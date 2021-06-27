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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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111 блогеров, которые вдохновят вас больше путешествовать, учиться и правильно питаться
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Сегодня в 13:50

111 блогеров, которые вдохновят вас больше путешествовать, учиться и правильно питаться

Если ищите вдохновение и хотите обновить список своих подписок, смотрите наш обзор.

Вдохновят на путешествия

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Нуржан Алгашов, @travelblog.kz

26 900 подписчиков

В своем блоге Нуржан рассказывает, как добраться до Мачу Пикчу, а также делится информацией о красотах Казахстана и других удивительных местах нашей планеты.


Анзор Гасаев, @vkadre_kz

13 300 подписчиков

На странице Анзора можно насладиться качественными видео и фотографиями Заилийского Алатау и других необыкновенных уголков Казахстана.


Сакен Кагаров, @saken_kagarov

154 000 подписчиков

Мечтаете покататься на лыжах в самом крупном горнолыжном курорте Норвегии или прокатиться на байке по австрийским тропам? Тогда вам сюда!


Еще 5 блогеров по ссылке.


Вдохновят на работу над собственным блогом

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Арман Юсупов, @yussupov21

821 000 подписчиков

В чем лучший - в вайнах и создании бизнес-проектов для своей аудитории

Арман — лидер и идейный вдохновитель команды Yuframe, которая одной из первых начала снимать вайны в Казахстане и стала популярна за пределами страны. Несмотря на то что на данный момент проект Yuframe прекратил существование, участники команды продолжают развивать бизнес-проекты, которые создали во время совместной деятельности. В частности, Арман развивается как Digital Producer - создал проект «Поток», где учит людей быть блогерами. Его супруга Карина, тоже участница Yuframe — занимается продвижением своей бьюти-студии и бара сладостей.


Биржан Ашим, @birzhanashim

1 200 000 подписчиков

В чем лучший: остросоциальный юмор

Биржан — Instagram- и YouTube-блогер. Один из тех, кто не стесняется шутить на актуальные темы, использовать в роликах черный юмор и маты, за что его страницу не раз блокировали. Один из самых успешных проектов в его блоге — «Король говорит». Открыл в Алматы проект в сфере общепита 6inch.


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Вдохновят на собственное дело

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Айдын Рахимбаев, @rakhimbaevaidyn

171 000 подписчиков

Айдын — предприниматель, акционер строительного холдинга BI Group. В социальной сети Instagram за его жизнью следят 89 000 подписчиков. Бизнесмен пишет посты на двух языках: русском и казахском. Часто делится поучительными историями из жизни и вдохновляет читателей на занятия спортом.


Альбина Бунеску, @albunesku

15 400 подписчиков

Альбина — маркетолог, сооснователь Astana Marketing Club.

На странице Альбины много интересной и полезной информации в области маркетинга. Она также проводит курсы по SMM и таргетингу. В Instagram за Альбиной следят почти 17 000 подписчиков.


Багдат Мусин, @bagdatmussin

54 400 подписчиков

Багдат — эксперт в области цифровизации и оцифровке государственных и бизнес-продуктов. В Instagram делится опытом и наблюдениями из жизни, дополняет аккаунт милыми семейными фотографиями. В Instagram за его жизнью следят 30 000 читателей.


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Вдохновят на обчение зарубежом

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Тима, @tim_blancoo

7500 подписчиков

Выпускник итальянского университета Politecnico di Milano в своем блоге делится советами о том, как получить гранты для учебы в Италии и рассказывает о работе и жизни в стране.


Дидара, @didara_kabylbai

3500 подписчиков

На страничке у Дидары вы сможете узнать о странах, где можно получить бесплатное образование, а также о различных международных грантах и стажировках.


Айболат, @aibolat_abitbekov

2160 подписчиков

Айболат — выпускник Лиги Плюща. В своем блоге делится секретами поступления в топовые вузы мира.


Еще 12 блогеров по ссылке.


Вдохновят начать с самого нуля

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Ренат и Амина Галямовы, @zabugorshiki

4542 подписчика

Авторы канала на YouTube «Забугорщики». В блоге пишут о природных локациях Алматинской области и делают интересные снимки.


