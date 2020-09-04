Дипломат из Германии о своей профессии и что повлияло на выбор

О профессии дипломата

Мне всегда была интересна дипломатическая сфера из-за того, что я рос в семье, которая интересовалась политикой. Политика — это то, что мы часто обсуждали за обеденным столом. Тема политики ближе мне, нежели тема бизнеса.

Еще один фактор, который повлиял на мой выбор стать дипломатом — мое обучение в Вашингтоне. Там я жил в международном студенческом доме. Нас было около 100 студентов из разных стран. Особенность этой программы в том, что из одной страны у нас обучалось не больше четырех студентов. Поэтому там было около 60 национальностей. Мы все жили под одной крышей, готовили совместные ужины, проводили много времени вместе. Это тоже повлияло на выбор профессии в международной сфере.

До дипломатической подготовки я отучился на факультете экономики. Чтобы стать дипломатом, не важна специальность, главное, чтобы была степень магистра. Дипломатическая подготовка длится один год, мы изучаем политику, историю, экономику, законы. Обучение делится на два этапа: полгода академического тренинга и полгода работы.



После того как я окончил дипломатическую подготовку, мне позвонили из отдела HR и предложили поехать в Казахстан. Я знал не так много о стране, мне сказали, что Нур-Султан — вторая самая холодная столица в мире. А сам я родом из Баварии — это на юге Германии.

Я никогда не был в Азии, самая восточная страна, которую я посетил — Польша. Я был в Испании, где учился по программе Эрасмус, два раза был в Америке на стажировке, также был в Бельгии, Франции, Тунисе и Марокко. Я говорю на английском, французском, испанском и немецком языках. А еще собираюсь учить русский, недавно был первый урок.

Это мой первый пост в качестве дипломата. Для меня это вызов, и здорово пожить там, где ты никогда не был, это большой опыт.



Здесь я занимаю должность первого секретаря, старше меня по должности есть еще посол, заместитель посла и консул. Первые десять лет мы должны занимать разные должности и работать в разных сферах, например, сейчас я больше в культуре, но затем могу перейти в экономический отдел, чтобы иметь навыки и знания в разных областях. После этого периода можно пойти дальше. Нет определенного времени, когда можно стать послом. Все зависит от тебя, твоих знаний и опыта. Если прогресс виден сразу, то можно и к 40 годам быть на высокой должности.





О Казахстане

Прилетев в Нур-Султан, я отметил, что здесь все современное, чисто и хороший уровень жизни.

Я хочу объездить страну, посетить Алматы и увидеть Каспийское море. Еще хочется поехать в степь, остаться там и посмотреть на звезды.

Я здесь недолго, но за это время успел поездить на велосипедах по Астане, в том числе по ночной. Это было что-то вроде тура по городу, мы были на набережной, в Ботаническом саду.

Прогуливаясь вечером, можно услышать разную музыку — и европейскую, и восточную. В городе можно увидеть церкви и мечети, а в ресторанах подают еду разных кухонь. Мне нравится это пересечение культур.



Сейчас для меня все в новинку, много разного происходит вокруг. Все такое магическое, надеюсь, это чувство останется надолго.