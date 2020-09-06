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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 блогеров из Казахстана, успех которых все хотят повторить
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Вчера в 16:50

10 блогеров из Казахстана, успех которых все хотят повторить

Арман Юсупов, @yussupov21

Арман Юсупов

Количество подписчиков: 821 тысяча

В чем лучший: в вайнах и создании бизнес-проектов для своей аудитории

Арман — лидер и идейный вдохновитель команды Yuframe, которая одной из первых начала снимать вайны в Казахстане и стала популярна за пределами страны. Несмотря на то, что на данный момент проект Yuframe прекратил существование, участники команды продолжают развивать бизнес-проекты, которые создали во время совместной деятельности. В частности Арман развивается как Digital Producer, создал проект «Поток», где учит людей быть блогерами. Его супруга Карина — тоже участница Yuframe — занимается продвижением своей бьюти-студии и бара сладостей.

Алия Байтугаева, @super.mamasita


Алия Байтугаева

Количество подписчиков: 4,3 миллиона

В чем лучший: самая популярная мама Казахстана

Алия — одна из первых и самая популярная инстамама из Казахстана. Ее аудитория — подписчики из Казахстана, России и других стран СНГ. Также Алия — обладатель нескольких премий в категории «Инстамама». Вместе с супругом воспитывает троих детей, создала авторский курс по блогингу «Секреты успешного блога в Instagram» и даже выпустила именной парфюм mamasita.

Биржан Ашим, @birzhanashim


Биржан Ашим

Количество подписчиков: 1,2 миллиона

В чем лучший: остросоциальный юмор

Биржан — Instagram- и YouTube-блогер. Один из тех, кто не стесняется шутить на актуальные темы, использовать в роликах черный юмор и маты, за что его страницу не раз блокировали. Один из самых успешных проектов в его блоге — «Король говорит». Открыл в Алматы проект в сфере общепита 6inch.

Софи Манасян, @sofimanassyan


Софи Манасян

Количество подписчиков: 433 тысячи

В чем лучший: стала популярна не только в Казахстане, но и в США благодаря своему таланту

Софи — талантливая девочка из Казахстана, которая живет в США вместе с семьей. Ее блог — одна из первых детских страниц, которую изначально вела ее мама — Ольга Югай. Он быстро стал популярен в странах СНГ благодаря танцевальным роликам с Софи, которые восхищают и удивляют ее подписчиков. Сейчас девочка ведет блог сама, рассказывает о своей жизни и проектах. Софи даже снималась для канала Nickelodeon.

Эльмира и Ерболат, @elt6i и @zhanabylov_e


Эльмира И Ерболат

Общее количество подписчиков: 4,7 миллиона + 5,6 миллиона = 10,3 миллиона

В чем лучший: самая известная семья в Казахстане

Эльмира и Ерболат стали известны в Instagram именно как молодая семья из столицы, которая вместе со школьных лет. Сейчас самая известная семья в Казахстане воспитывает двоих детей и живет в Алматы. Пару приглашают участвовать в гивах совместно с топовыми блогерами и селебрити из России. Недавно семья сняла фильм «Ерболат Жанабылов: Моя История» о том, как менялась их жизнь.

Томирис и Наргис, @kagiristwins


Томирис и Наргис

Количество подписчиков: 3,7 миллиона в TikTok и 617 тысяч в Instagram

В чем лучший: самые известные тиктокеры в Казахстане

Сестры-близняшки Томирис и Наргис — самые популярные TikTok-блогеры Казахстана. В этой новой социальной сети на них подписано почти четыре миллиона человек. Девушки делятся с подписчиками стильными танцевальными видеороликами, рассказывают подписчикам о своей жизни.

Нагима, @nagimuwaa


Нагимуша

Количество подписчиков: 833 тысячи

В чем лучший: с иронией относится к казахским традициям и развивается за рубежом

Нагима — один из самых популярных блогеров в Казахстане, которая привлекает аудиторию своей простотой и самоиронией. Но также это первый блогер, который решил продолжить деятельность за пределами страны. В прошлом году Нагима переехала в Москву, стала ведущей travel-шоу из Беларуси, а теперь планирует переезд в Чехию.

Алишер Еликбаев, @yelikbayev


Алишер Еликбаев

Количество подписчиков: 142 тысячи

В чем лучший: несмотря на возраст, всегда актуальный

Алишер Еликбаев — специалист по коммуникациям. Ведет блоги в Instagram, Facebook, Telegram. Интересно, что, несмотря на небольшую аудиторию, у Алишера самая дорогая реклама по отношению к количеству подписчиков в Казахстане. Ему доверяют и люди, и рекламодатели.

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