Лаура Лесбек, @laura_lessbek

20 500 подписчиков

Казахоязычный блог о саморазвитии и мотивации. Лаура делится с подписчиками секретами успеха. Свой первый миллион благодаря Instagram девушка заработала три месяца назад.


Нарима, @meownari

1098 подписчиков

Каждый раз девушка составляет цели на месяц. С подписчиками Нарима делится постами о саморазвитии, составляет подборки программ для соцсетей.


Еще 9 блогеров по ссылке.


Вдохновят заргистироваться в TikTok

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Карина Юнусова, @qarinagram

293 000 подписчиков

Карина делает на своей страницы обзоры новых заведений не только в Алматы, но и по всему Казахстану. А еще она делится полезными рецептами, своими целями и планами на жизнь.


Рашит Ильясов, @rashit.ilyassov

329 000 подписчиков

Журналист и новостной диктор, активно ведет TikTok аккаунт. Рассказывает о последних новостях в стране и мире, а так же делится интересными историческими фактами.


Кымбат, @kymbat_movie

211 000 подписчиков

В смоем блоге Кымбат рассказывает о том, как научиться красиво снимать видео на телефон и монтировать их.


Еще 6 блогеров по ссылке.


Вдохновят на вкусную готовку

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Зарема Хаджиева, @zarema.rostov

2 700 000 подписчиков

Зарема — автор книг «Восток — дело вкусное» и «Пеки со мной и радуй». В своем кулинарном блоге, на который подписаны больше двух миллионов человек, делится любимыми рецептами чеченской, азербайджанской, узбекской и грузинской кухонь.


Бахара Ниязова, @bahara_pp

1 500 000 подписчиков

Диетолог и блогер из Стамбула, которая делится полезными рецептами и кулинарными лайфхаками. В ее блоге — рецепты сочных мант, настоящих узбекских лепешек и турецкого жаркого.


Гульнар Курманова, @gulnarkurmanova

854 000 подписчиков

Фуд-блогер из Казахстана публикует пошаговые видео с рецептами традиционных казахских блюд: наурыз коже, казы и куырдака, а также посты с советами для хозяек и кухонными лайфхаками.


Еще 7 блогеров по ссылке.


Вдохновят на правильное питание

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Катя Органик, @organic_katyaisa

30 600 подписчиков

«Основная функция еды — это энергия. Еда должна заряжать», — именно так говорит Катя в своем блоге и делится вегетарианскими рецептами. Также рассказывает о своем пути к осознанному питанию.


Александра Соболева, @soboleva.alexandra

12 000 подписчиков

Александра — wellness-коуч, консультант по здоровому образу жизни и специалист по изменению привычек. В блоге Александра делится полезными советами и рецептами правильного питания.


Асема Тулеубаева, @asema_tuleubayeva

44 000 подписчиков

Асема — мастер спорта по хоккею. В своем блоге девушка делится секретами здорового образа жизни, выкладывает мини-тренировки и расписывает рецепты ПП-блюд. В прошлом году спортсменка запустила авторский онлайн-марафон для занятий спортом дома.


Еще 5 блогеров по ссылке.


Вдохновят следить за здоровьем

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Дана Башибаева, @mammolog_kz

97 000 подписчиков

Маммолог, онколог. Помогает молодым кормящим мамам питаться правильно и следить за здоровьем беременных. Каждый вечер публикует посты, где затрагиваются самые нужные темы женщин не на медицинском сленге.


Карим Айдос, @stomatolog_karim_aidos

15 000 подписчиков

Стоматолог. Врач работает в диагностическом центре «Нейродин», в столице и ведет блог стоматолога: проводит интерактивы, пишет о здоровье зубов.


Рустам Ризайдинович Самсаков, @dr_rizaidinovich

124 000 подписчиков

Стоматолог-ортопед. Активно делится тематическими постами о лечении, профилактике и восстановлении зубов. В актуальных историях есть фото до/после, прайс услуг, акции и онлайн-запись.


Еще 18 блогеров по ссылке.

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