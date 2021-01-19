Казахстанские travel-блогеры и фотографы, которые вдохновляют на путешествия

А вы уже запланировали, куда отправитесь за новыми впечатлениями в этом году?







В своем блоге Нуржан рассказывает, как добраться до Мачу Пикчу, а также делится информацией о красотах Казахстана и других удивительных местах нашей планеты.





Анзор Гасаев, @vkadre_kz





На странице Анзора можно насладиться качественными видео и фотографиями Заилийского Алатау и других необыкновенных уголков Казахстана.





Мечтаете покататься на лыжах в самом крупном горнолыжном курорте Норвегии или прокатиться на байке по австрийским тропам? Тогда вам сюда!





На своей страничке Адилет делится завораживающими видео из урочища Босжыра, Капчагая и других живописных мест нашей необъятной степи.





Пляжи Турции, на которых вы не были, невероятные пейзажи с разных уголков планеты и полезные советы для путешественников — это то, что вы найдете на страничке у Алии.





Исследуйте чарующие места Западного Казахстана и посетите мавзолей Кейки батыра в Костанайской области вместе с Жулдыз.





Руслан путешествует с семьей по разным уголкам нашей страны и не только. Изюминка блога — видео и посты об off-road путешествиях.













В профиле Александра вы узнаете больше о велопутешествиях, а также насладитесь яркими фотографиями гор Тянь-Шань и не только.