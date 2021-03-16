15 блогеров из Казахстана, которые помогут вам поступить на учебу за границу

Уверены, что среди наших читателей много желающих получить образование за рубежом. Поэтому эта подборка на ребят из Казахстана, которые в своем Instagram делятся полезной информацией касательно поступления и учебы за границей для вас.
Камила, @kamilatalgatkyzy
Камила родилась в Алматы, но сейчас живет и учится в Будапеште. У себя на страничке она рассказывает о поступлении в зарубежные вузы, также делится советами об изучении английского языка и саморазвитии.
Тима, @tim_blancoo
Выпускник итальянского университета Politecnico di Milano в своем блоге делится советами о том, как получить гранты для учебы в Италии, и рассказывает о работе и жизни в стране.
Елдана, @yeldanatalgatkyzy
В своем блоге Елдана делится опытом поступления в США, а также рассказывает, как выиграть стипендию и подтянуть английский.
Дидара, @didara_kabylbai
На страничке у Дидары вы сможете узнать о странах, где можно получить бесплатное образование, а также о различных международных грантах и стажировках.
Айболат, @aibolat_abitbekov
Айболат — выпускник Лиги Плюща. В своем блоге делится секретами поступления в топовые вузы мира.
Мадина, @mad.imnida
Мадина — студентка Сеульского национального университета. У себя в постах девушка рассказывает об особенностях жизни и учебы в Корее.
Назгуль, @nazgul.duisenbay
В профиле Назгуль вы узнаете о том, куда и как лучше поступать учиться, как составлять резюме, сколько потребуется средств на получение студенческой визы и не только.
Айсулу, @aisulu_bekey
Здесь вы найдете много полезной информации о стипендиях университетов со всех уголков мира.
Мариям Ыдырыс, @mariyam_drs
Обладательница 20 стипендий и грантов Мариям поможет подобрать стипендиальную программу или же зарубежную стажировку, составить выигрышное резюме, оформить мотивационное письмо, а также подготовиться к собеседованию.
Мадина Науканова, @m.naukanova
Поступив на учебу во Францию без знания французского языка, Мадина делится своим опытом со всеми желающими. В своем блоге девушка пишет о переезде, изучении французского, путешествиях и саморазвитии.
Данара, @danarais
В своем блоге Данара рассказывает о подробностях поступления на грант в Европу и о программе Erasmus Mundus.
Маржан Аябекова, @marzhan_ayabekova
Маржан у себя на странице делится личным опытом поступления в Италию, а также рассказывает о других возможностях бесплатного обучения в Европе. Свой блог девушка ведет на казахском языке.
Азимхан, @azimkhan_nur
Студент Istanbul Technical University и стипендиат программы Türkiye Bursları поделится с вами секретами поступления в турецкие университеты на грант.
Нуршат, @nikaakz
Нуршат — студентка Kangnam University. На своей странице делится информацией по поводу обучения в Корее, а также знакомит с особенностями жизни в этой стране.
Назым, @kundelik_usa
Назым проживает в США и делится заметками о жизни в Штатах. Также рассказывает, как поступить на грант в американский университет, помогает получить студенческую и туристическую визу и обучает английскому языку.