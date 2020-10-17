13 начинающих блогеров из Алматы и Нур-Султана, которых интересно читать

Алматы
Ренат и Амина Галямовы, @zabugorshiki
4542 подписчика
Авторы канала на YouTube «Забугорщики». В блоге пишут о природных локациях Алматинской области и делают интересные снимки.
Лаура Лесбек, @laura_lessbek
20,5 тыс. подписчиков
Казахоязычный блог о саморазвитии и мотивации. Лаура делится с подписчиками секретами успеха. Свой первый миллион благодаря Instagram девушка заработала три месяца назад.
Нарима, @meownari
1098 подписчиков
Каждый раз девушка составляет цели на месяц. С подписчиками Нарима делится постами о саморазвитии, составляет подборки программ для соцсетей.
Василина Шатохина, @vassilina_shatokhina_ifbb
14,4 тыс. подписчиков
На странице можно узнать о разнице в режимах питания и интервальном голодании. Василина — нутрициолог и чемпионка по бодифитнесу. В ленте есть видеоупражнения.
Жанерке, @healthome_zh
19,5 тыс. подписчиков
Находка для последователей здорового образа жизни.
Алуа, @pro_gnezdyshko
8388 подписчиков
Алуа рассказывает, как бюджетно провести ремонт, и показывает на примерах важные детали интерьера.
Нур-Султан
Елдана Талгаткызы, @yeldanatalgatkyzy
17,6 тыс. подписчиков
Основала школу подготовки к SAТ и IELTS Nowater Academy. Получила 300 000 $ финансирования в США и пишет о поступлении на грант за границу.
Санжар Базильжанов, @sanzharbazilzhanov
2884 подписчика
Студент и бренд-амбассадор Гонконгского университета. Санжар рассказывает о волонтерстве, командной работе и учебе за рубежом. Стал самым молодым IRONMAN 70.3 Astana-2019.
Арман Валиев, @arman.valiyev
1893 подписчика
Бизнесмен, владелец сервиса по биочистке одежды и ателье тканей. Пишет о стратегическом маркетинге и SMM.
Еркежан, @kishkentay_galamshar
1398 подписчиков
Блог на казахском языке, где можно найти все: статьи о саморазвитии, разборы косметики и просто эстетику.
Асель Нурбеккызы, @nurbekkyzy_assel
18,2 тыс. подписчиков
Фуд-блогер и основатель ряда проектов по приготовлению выпечки, организации праздников и товаров для дома. Все рецепты составлены из доступных продуктов.
Марат Достарбеков, @m.dostarbekov
6404 подписчика
Марат работает в области UX-дизайна уже десять лет. Полезная страничка для тех, кто хочет узнать о коммуникациях с заказчиками и последних новостях сферы.
Асель Алиева, @aliyeva_live
11,2 тыс. подписчиков
Самобытный блог об искусстве сервировки стола и отношениях в семье. На странице Асель также часто публикует инсайты.