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10 идей для романтических свиданий в Астане: от винных дегустаций до стрельбы из лука
Город Нур-Султан

06.11.2024

10 идей для романтических свиданий в Астане: от винных дегустаций до стрельбы из лука

Если вы хотите сделать ваше свидание незабываемым, смотрите наш список идей и мест, где вы сможете провести время вместе: от свиданий на крыше до активных приключений.


Свидание на крыше, @nakrishe.astana

Свидание на крыше — незабываемые воспоминания в романтической обстановке. Под теплым куполом, с видами на ночной город, вы сможете насладиться временем вместе. Здесь можно организовать не только романтический ужин, но и провести День рождения или предложение руки и сердца.


Ипподром «Гектор», @hector.horse.club


Поездка на лошадях — активный способ свидания. Конный клуб «Гектор» в Астане предлагает конные прогулки по окрестностям и юрты для отдыха. Здесь можно взять лошадей на прокат, а также насладиться также поездками на квадроциклах и зимними прогулками на снегоходах.


Дегустация вина, @provinoastana


Необычное свидание в винном баре Provino — это место, где можно насладиться эстетикой старого города с небольшими деревянными столиками и разнообразными винными стеллажами. Ассортимент постоянно обновляется. Здесь вы сможете не только попробовать изысканные вина, но и насладиться классической европейской кухней в уютной обстановке.


Картинг, @bee_karting01


Крытый картинг в Астане — идеальный способ провести активное свидание. Здесь вы сможете насладиться адреналином и соперничеством, а также создать множество ярких воспоминаний. Картинг работает все сезоны.


Боулинг, @pingwin_bowling


Боулинг в PINgWIN — это еще один вариант для свидания. Здесь вы сможете сыграть в боулинг и вкусно поесть в непринужденной обстановке.


Парный мастер-класс в гончарной студии, @ceramista.kz


Проведите время с любимым человеком на парном мастер-классе в гончарной студии. Под руководством мастера вы научитесь работать с глиной, создавая собственные керамические изделия. Этот процесс станет отличным способом сблизиться.


Мастер-класс в студии рисования, @astana_artstudio


Проведите свидание на мастер-классе по рисованию, где вы создадите картину вместе и сможете забрать ее с собой. Наслаждайтесь красивыми видами на «Хан Шатыр и закат», выбирая из различных техник, таких как fluid art, арабская каллиграфия или акриловая живопись. Это отличный способ пообщаться и проявить свои творческие способности.


Стрельба из лука в клубе Archer, @archer.astana


Незабываемое свидание в стрелковом клубе — это возможность попробовать свои силы в стрельбе и получить новые впечатления. Под руководством опытных инструкторов вы научитесь правильно держать оружие и выполнять точные выстрелы по мишеням. Это времяпрепровождение подарит яркие воспоминания.


SPA-программа для двоих, @spasalonsabai


Проведите романтический день в SPA-салоне Sabai в Астане. Вас ждет расслабляющий хамам, пилинг и скрабирование тела, а также 60 минут арома Oil массажа, который поможет снять напряжение. Для него и нее предусмотрены дополнительные массажи, а завершится день приятным отдыхом с традиционной чайной церемонией.


Стрелковый клуб, @keikimergen.kz


Свидание в стрелковом клубе — это отличный способ провести время вместе в необычной обстановке. Под руководством опытного инструктора вы сможете попробовать стрельбу из пистолета или автомата, что добавит адреналина и увлекательных эмоций в ваш вечер.


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