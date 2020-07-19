24 алматинца, кто стал успешен и открыл свой бизнес до 30 лет

Марина Аничкина, родной город — Алматы, создатель секонд-хенда Asaý Júrek



Будучи студенткой, я всегда одевалась в секонд-хендах, пыталась находить редкие, оригинальные вещи. На тот момент сделать это было хоть как-то возможно, но со временем ситуация с выборкой одежды заметно ухудшилась. Тогда у меня возникла мысль открыть свой комиссионный магазин, но воплотить мечту в реальность удалось не сразу.

Шакир Исламбакиев, родной город — Алматы, предприниматель, @shakir_islambakiyev

Асан Паржанов, родной город — Кентау, сооснователь «СпасиBeaucoup»



Улжан Смадияр, родной город — Алматы, сооснователь «СпасиBeaucoup»

Газиза Еспаева, родной город — Алматы, предприниматель





Улугбек Шарипов, родной город — Тараз, сооснователь брендов Tumar Qazaqstan и SHOQAN by Shoqan Ualikhanov

Нурсултан Магзумов, сооснователь брендов Tumar Qazaqstan и SHOQAN by Shoqan Ualikhanov









Когда стали получать первые доходы, начали следить за собственным стилем. Но не могли найти ничего подходящего: было либо дорого, либо некачественно. Тогда мы нашли швею и отшили костюмы для себя. Потом к нам стали обращаться друзья, их знакомые — мы пошили для них первые костюмы. Спустя год появился бренд SHOQAN.



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Когда стали получать первые доходы, начали следить за собственным стилем. Но не могли найти ничего подходящего: было либо дорого, либо некачественно. Тогда мы нашли швею и отшили костюмы для себя. Потом к нам стали обращаться друзья, их знакомые — мы пошили для них первые костюмы. Спустя год появился бренд SHOQAN.Подробнее здесь

Даниял Умбеталов, родной город — Алматы, предприниматель







Моя семья никак не относится к бизнесу. Но мама полностью поддерживает меня в начинаниях. Это самая большая мотивация в жизни. В маркетинге я разбирался дома, открывал telegram-каналы, закрытые чаты, скачивал курсы и учился по ним.



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Айша Орымбаева, родной город — Тараз, основатель и директор школы программирования Element





Многие думают, что молодежь не может успешно вести бизнес. Но именно у молодых людей больше всего идей. Главное — не ограничивать себя. Лучше сейчас ошибиться, но приобрести опыт. Я не думала о том, прогорю ли я, закроюсь ли через несколько месяцев. Просто хотела открыть школу и другой вариант не рассматривала.



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Анна Суворова, родной город — Алматы, директор культурного пространства «Трансформа»





Меня всегда привлекала тема арт-площадок, как они помогают развитию города. Галина пригласила меня в центр после знакомства с дипломной работой, которую я написала. Так я стала арт-менеджером площадки и с самого начала занималась ее развитием. В команде нас было трое.



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Айбек Рахим, родной город — Алматы, основатель проекта Tazalyk, @mytazalyk





Когда я осознал экологическую проблему в Казахстане, то захотел начать сортировать мусор и приучать к этому других. Мы просто группа молодых ребят, которые любят свой город, алматинские горы, гордятся природой. Каждый из нас болеет за свой родной край и хочет сделать его лучше.



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Нурали Бейсекожа, родной город — Алматы, скрипач, композитор, пианист, лауреат международных и республиканских конкурсов, @beisekozhanurali





Моя семья никак не относится к бизнесу. Но мама полностью поддерживает меня в начинаниях. Это самая большая мотивация в жизни. В маркетинге я разбирался дома, открывал telegram-каналы, закрытые чаты, скачивал курсы и учился по ним.Подробнее здесь Многие думают, что молодежь не может успешно вести бизнес. Но именно у молодых людей больше всего идей. Главное — не ограничивать себя. Лучше сейчас ошибиться, но приобрести опыт. Я не думала о том, прогорю ли я, закроюсь ли через несколько месяцев. Просто хотела открыть школу и другой вариант не рассматривала.Подробнее здесь Меня всегда привлекала тема арт-площадок, как они помогают развитию города. Галина пригласила меня в центр после знакомства с дипломной работой, которую я написала. Так я стала арт-менеджером площадки и с самого начала занималась ее развитием. В команде нас было трое.Подробнее здесь Когда я осознал экологическую проблему в Казахстане, то захотел начать сортировать мусор и приучать к этому других. Мы просто группа молодых ребят, которые любят свой город, алматинские горы, гордятся природой. Каждый из нас болеет за свой родной край и хочет сделать его лучше.Подробнее здесь

Жибек Кулумбетова, родной город — Алматы, спортсменка, @zhibek_bjj

Кыран Талапбек, родной город — Алматы, режиссер, блогер, основатель KYRAN FILMS, @kyran_talapbek

Данияр Сарсеев, родной город — Алматы, фотограф, @sarseyev

Расул Абдуллаев, родной город — Алматы, маркетолог

Султан Кушербаев, родной город — Алматы, сооснователь Campit.kz





Денис Лукянчук, родной город — Алматы, сооснователь Campit.kz

Диана Холловей, родной город — Алматы, модель, актриса

Аламшо Гафуров, родной город — Алматы, управляющий и партнер Sky Hostel Almaty @skyhostel_almaty, @komek_charity

Анастасия Воложина, родной город — Алматы, предприниматель, @vlanastasiaa

Арман Юсупов, родной город — Алматы, видеоблогер





Карина Оксукпаева, родной город — Алматы, студентка

Айсаным Кастеева, родной город — Алматы, дизайнер, художник по костюмам

Абылайхан Камаладин, родной город — Кызылорда, CEO QAMALLADIN bloggers agency