15 блогеров из Казахстана, которые помогут вам поступить на учебу за границу

Уверены, что среди наших читателей много желающих получить образование за рубежом. Поэтому эта подборка на ребят из Казахстана, которые в своем Instagram делятся полезной информацией касательно поступления и учебы за границей для вас.











Камила родилась в Алматы, но сейчас живет и учится в Будапеште. У себя на страничке она рассказывает о поступлении в зарубежные вузы, также делится советами об изучении английского языка и саморазвитии.









Выпускник итальянского университета Politecnico di Milano в своем блоге делится советами о том, как получить гранты для учебы в Италии, и рассказывает о работе и жизни в стране.





В своем блоге Елдана делится опытом поступления в США, а также рассказывает, как выиграть стипендию и подтянуть английский.





На страничке у Дидары вы сможете узнать о странах, где можно получить бесплатное образование, а также о различных международных грантах и стажировках.





Айболат — выпускник Лиги Плюща. В своем блоге делится секретами поступления в топовые вузы мира.









Мадина — студентка Сеульского национального университета. У себя в постах девушка рассказывает об особенностях жизни и учебы в Корее.





В профиле Назгуль вы узнаете о том, куда и как лучше поступать учиться, как составлять резюме, сколько потребуется средств на получение студенческой визы и не только.





Здесь вы найдете много полезной информации о стипендиях университетов со всех уголков мира.









Обладательница 20 стипендий и грантов Мариям поможет подобрать стипендиальную программу или же зарубежную стажировку, составить выигрышное резюме, оформить мотивационное письмо, а также подготовиться к собеседованию.









Поступив на учебу во Францию без знания французского языка, Мадина делится своим опытом со всеми желающими. В своем блоге девушка пишет о переезде, изучении французского, путешествиях и саморазвитии.









В своем блоге Данара рассказывает о подробностях поступления на грант в Европу и о программе Erasmus Mundus.





Маржан у себя на странице делится личным опытом поступления в Италию, а также рассказывает о других возможностях бесплатного обучения в Европе. Свой блог девушка ведет на казахском языке.





Студент Istanbul Technical University и стипендиат программы Türkiye Bursları поделится с вами секретами поступления в турецкие университеты на грант.





Нуршат — студентка Kangnam University. На своей странице делится информацией по поводу обучения в Корее, а также знакомит с особенностями жизни в этой стране.





Назым проживает в США и делится заметками о жизни в Штатах. Также рассказывает, как поступить на грант в американский университет, помогает получить студенческую и туристическую визу и обучает английскому языку.