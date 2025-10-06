«Балет — это 99% труда и 1% таланта», — Анэлла Сапарова о стремлении прославить кыргызский балет в мире

Познакомились с Анэллой Сапаровой — балериной и блогером из Кыргызстана, которая с детства посвятила себя сцене и уже выступила более чем в 15 странах. В интервью она рассказала о начале пути в балете, трудностях и травмах, вдохновении и планах продвигать кыргызское искусство на международной арене.

Анэлла Сапарова, город — Бишкек, артист балета, балерина, блогер, @anellaballet

Начало пути





Я начала свой путь в балете в раннем возрасте. С детства была энергичной и подвижной: прыгала, скакала и часто танцевала у телевизора под музыкальные передачи. В семь лет мама отдала меня в Хореографическое училище имени Ч. Базарбаева. Уже тогда я мечтала быть изящным лебедем, как Бүбүсара Бейшеналиева. Недавно под моим Reels появился комментарий: «Вторая Бүбүсара Бейшеналиева». До ее уровня мне еще далеко, но это было приятно.

Мой первый выход на сцену состоялся в детском возрасте. Тогда мы танцевали общий танец со всем классом. Этот опыт помог мне понять, что сцена — это то, чему я хочу посвятить всю себя в будущем.

Мне нравится процесс подготовки к выступлениям: часами работать с педагогом у зеркала над каждым движением. Само выступление также приносит особую эйфорию.

На пути встречались трудности. В девятом классе я получила травму: на левой стопе порвала 16 мелких связок голеностопа. Долгое время восстанавливалась дома, затем заново училась ходить и наступать на ногу. Травма до сих пор иногда дает о себе знать при высокой нагрузке.

Результаты





Для меня большим достижением стало то, что я смогла достойно окончить Хореографическое училище. Это был титанический труд: много пота, слез, физических и моральных усилий. Все это воспитало во мне характер, стержень и дисциплину, которые важны в жизни. Балет — это 99% труда и 1% таланта, поэтому мне помогали только усердие, упорство и упрямство. После основных занятий я часто оставалась в балетном зале до вечера, пока не чувствовала себя как выжатый лимон.

Горжусь тем, что посетила более 15 стран, гастролируя и давая балетные спектакли. Я люблю период гастролей, которые обычно длятся около полугода. Это всегда увлекательно и интересно: я занимаюсь любимым делом, путешествую по разным странам, зарабатываю на этом и делюсь своими выступлениями в Instagram.

Баланс между работой и личной жизнью дается тяжело, и я все еще ищу его.

О вдохновении и мотивации













Как творческий человек я вдохновляюсь всем, что меня окружает. Зачастую это музыка, дождь, закаты, горы или красивые виды. Я стараюсь жить в моменте и максимально наслаждаться жизнью, ведь в мире столько всего яркого, интересного и прекрасного.

Вдохновляют и люди. Я бесконечно восхищаюсь теми, кто просто живет счастливую жизнь. Люблю слушать подкасты интересных личностей, слушать любимых исполнителей, смотреть хореографию и танцы артистов, за которыми слежу. Мне нравится наблюдать за теми, кто добился большого успеха в своем деле. Многие ощущают тревогу, сравнивая себя с ними, а я отношусь к этому проще, понимая, что у каждого свое время.

Важно помнить: успех не в мотивации, а в дисциплине. В моменты упадка настроя я тренируюсь даже без настроя. А с моральной точки зрения опора для меня — вера.

О планах





Я предпочитаю не делиться планами и целями, а показывать только результат. Следить за моей балетной жизнью можно в моем Instagram.

Я хочу продвигать искусство и балет в нашей стране — это всегда было моей мечтой. Не знаю, как именно, но я уверена, что стану человеком, который прославит кыргызский балет и поднимет наш флаг перед всем миром.

Рекомендации









Если начали, не останавливайтесь, идите до конца. Проблемы были, есть и будут, но главное — не забывать, ради чего вы начали.