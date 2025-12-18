Как Нурсейит Анаркулов создал один из ведущих подкастов в Кыргызстане и популяризировал подкастинг в стране

Нурсейит Анаркулов — основатель Nakta Podcast и Nakta Media, который доказал, что образовательный и вдохновляющий контент может быть популярным. В интервью он рассказал, как развивал проект с нуля, строил команду и формировал новую медиасреду в Кыргызстане.

Нурсейит Анаркулов, город — Бишкек, основатель Nakta Podcast и Nakta Media, @nurseiit_anarkulov

Начало пути

Я потомственный журналист: мой отец выпускал и до сих пор выпускает газету. Я вырос рядом с ним и видел, как он берет интервью, как пишет тексты, как формирует общественное мнение. С детства замечал силу слова и информации, но тогда мне это казалось слишком скучным: сплошные тексты, бумаги, редактура.

Все изменилось, когда я увлекся YouTube. Часами смотрел ролики, разбирал визуальные истории, хотя и не связывал это с журналистикой. Позже понял, что это одно и то же, просто в другом формате.

После школы я поступил в колледж, но учеба не вдохновляла. Отец устроил меня на стажировку на УТРК — в 17 лет оказался в отделе монтажа. Зарплата была небольшой, зато опыт огромным. Я все глубже погружался в медиа и чувствовал, что это мое.

Затем ушел в «Регион ТВ» учиться операторскому делу, позже на «Пирамиду ТВ», где вырос до старшего оператора. В процессе все отчетливее видел разницу между теми, кто стремится развиваться, и теми, кому достаточно стабильности. Государственная служба становилась тесной.

Тогда появилась идея подкаста. Я понимал структуру интервью и видел, как можно сделать формат иначе. Предложил телеканалу создать подкаст, где буду ведущим, но услышал лишь: «Ты не журналист», «Кому нужны длинные интервью?». Это меня только мотивировало.





Однажды я увидел студию «Радио Рекорд», и все сложилось. Я предложил бартер: один час студии в неделю в обмен на кыргызскоязычный контент. Им как раз этого не хватало, и мы договорились. Каждую пятницу я превращался в продюсера, оператора, ведущего и монтажера одновременно. После смены на «Пирамиде ТВ» приносил одну камеру, ставил ее на штатив и записывал свои первые выпуски.

Это были самые честные и трудные шаги: один человек, один час, одна камера и огромная вера, что я смогу создать то, чего еще не было в Кыргызстане. Так начался путь Nakta Podcast — задолго до того, как он стал проектом №1.

Еще в первые дни, когда родилась идея подкаста, я понимал, что это всерьез и надолго. У меня такой характер: если берусь за дело, стремлюсь довести его до максимума.

Самое приятное в моем деле — это ощущение, что я становлюсь посредником добра. Мостом, через который проходят знания, опыт и светлые мысли, доходя до тех, кому они действительно нужны. Я не просто записываю разговор двух людей, а создаю цепочку, благодаря которой молодое поколение, предприниматели, студенты, обычные зрители получают пользу: для своего бизнеса, для внутреннего мира, для развития и переосмысления жизни.

Я задаю вопросы, которые помогают раскрыть гостя, а зрителю — найти ответы. И результаты иногда удивляют меня самого. Были случаи, когда после интервью люди писали, что начали свое дело, нашли выход из сложной жизненной ситуации, сумели принять важное решение и даже отказались от мысли о суициде. Каждая такая история это напоминание, что я занимаюсь правильным делом.

О трудностях









В начале пути трудностей было много. От банальных финансовых проблем до полного непонимания алгоритмов YouTube, структуры продакшена и предпринимательства в целом. Каждый шаг приходилось осваивать самостоятельно, методом проб и ошибок.

Самой серьезной проблемой оказались гости. Никто не соглашался приходить на подкаст. Я был начинающим никому не известным автором без аудитории и имени. Зрителю, в свою очередь, тоже неинтересен человек, о котором он никогда не слышал. Получался замкнутый круг: чтобы подкаст стал популярным, нужны гости, а чтобы гости пришли — нужна популярность.

Второй серьезной трудностью стало финансирование. После того как я перестал записывать в студии «Радио Рекорд» и начал работать с профессиональным телеканалом, пришлось оплачивать операторов, монтажеров и оборудование, а денег у меня не было. Поэтому я устроился на две работы: днем — основная, вечером — подработка. Почти всю зарплату я вкладывал обратно в проект, оставляя себе лишь на дорогу и немного на еду. Так я прожил около года, полностью в минус, без единой копейки дохода.

