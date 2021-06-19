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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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9 TikTok блогеров, которые создают контент для взрослой аудитории
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19.06.2020

9 TikTok блогеров, которые создают контент для взрослой аудитории

TikTok — это не только танцы и липсинги. Вот 10 блогеров, которые доказали, что здесь можно создавать уникальный качественный контент.


Карина Юнусова

photo_2021-06-19_12-44-40.jpg

@qarinagram

293 000 подписчиков

Карина делает на своей страницы обзоры новых заведений не только в Алматы, но и по всему Казахстану. А еще она делится полезными рецептами, своими целями и планами на жизнь.


Рашит Ильясов

photo_2021-06-19_12-47-23.jpg

@rashit.ilyassov

329 000 подписчиков

Журналист и новостной диктор, активно ведет TikTok аккаунт. Рассказывает о последних новостях в стране и мире, а так же делится интересными историческими фактами.


Кымбат

photo_2021-06-19_12-44-29.jpg

@kymbat_movie

211 000 подписчиков

В смоем блоге Кымбат рассказывает о том, как научиться красиво снимать видео на телефон и монтировать их.


Данат Алиев

photo_2021-06-19_12-44-27.jpg

@danataliyev

25 000 подписчиков

Этот блогер поможет тем, кто хочет увидеть мир несмотря на закрытые границы. На его странице вы найдете завораживающие видео ландшафтов со всего света, интересные факты о разных странах, истории и обзоры на местные отели.


Евгения Ким

photo_2021-06-19_12-44-42.jpg

@y_kiim

1 500 000 подписчиков

Хотите научиться готовить за одну минуту, если это так, то на странице у Жени вы найдете большое разнообразие проверенных рецептов разной степени сложности. А для любителей ASMR, она снимает повседневные видео: уборки, прогулок и готовки.


Карина Шерер

photo_2021-06-19_12-44-35.jpg

@sherer.karina

142 000 подписчиков

Карина знакома многим, благодаря ее fashion-блогу в Instagram, за стилистом теперь можно следить и в TikTok. Последние модные тренды, разборы гардероба и множество идей для образов ищите в ее ленте.


Эльвира Кайназар

photo_2021-06-19_12-44-24.jpg

@elvirakainazar

89 000 подписчиков

Тем, кто нуждается в советах по шоппингу, составлению гардероба или в поиске обновок, может оказаться полезной страница Эльвиры. У нее в TikTok есть полезные наводки для шоппинга и другие советы по стилю.


Cарсенбаев Ерболат

photo_2021-06-19_12-44-22.jpg

@lawyer.kz

65 000 подписчиков

Глава юридической фирмы «Цель», Сарсенбаев Ерболат, ведет TikTok аккаунт с целью повышения юридической грамотности среди молодежи. Его страница может быть полезной для зрителя любого возраста.


Асет Мурзабаев

photo_2021-06-19_12-44-19.jpg

@travelove100

200 000 подписчиков

Асет с супругой путешествует по всему миру и работает удаленно. Он делится с подписчиками впечатлениями, красивыми видео, интересными фактами и обзорами на заведения и отели в разных странах.

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