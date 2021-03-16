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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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15-blogerov-iz-kazahstana-kotorye-pomogut-vam-postupit-na-uchebu-za-granicu
15 блогеров из Казахстана, которые помогут вам поступить на учебу за границу
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Сегодня в 20:45

15 блогеров из Казахстана, которые помогут вам поступить на учебу за границу

Уверены, что среди наших читателей много желающих получить образование за рубежом. Поэтому эта подборка на ребят из Казахстана, которые в своем Instagram делятся полезной информацией касательно поступления и учебы за границей для вас.


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Камила, @kamilatalgatkyzy


Камила родилась в Алматы, но сейчас живет и учится в Будапеште. У себя на страничке она рассказывает о поступлении в зарубежные вузы, также делится советами об изучении английского языка и саморазвитии.


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Тима, @tim_blancoo


Выпускник итальянского университета Politecnico di Milano в своем блоге делится советами о том, как получить гранты для учебы в Италии, и рассказывает о работе и жизни в стране.


Елдана, @yeldanatalgatkyzy


В своем блоге Елдана делится опытом поступления в США, а также рассказывает, как выиграть стипендию и подтянуть английский.


Дидара, @didara_kabylbai


На страничке у Дидары вы сможете узнать о странах, где можно получить бесплатное образование, а также о различных международных грантах и стажировках.


Айболат, @aibolat_abitbekov


Айболат — выпускник Лиги Плюща. В своем блоге делится секретами поступления в топовые вузы мира.


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Мадина, @mad.imnida


Мадина — студентка Сеульского национального университета. У себя в постах девушка рассказывает об особенностях жизни и учебы в Корее.


Назгуль, @nazgul.duisenbay


В профиле Назгуль вы узнаете о том, куда и как лучше поступать учиться, как составлять резюме, сколько потребуется средств на получение студенческой визы и не только.


Айсулу, @aisulu_bekey


Здесь вы найдете много полезной информации о стипендиях университетов со всех уголков мира.


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Мариям Ыдырыс, @mariyam_drs


Обладательница 20 стипендий и грантов Мариям поможет подобрать стипендиальную программу или же зарубежную стажировку, составить выигрышное резюме, оформить мотивационное письмо, а также подготовиться к собеседованию.


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Мадина Науканова, @m.naukanova


Поступив на учебу во Францию без знания французского языка, Мадина делится своим опытом со всеми желающими. В своем блоге девушка пишет о переезде, изучении французского, путешествиях и саморазвитии.


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Данара, @danarais


В своем блоге Данара рассказывает о подробностях поступления на грант в Европу и о программе Erasmus Mundus.


Маржан Аябекова, @marzhan_ayabekova


Маржан у себя на странице делится личным опытом поступления в Италию, а также рассказывает о других возможностях бесплатного обучения в Европе. Свой блог девушка ведет на казахском языке.


Азимхан, @azimkhan_nur


Студент Istanbul Technical University и стипендиат программы Türkiye Bursları поделится с вами секретами поступления в турецкие университеты на грант.


Нуршат, @nikaakz


Нуршат — студентка Kangnam University. На своей странице делится информацией по поводу обучения в Корее, а также знакомит с особенностями жизни в этой стране.


Назым, @kundelik_usa


Назым проживает в США и делится заметками о жизни в Штатах. Также рассказывает, как поступить на грант в американский университет, помогает получить студенческую и туристическую визу и обучает английскому языку.

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