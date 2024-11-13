10 идей для романтических свиданий в Астане: от винных дегустаций до стрельбы из лука

Если вы хотите сделать ваше свидание незабываемым, смотрите наш список идей и мест, где вы сможете провести время вместе: от свиданий на крыше до активных приключений.
Свидание на крыше, @nakrishe.astana
Свидание на крыше — незабываемые воспоминания в романтической обстановке. Под теплым куполом, с видами на ночной город, вы сможете насладиться временем вместе. Здесь можно организовать не только романтический ужин, но и провести День рождения или предложение руки и сердца.
Ипподром «Гектор», @hector.horse.club
Поездка на лошадях — активный способ свидания. Конный клуб «Гектор» в Астане предлагает конные прогулки по окрестностям и юрты для отдыха. Здесь можно взять лошадей на прокат, а также насладиться также поездками на квадроциклах и зимними прогулками на снегоходах.
Дегустация вина, @provinoastana
Необычное свидание в винном баре Provino — это место, где можно насладиться эстетикой старого города с небольшими деревянными столиками и разнообразными винными стеллажами. Ассортимент постоянно обновляется. Здесь вы сможете не только попробовать изысканные вина, но и насладиться классической европейской кухней в уютной обстановке.
Картинг, @bee_karting01
Крытый картинг в Астане — идеальный способ провести активное свидание. Здесь вы сможете насладиться адреналином и соперничеством, а также создать множество ярких воспоминаний. Картинг работает все сезоны.
Боулинг, @pingwin_bowling
Боулинг в PINgWIN — это еще один вариант для свидания. Здесь вы сможете сыграть в боулинг и вкусно поесть в непринужденной обстановке.
Парный мастер-класс в гончарной студии, @ceramista.kz
Проведите время с любимым человеком на парном мастер-классе в гончарной студии. Под руководством мастера вы научитесь работать с глиной, создавая собственные керамические изделия. Этот процесс станет отличным способом сблизиться.
Мастер-класс в студии рисования, @astana_artstudio
Проведите свидание на мастер-классе по рисованию, где вы создадите картину вместе и сможете забрать ее с собой. Наслаждайтесь красивыми видами на «Хан Шатыр и закат», выбирая из различных техник, таких как fluid art, арабская каллиграфия или акриловая живопись. Это отличный способ пообщаться и проявить свои творческие способности.
Стрельба из лука в клубе Archer, @archer.astana
Незабываемое свидание в стрелковом клубе — это возможность попробовать свои силы в стрельбе и получить новые впечатления. Под руководством опытных инструкторов вы научитесь правильно держать оружие и выполнять точные выстрелы по мишеням. Это времяпрепровождение подарит яркие воспоминания.
SPA-программа для двоих, @spasalonsabai
Проведите романтический день в SPA-салоне Sabai в Астане. Вас ждет расслабляющий хамам, пилинг и скрабирование тела, а также 60 минут арома Oil массажа, который поможет снять напряжение. Для него и нее предусмотрены дополнительные массажи, а завершится день приятным отдыхом с традиционной чайной церемонией.
Стрелковый клуб, @keikimergen.kz
Свидание в стрелковом клубе — это отличный способ провести время вместе в необычной обстановке. Под руководством опытного инструктора вы сможете попробовать стрельбу из пистолета или автомата, что добавит адреналина и увлекательных эмоций в ваш вечер.