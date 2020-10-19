16 дипломатов о работе в Казахстане и особенностях жизни в Центральной Азии

Lars Hennig (Ларс Хенниг), дипломат Посольства Германии

Marton Ujvári (Мартон Уйвари), торговый советник Посольства Венгрии в Республике Казахстан







Валерия Самойлова, дипломат Посольства Украины

Lance Erickson (Ланс Эриксон), заместитель атташе по культуре и образованию Посольства США

Emilio Sessa (Эмилио Сесса), атташе по коммерческим и культурным вопросам Посольства Италии в Казахстане



Sean Boda (Шон Бода), дипломат Посольства США



Валентина Гольдман, дипломат Посольства Германии



Wren ElhaiI (Рэн Элхай), пресс-атташе Посольства Соединенных Штатов Америки



Galia Frenkel (Галиа Френкель), заместитель Посла и консул Посольства Израиль в Казахстане и Кыргызстане

Carly Van Orman (Карли Ван Орман), дипломат, генеральное консульство США

Зигмарс Брунавс, атташе по транспорту и связи в Посольстве Латвии



Matteo Petrini (Матео Петрини), дипломат, заместитель Посла Италии в Казахстане



Theodore Lyng (Теодор Линг), заместитель Посла США



Jacky Devis (Джеки Дэвис), родной город — Лондон, секретарь по политическим вопросам, Посольство Великобритании



Anthony Pahigian (Энтони Пахигиян), дипломат Посольства США



Хизер Прист, помощник атташе в Посольстве США



Еще один фактор, который повлиял на мой выбор стать дипломатом — мое обучение в Вашингтоне. Там я жил в международном студенческом доме. Нас было около 100 студентов из разных стран. Особенность этой программы в том, что из одной страны у нас обучалось не больше четырех студентов. Поэтому там было около 60 национальностей. Мы все жили под одной крышей, готовили совместные ужины, проводили много времени вместе. Это тоже повлияло на выбор профессии в международной сфере.Люди в Казахстане добрые и приветливые. Многие местные жители, узнав, что я венгр, говорят: «Аттила — наш общий отец». Люди всегда интересуются, как я себя здесь чувствую. Одно из самых приятных впечатлений то, что люди знают о нашем общем историческом прошлом.Я уже была в Казахстане ранее, жила здесь три года, когда была ребенком. Ходила в немецкую школу № 46. Мои родители были дипломатами, поэтому я успела пожить во многих странах.Тогда столица только переехала из Алматы в Астану. Я вижу, как сильно разросся город. Левого берега практически не было, а теперь там невероятное количество красивых строений.В университете я изучал русский язык, долгое время работал в России. Несколько раз был в Казахстане в начале 2000 годов. Работал в Алматы, посещал Караганду и новую столицу. Первые впечатления о стране получил благодаря Алматы. Была зима, красивый снегопад — на фоне гор это выглядит изумительно.У наших народов есть что-то общее. Например, особое отношение к высокому качеству яблок. Яблоко — главный символ одного из городов Казахстана, а в северной части Италии есть популярный сорт яблок. Также было удивительно узнать, что яблоки в Европу прибывают из Казахстана.Первое впечатление — мы попали в Лас-Вегас, здесь много света по ночам. У нас чудесная квартира, из окна открывается удивительный вид на Пирамиду, которая красиво подсвечивается, а в парке много огней. Первые недели мы просто наслаждались видом из окна.Меня впечатлили молодые люди здесь — они открытые, активные и современные. Когда мы с Марком гуляли по набережной, то смотрели на этих молодых людей, которые наслаждаются жизнью. Мы не могли поверить, что, находясь так далеко от Центральной Европы, встретим молодежь, которая ведет себя, одевается, говорит с друзьями так, как в Европе. Когда я рассказываю это друзьям, у них появляется желание приехать сюда, появляется интерес к стране.Когда я изучал русский язык, прочитал произведение Достоевского «Преступление и наказание». Я представлял в своей голове все, о чем говорилось в книге, включая вид Санкт-Петербурга и внешность героев. Книги помогают лучше узнать культуру и менталитет страны. Мне нравятся работы Льва Толстого, то, как он описывает все в мелких деталях, например в романе «Анна Каренина».Я не могу читать все наспех, так как мне необходимо вчитываться в каждое слово. Моя цель — прочитать роман «Мастер и Маргарита» на русском, так как я читал его пару раз на английском.Казахстан — страна, куда случилась моя первая дипломатическая миссия. Перед назначением на пост нам дают список стран на выбор. Я отметила несколько, среди которых был Казахстан. Так как я знаю русский, меня отправили сюда.Когда путешествую, я не изучаю страну, в которую собираюсь, из-за нехватки времени. Иногда могу почитать о месте назначения в самолете, в пути. Но, прежде чем приехать в Алматы, я искала информацию об этой части мира. И наткнулась на страницу Дэниса Кина, где он писал об Алматы, районах и архитектуре. Также посмотрела документальные фильмы из серии «Казахи в США» и «Американцы в Казахстане».В Астане я больше всего люблю зиму. Здесь она серьезная, много снега, что позволяет проводить различные зимние активности. Каждые выходные я встречаюсь с моржами, которые состоят в клубе моржей «Бодрость». Если нет других планов на субботу и воскресенье, то стараюсь регулярно ходить и нырять. Мой брат и брат жены в Латвии этим занимаются, но так получилось, что я начал этим заниматься в Астане.Я был в хорошем впечатлении от того, какими доброжелательными и приветливыми оказались казахи. Они гордятся своей страной и культурой, но также заинтересованы во внешнем мире и иностранцах. Я бы сказал, что могу найти сходства между современным казахским обществом и итальянским обществом несколько лет назад, особенно в семейном аспекте. Я помню, что заметил, как много здесь детей. К сожалению, это уже не так распространено в Европе.Дипмиссия — сложный и непредсказуемый процесс, ты не можешь просто взять и выбрать куда поехать. Но я был счастлив, когда узнал, что меня направляют в Астану. Так как ранее я работал в Москве и изучал русский язык, а здесь знание этого языка является плюсом.Я искала интересное место и интересную работу и нашла, когда увидела описание работы в Казахстане. Я ничего не знала о Казахстане. Говорят, что иностранцы называют это лишь одним из «станов». Нет, я не была до такой степени невежественна, но я знала мало о стране. В описании было много о правах человека, что важно для меня. В нем также говорилось о развитии и содействии образованию. Я подала заявку и была принята. Мне повезло.Всегда интересно знакомиться с городами такой ​​большой и красивой страны. И, конечно, интересно слышать мнения жителей других городов. Некоторые жалуются на то, что Астане выделяется слишком много денег. Люди жаловались также на EXPO-2017. Нам понравилась эта выставка. Конечно, в EXPO было вложено много денег, но, думаю, что событие того стоило, ведь Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, которая принимала гостей со всего света. Гораздо проще ничего не делать и жаловаться, но ведь надо пробовать что-то новое, развиваться.Я много лет работала в качестве дизайнера по костюмам в Голливуде, переходила от проекта к проекту. Сложно работать на фрилансе, так как вы заканчиваете одну работу и должны искать другую. В конце концов, я устала от людей, устала от Голливуда, несмотря на то, что продолжала любить свою работу. Я любила свою творческую команду, мне нравилось работать с режиссерами, воплощать в жизнь проекты. Но я чувствовала, что пора менять род деятельности. Поэтому я перешла на административную работу. Работала в Санта-Монике в течение двух лет. Вот так вот я и пришла к тому, что мой босс отправил меня в Казахстан.