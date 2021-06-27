111 блогеров, которые вдохновят вас больше путешествовать, учиться и правильно питаться

Если ищите вдохновение и хотите обновить список своих подписок, смотрите наш обзор.
Вдохновят на путешествия
Нуржан Алгашов, @travelblog.kz
26 900 подписчиков
В своем блоге Нуржан рассказывает, как добраться до Мачу Пикчу, а также делится информацией о красотах Казахстана и других удивительных местах нашей планеты.
Анзор Гасаев, @vkadre_kz
13 300 подписчиков
На странице Анзора можно насладиться качественными видео и фотографиями Заилийского Алатау и других необыкновенных уголков Казахстана.
Сакен Кагаров, @saken_kagarov
154 000 подписчиков
Мечтаете покататься на лыжах в самом крупном горнолыжном курорте Норвегии или прокатиться на байке по австрийским тропам? Тогда вам сюда!
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Вдохновят на работу над собственным блогом
Арман Юсупов, @yussupov21
821 000 подписчиков
В чем лучший - в вайнах и создании бизнес-проектов для своей аудитории
Арман — лидер и идейный вдохновитель команды Yuframe, которая одной из первых начала снимать вайны в Казахстане и стала популярна за пределами страны. Несмотря на то что на данный момент проект Yuframe прекратил существование, участники команды продолжают развивать бизнес-проекты, которые создали во время совместной деятельности. В частности, Арман развивается как Digital Producer - создал проект «Поток», где учит людей быть блогерами. Его супруга Карина, тоже участница Yuframe — занимается продвижением своей бьюти-студии и бара сладостей.
Биржан Ашим, @birzhanashim
1 200 000 подписчиков
В чем лучший: остросоциальный юмор
Биржан — Instagram- и YouTube-блогер. Один из тех, кто не стесняется шутить на актуальные темы, использовать в роликах черный юмор и маты, за что его страницу не раз блокировали. Один из самых успешных проектов в его блоге — «Король говорит». Открыл в Алматы проект в сфере общепита 6inch.
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Вдохновят на собственное дело
Айдын Рахимбаев, @rakhimbaevaidyn
171 000 подписчиков
Айдын — предприниматель, акционер строительного холдинга BI Group. В социальной сети Instagram за его жизнью следят 89 000 подписчиков. Бизнесмен пишет посты на двух языках: русском и казахском. Часто делится поучительными историями из жизни и вдохновляет читателей на занятия спортом.
Альбина Бунеску, @albunesku
15 400 подписчиков
Альбина — маркетолог, сооснователь Astana Marketing Club.
На странице Альбины много интересной и полезной информации в области маркетинга. Она также проводит курсы по SMM и таргетингу. В Instagram за Альбиной следят почти 17 000 подписчиков.
Багдат Мусин, @bagdatmussin
54 400 подписчиков
Багдат — эксперт в области цифровизации и оцифровке государственных и бизнес-продуктов. В Instagram делится опытом и наблюдениями из жизни, дополняет аккаунт милыми семейными фотографиями. В Instagram за его жизнью следят 30 000 читателей.
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Вдохновят на обчение зарубежом
Тима, @tim_blancoo
7500 подписчиков
Выпускник итальянского университета Politecnico di Milano в своем блоге делится советами о том, как получить гранты для учебы в Италии и рассказывает о работе и жизни в стране.
Дидара, @didara_kabylbai
3500 подписчиков
На страничке у Дидары вы сможете узнать о странах, где можно получить бесплатное образование, а также о различных международных грантах и стажировках.
Айболат, @aibolat_abitbekov
2160 подписчиков
Айболат — выпускник Лиги Плюща. В своем блоге делится секретами поступления в топовые вузы мира.
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Вдохновят начать с самого нуля
Ренат и Амина Галямовы, @zabugorshiki
4542 подписчика
Авторы канала на YouTube «Забугорщики». В блоге пишут о природных локациях Алматинской области и делают интересные снимки.
Лаура Лесбек, @laura_lessbek
20 500 подписчиков
Казахоязычный блог о саморазвитии и мотивации. Лаура делится с подписчиками секретами успеха. Свой первый миллион благодаря Instagram девушка заработала три месяца назад.
Нарима, @meownari
1098 подписчиков
Каждый раз девушка составляет цели на месяц. С подписчиками Нарима делится постами о саморазвитии, составляет подборки программ для соцсетей.
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Вдохновят заргистироваться в TikTok
Карина Юнусова, @qarinagram
293 000 подписчиков
Карина делает на своей страницы обзоры новых заведений не только в Алматы, но и по всему Казахстану. А еще она делится полезными рецептами, своими целями и планами на жизнь.
Рашит Ильясов, @rashit.ilyassov
329 000 подписчиков
Журналист и новостной диктор, активно ведет TikTok аккаунт. Рассказывает о последних новостях в стране и мире, а так же делится интересными историческими фактами.
Кымбат, @kymbat_movie
211 000 подписчиков
В смоем блоге Кымбат рассказывает о том, как научиться красиво снимать видео на телефон и монтировать их.
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Вдохновят на вкусную готовку
Зарема Хаджиева, @zarema.rostov
2 700 000 подписчиков
Зарема — автор книг «Восток — дело вкусное» и «Пеки со мной и радуй». В своем кулинарном блоге, на который подписаны больше двух миллионов человек, делится любимыми рецептами чеченской, азербайджанской, узбекской и грузинской кухонь.
Бахара Ниязова, @bahara_pp
1 500 000 подписчиков
Диетолог и блогер из Стамбула, которая делится полезными рецептами и кулинарными лайфхаками. В ее блоге — рецепты сочных мант, настоящих узбекских лепешек и турецкого жаркого.
Гульнар Курманова, @gulnarkurmanova
854 000 подписчиков
Фуд-блогер из Казахстана публикует пошаговые видео с рецептами традиционных казахских блюд: наурыз коже, казы и куырдака, а также посты с советами для хозяек и кухонными лайфхаками.
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Вдохновят на правильное питание
Катя Органик, @organic_katyaisa
30 600 подписчиков
«Основная функция еды — это энергия. Еда должна заряжать», — именно так говорит Катя в своем блоге и делится вегетарианскими рецептами. Также рассказывает о своем пути к осознанному питанию.
Александра Соболева, @soboleva.alexandra
12 000 подписчиков
Александра — wellness-коуч, консультант по здоровому образу жизни и специалист по изменению привычек. В блоге Александра делится полезными советами и рецептами правильного питания.
Асема Тулеубаева, @asema_tuleubayeva
44 000 подписчиков
Асема — мастер спорта по хоккею. В своем блоге девушка делится секретами здорового образа жизни, выкладывает мини-тренировки и расписывает рецепты ПП-блюд. В прошлом году спортсменка запустила авторский онлайн-марафон для занятий спортом дома.
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Вдохновят следить за здоровьем
97 000 подписчиков
Маммолог, онколог. Помогает молодым кормящим мамам питаться правильно и следить за здоровьем беременных. Каждый вечер публикует посты, где затрагиваются самые нужные темы женщин не на медицинском сленге.
Карим Айдос, @stomatolog_karim_aidos
15 000 подписчиков
Стоматолог. Врач работает в диагностическом центре «Нейродин», в столице и ведет блог стоматолога: проводит интерактивы, пишет о здоровье зубов.
Рустам Ризайдинович Самсаков, @dr_rizaidinovich
124 000 подписчиков
Стоматолог-ортопед. Активно делится тематическими постами о лечении, профилактике и восстановлении зубов. В актуальных историях есть фото до/после, прайс услуг, акции и онлайн-запись.
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