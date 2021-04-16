8 микроблогеров из Казахстана, на кого подписаться, чтобы начать тренироваться и правильно питаться

Иногда нам не хватает волшебного пинка, чтобы начать вести здоровый образ жизни. Мы нашли для вас полезных блогеров, которые вам в этом помогут.











«Основная функция еды — это энергия. Еда должна заряжать», — именно так говорит Катя в своем блоге и делится вегетарианскими рецептами. Также рассказывает о своем пути к осознанному питанию.













Александра — wellness-коуч, консультант по здоровому образу жизни и специалист по изменению привычек. В блоге Александра делится полезными советами и рецептами правильного питания.













Асема — мастер спорта по хоккею. В своем блоге девушка делится секретами здорового образа жизни, выкладывает мини-тренировки и расписывает рецепты ПП-блюд. В прошлом году спортсменка запустила авторский онлайн-марафон для занятий спортом дома.













В блоге Альмира пишет о женском здоровье, делится рецептами полезных блюд и лайфхаками, как научить детей есть овощи и отказаться от привычных не самых полезных блюд.













Блог о медитации, йоге, спорте и правильном питании. Айгерим рассказывает о своем похудении на 50 кг, о красоте и любви к себе.













Юлия пропагандирует ЗОЖ, пишет полезные посты и делится крутыми техниками дыхания.













Нурбота — сертифицированный тренер по фитнесу, стретчингу и EMS и один из самых любимых фитнес-блогеров столицы Казахстана. Подписчиков вдохновляет ее целеустремленность, открытость, образ жизни и авторский марафон «Идеально гибкий марафон». Благодаря этому марафону уже 10 000 женщин обрели гармонию души и тела.













Дамира помогает построить тело мечты, делится тем, как убрать отечность, и информацией о питании без глютена и лактозы. А после 20 лет изучения и практики разных систем питания, очищения и голодания придумала авторский курс «Формула питания», который рассказывает, как быть стройной и здоровой в любом возрасте без диет, чувства голода и подсчета калорий.