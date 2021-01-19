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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Казахстанские travel-блогеры и фотографы, которые вдохновляют на путешествия
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Вчера в 19:45

Казахстанские travel-блогеры и фотографы, которые вдохновляют на путешествия

А вы уже запланировали, куда отправитесь за новыми впечатлениями в этом году?


Нуржан Алгашов, @travelblog.kz


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В своем блоге Нуржан рассказывает, как добраться до Мачу Пикчу, а также делится информацией о красотах Казахстана и других удивительных местах нашей планеты.


Анзор Гасаев, @vkadre_kz

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На странице Анзора можно насладиться качественными видео и фотографиями Заилийского Алатау и других необыкновенных уголков Казахстана.


Сакен Кагаров, @saken_kagarov


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Мечтаете покататься на лыжах в самом крупном горнолыжном курорте Норвегии или прокатиться на байке по австрийским тропам? Тогда вам сюда!


Адилет Рахметолла, @adilet_rakhmetolla


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На своей страничке Адилет делится завораживающими видео из урочища Босжыра, Капчагая и других живописных мест нашей необъятной степи.


Алия Тен, @levartgirl


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Пляжи Турции, на которых вы не были, невероятные пейзажи с разных уголков планеты и полезные советы для путешественников — это то, что вы найдете на страничке у Алии.


Жулдыз Рахмет, @zhuldyz_rakhmet


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Исследуйте чарующие места Западного Казахстана и посетите мавзолей Кейки батыра в Костанайской области вместе с Жулдыз.


Руслан, @techtripview


Руслан путешествует с семьей по разным уголкам нашей страны и не только. Изюминка блога — видео и посты об off-road путешествиях.


Александр Габченко, @gabchenko_kz

IMG_3085.JPG

В профиле Александра вы узнаете больше о велопутешествиях, а также насладитесь яркими фотографиями гор Тянь-Шань и не только.

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