Все это происходило на фоне еще одной тяжелой реальности: у меня почти не было просмотров. Свои первые 10 000 просмотров на одном выпуске я набрал только через полгода. Полгода работы, съемок, монтажей, расходов, веры — и ноль роста. Это был сложный этап, но я продолжал.

Спустя примерно полгода-год один из выпусков наконец получил высокий охват. Этот эпизод стал точкой перелома: после него начался рост просмотров, появились первые подписчики, а затем и интерес со стороны потенциальных гостей. Проект стал развиваться значительно быстрее. Анализируя этот период, я понимаю, что именно первые месяцы стали основой дальнейшего роста. Без их прохождения развитие проекта было бы невозможно.

Результаты









Самым значимым достижением в карьере я считаю популяризацию подкастинга в Кыргызстане и формирование этой культуры с нуля. Когда я начинал, подкастов практически не было, а медиапространство в основном занимал развлекательный контент, лишенный образовательной и практической ценности.

Для меня было важно создать площадку, где разговоры о росте, смыслах, бизнесе, истории и человеческом опыте станут нормой. Nakta Podcast стал лидером рынка и доказал: глубокий, честный и полезный контент может заинтересовать широкую аудиторию.

Кроме того, мы не ограничились одним проектом. Реализовали около 10 YouTube-каналов с разными миссиями и идеями, которые также вносят вклад в развитие общества, повышение осознанности и расширение знаний.

Самым важным шагом, который помог добиться этого результата, стало наше общее стремление к развитию. Когда ты искренне хочешь расти и создаешь контент, который помогает другим, вокруг тебя постепенно формируется целая экосистема — зрители, которым интересно развиваться, гости, готовые делиться знаниями, и спонсоры, желающие поддерживать такие проекты. Все эти люди становятся одной большой силой.

Мы шли к этому вместе как сообщество людей, которым небезразлично развитие общества. И именно благодаря этой цели нам удалось популяризировать культуру подкастов и вывести ее на новый уровень.

Моя жизнь значительно изменилась с того момента, как я начал заниматься подкастами. Во-первых, я получил бесценный опыт общения с экспертами из совершенно разных сфер. Это сотни часов разговоров, которые сделали меня более разносторонним, понимающим и зрелым. Подкасты стали для меня не просто форматом — они стали школой жизни.

Во-вторых, благодаря развитию проекта я укрепил свое финансовое положение. Это дало мне возможность помогать родителям, радовать их, поддерживать друзей, а также вкладываться в создание новых проектов. То, что когда-то было мечтой, сегодня стало реальностью, которая позволяет мне быть полезным тем, кто мне дорог.

Кроме того, подкаст подарил мне множество новых связей. Людей, с которыми мы делимся идеями, опытом, впечатлениями.

И самое важное — мое стремление к знаниям и саморазвитию не осталось без ответа.

О вдохновении и мотивации









Моя мотивация — сама жизнь и осознание ее ограниченности. У нее есть срок, предел, финальная точка, к которой мы все рано или поздно придем. Это понимание работает как внутренний двигатель: оно не дает выгореть, помогает сохранять энергию, намерение и движение вперед.

Каждое утро — новая возможность, чистый лист, который можно наполнить чем-то ценным. Чувство значимости каждой секунды побуждает становиться лучше, успевать больше и стремиться к развитию.

В самые трудные моменты, когда наступает внутренний упадок или растерянность, мне помогает молитва. В ней можно выплакаться, выговориться, попросить, поблагодарить и обрести покой. Регулярное чтение намаза напоминает о главном и поддерживает внутренний баланс.

О планах





Самый важный мой план на будущее — вывести медиакоманду Nakta Media на глобальный уровень и сделать ее частью международной медиаиндустрии.

Nakta Podcast давно перестал быть просто подкастом. Он стал точкой опоры, вокруг которой сформировалась большая медиакоманда Nakta Media. Сегодня мы занимаемся продакшеном и ведением различных YouTube-проектов, включая собственные: «Кана Подкаст», «Чекит.», «Эмнеге?».

Мы также ведем каналы известных людей, создаем документальные фильмы, шоу, подкасты, коммерческие и авторские проекты.

Моя цель — вывести проекты за пределы Кыргызстана и сделать их конкурентоспособными на международной арене.