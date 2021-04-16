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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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8 микроблогеров из Казахстана, на кого подписаться, чтобы начать тренироваться и правильно питаться
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Сегодня в 20:50

8 микроблогеров из Казахстана, на кого подписаться, чтобы начать тренироваться и правильно питаться

Иногда нам не хватает волшебного пинка, чтобы начать вести здоровый образ жизни. Мы нашли для вас полезных блогеров, которые вам в этом помогут.


Катя Органик, @organic_katyaisa


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«Основная функция еды — это энергия. Еда должна заряжать», — именно так говорит Катя в своем блоге и делится вегетарианскими рецептами. Также рассказывает о своем пути к осознанному питанию.


Александра Соболева, @soboleva.alexandra


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Александра — wellness-коуч, консультант по здоровому образу жизни и специалист по изменению привычек. В блоге Александра делится полезными советами и рецептами правильного питания.


Асема Тулеубаева, @asema_tuleubayeva


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Асема — мастер спорта по хоккею. В своем блоге девушка делится секретами здорового образа жизни, выкладывает мини-тренировки и расписывает рецепты ПП-блюд. В прошлом году спортсменка запустила авторский онлайн-марафон для занятий спортом дома.


Альмира Орлова, @almira_life


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В блоге Альмира пишет о женском здоровье, делится рецептами полезных блюд и лайфхаками, как научить детей есть овощи и отказаться от привычных не самых полезных блюд.


Айгерим Кокеева, @kokeyeva_aygerim


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Блог о медитации, йоге, спорте и правильном питании. Айгерим рассказывает о своем похудении на 50 кг, о красоте и любви к себе.


Юлия Абрамова, @abramovaa.juliya


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Юлия пропагандирует ЗОЖ, пишет полезные посты и делится крутыми техниками дыхания.


Нурбота Богенбаева, @nurba_fit


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Нурбота сертифицированный тренер по фитнесу, стретчингу и EMS и один из самых любимых фитнес-блогеров столицы Казахстана. Подписчиков вдохновляет ее целеустремленность, открытость, образ жизни и авторский марафон «Идеально гибкий марафон». Благодаря этому марафону уже 10 000 женщин обрели гармонию души и тела.


Дамира Габдуллина, @damira.behappy


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Дамира помогает построить тело мечты, делится тем, как убрать отечность, и информацией о питании без глютена и лактозы. А после 20 лет изучения и практики разных систем питания, очищения и голодания придумала авторский курс «Формула питания», который рассказывает, как быть стройной и здоровой в любом возрасте без диет, чувства голода и подсчета калорий.

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