8 успешных предпринимателей из Центральной Азии о причинах своего успеха

Эльмира Есмаханова, город — Алматы, директор ТОО A Cosmetics





Порядочность и честность во всем. Для любого человека, который занимается предпринимательской деятельностью, я считаю, это самое важное.

Многие обращаются ко мне за советом, как стать успешным, с чего начать, как найти себя. Я не считаю себя человеком, который знает ответы на эти вопросы. Мой принцип — даже достигнув чего-то, ты должен развиваться дальше. Иногда к нам приходят новые сотрудники и изначально считают себя всезнающими. Даже имея за плечами немалый опыт, я считаю, что знаю еще недостаточно, и продолжаю учиться. Найти себя невозможно, себя можно только создать. Поэтому для меня так важно постоянно заниматься саморазвитием и обучаться.

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Арман Сулейменов, город — Алматы, предприниматель, @armansu





Если у меня и есть сильные стороны, так это любознательность. Мне интересно абсолютно всё и все — каждый человек, с кем я разговариваю. Причем я люблю детали, скучные для многих людей. Мне по-настоящему кажется, что каждый человек интересен, потому что он представляет собой уникальную конфигурацию впечатлений и опыта.

Чем сильнее группа людей, команда, тем комплементарнее их навыки и тем более схожи их ценности. Одна из моих ценностей, которой я стараюсь по возможности не жертвовать — это свобода. Как для себя, так и для своих коллег в команде я ценю свободу и возможность для самовыражения. Поэтому у меня более демократичный, либеральный стиль управления. Я считаю, что самое главное — дать команде контекст, цель, но не обязательно говорить, как ее достичь. Это дает людям возможность для творчества.

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Данияр Монолбаев, предприниматель, facebook





Предпринимательство — это нелегкий путь. И то, что мне дает мотивацию двигаться вперед — это вера в самого себя.

Идеальных условий не существует, сложности есть всегда. Но я никогда не думал останавливаться из-за них, сказать себе «нет» и бросить. Я знаю, что все возможно, и, если не получается — значит, я просто приложил недостаточно усилий. Если буду стараться, стараться и стараться, то обязательно добьюсь желаемого, какие бы цели ни поставил.

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Брэдли Бреннеман, город — Бишкек, основатель Bishkek Coffee Roasters и сети кофеен SIERRA Coffee, facebook





Мне помогает двигаться вперед упорство. Чтобы быть успешным в любой сфере жизни, нужно постоянно решать большое количество вопросов. И многие люди просто сдаются в первый день, месяц или год.

Чтобы развивать мышление и всегда видеть картину целиком, много читаю. Нам всем свойственно замечать мелкие моменты, а общей картины происходящего мы зачастую не видим. Когда человек видит, что происходит в целом, в бизнесе, команде, семье, в стране и в мире, то может принимать решения быстро. В Кыргызстане режим ЧП ввели 24 марта, закрыли все рестораны и гостиницы. Но уже в феврале мы поняли, что наш ждет, и подготовили компанию и финансы, чтобы выжить в этот период. Бизнес — это жизнь или смерть. Те, кто не приготовился, закрылись. Поэтому я всегда смотрю вперед и мыслю стратегически.

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Талгат Кожахметов, город — Алматы, предприниматель, инвестор, facebook





Между логикой и эмоциями выбираю логику. У меня математическое образование, я включаю разумность, логику, и это работает больше, чем эмоциональная сторона. Люблю все просчитывать и анализировать.

Моя сильная сторона — целеустремленность, я ставлю себе цели и работаю над их достижением.

Мне нравится учиться. Ежедневно изучаю что-то новое, причем в различных областях: философия, история, бизнес, новые технологии, языки. Форматы обучения тоже самые разные: офлайн, онлайн, смотрю видеоролики на YouTube, участвую в вебинарах, читаю книги. В последнее время полюбил слушать аудиокниги, потому что это удобно совмещать со спортом. Каждый день встаю в шесть часов утра, совершаю пробежки и включаю аудиокниги.

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Ахмад Мелибаев, город — Ташкент, совладелец и CEO группы компаний Havoqand people, @ahmad.melibaev





В моей жизни было много сложностей и ошибок, чтобы я рафинированно вещал о том, как важно быть конкретным или транслировать список правильных ценностей. Я не та «история успеха», которая оканчивала престижный вуз, училась делать бизнес по книжкам и с первого раза построила корпорацию с командой мечты. Я горько ошибся в начале своей бизнес-карьеры с партнерами. Допустил несколько больших ошибок по молодости и глупости. Тем не менее это опыт, который делает меня мной, уроки, которые стоили мне денег и нервов, но дали гораздо больше. Поэтому каждая ценность в моей жизни пришла от обратного. Как правила в авиации написаны авиакатастрофами, так и мои ценности формируются, исходя из ошибок прошлого и целей на будущее.

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Жамиля Иманкулова, город — Бишкек, основатель и управляющий партнер компании El Group Consulting, соучредитель КФХ «ЭкоФерма», ТМ Ecomade, facebook





Наши принципы — мои и моего партнера — отображены в наших проектах. Каждый раз, когда мы начинаем какой-либо бизнес, мы всегда думаем о том, что еще он может принести помимо денег. К примеру, проект Ecomade — это не только про деньги, которые в будущем он принесет, потому что проект до сих пор дотационный: сельское хозяйство — сфера, которая требует длительного времени для раскрытия самого бизнеса и его финансовой устойчивости. Это также про то, какое влияние он оказывает на потребителей продукции, фермеров и окружающую среду. Мне нравится фраза: «Жизнь дающее производство».

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Динара Руслан, город — Бишкек, основатель CodifyLab, председатель правления Кыргызской Ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг, facebook





Я всегда сомневалась, есть ли у меня какие-то особые таланты, но я была убеждена, что смогу скомпенсировать все трудолюбием и упорством.

В детстве я хотела учиться за границей и именно в Америке. Мне говорили: «Это невозможно. Ты не дочь министра, на это нужны большие деньги и связи». Но я всегда верила, что если сильно стараться, то все возможно. Когда я уезжала по программе Work&Travel, у меня был плохой английский, не было денег, моя семья была против, потому что мне было всего 18 лет, а вдобавок в стране случалась революция. Потом, когда я прилетела в Америку, все опять шло не так: нас не встретили, и негде было жить, но я все равно не отступила от своей цели и не вернулась в Бишкек.

Трудностей было много, они есть и сейчас. Каждый раз, хочешь или нет, можешь или нет, ты собираешь волю в кулак и идешь вперед.

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