9 TikTok блогеров, которые создают контент для взрослой аудитории

TikTok — это не только танцы и липсинги. Вот 10 блогеров, которые доказали, что здесь можно создавать уникальный качественный контент.





Карина Юнусова





@qarinagram

293 000 подписчиков

Карина делает на своей страницы обзоры новых заведений не только в Алматы, но и по всему Казахстану. А еще она делится полезными рецептами, своими целями и планами на жизнь.

Рашит Ильясов





@rashit.ilyassov

329 000 подписчиков

Журналист и новостной диктор, активно ведет TikTok аккаунт. Рассказывает о последних новостях в стране и мире, а так же делится интересными историческими фактами.

Кымбат





@kymbat_movie

211 000 подписчиков

В смоем блоге Кымбат рассказывает о том, как научиться красиво снимать видео на телефон и монтировать их.

Данат Алиев





@danataliyev

25 000 подписчиков

Этот блогер поможет тем, кто хочет увидеть мир несмотря на закрытые границы. На его странице вы найдете завораживающие видео ландшафтов со всего света, интересные факты о разных странах, истории и обзоры на местные отели.

Евгения Ким





@y_kiim

1 500 000 подписчиков

Хотите научиться готовить за одну минуту, если это так, то на странице у Жени вы найдете большое разнообразие проверенных рецептов разной степени сложности. А для любителей ASMR, она снимает повседневные видео: уборки, прогулок и готовки.

Карина Шерер





@sherer.karina

142 000 подписчиков

Карина знакома многим, благодаря ее fashion-блогу в Instagram, за стилистом теперь можно следить и в TikTok. Последние модные тренды, разборы гардероба и множество идей для образов ищите в ее ленте.

Эльвира Кайназар





@elvirakainazar

89 000 подписчиков

Тем, кто нуждается в советах по шоппингу, составлению гардероба или в поиске обновок, может оказаться полезной страница Эльвиры. У нее в TikTok есть полезные наводки для шоппинга и другие советы по стилю.

Cарсенбаев Ерболат





@lawyer.kz

65 000 подписчиков

Глава юридической фирмы «Цель», Сарсенбаев Ерболат, ведет TikTok аккаунт с целью повышения юридической грамотности среди молодежи. Его страница может быть полезной для зрителя любого возраста.

Асет Мурзабаев





@travelove100

200 000 подписчиков

Асет с супругой путешествует по всему миру и работает удаленно. Он делится с подписчиками впечатлениями, красивыми видео, интересными фактами и обзорами на заведения и отели в разных странах.