даже книга. Позволяет удобно перемещаться между разделами и хранить информацию на облаке.





Mural — инструмент для «мозгового штурма». В нем можно создавать и редактировать ментальные карты и диаграммы, визуализировать идеи и проводить командные обсуждения.

Cogi — приложение для записи интервью и опросов. Сохраняет аудио-файлы в хорошем качестве. Особенность приложения — возможность выделить отрезок разговора, в котором была озвучена интересная мысль или идея — это позволяет не переслушивать разговор несколько раз, чтобы выделить самое главное.

Transcriber Pro — сервис для ручной расшифровки аудиозаписей в текст. Возможности включают в себя: установку временных меток, ускорение и замедление записей, управление горячими клавишами, функции автоматического исправления текста.

iloveimg — инструменты для работы с изображением. Поможет преобразовать фотографию из одного разрешения в другое, обрезать его или изменить размер.