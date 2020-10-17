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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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13 начинающих блогеров из Алматы и Нур-Султана, которых интересно читать
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Сегодня в 18:35

13 начинающих блогеров из Алматы и Нур-Султана, которых интересно читать


Алматы

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Ренат и Амина Галямовы, @zabugorshiki

4542 подписчика

Авторы канала на YouTube «Забугорщики». В блоге пишут о природных локациях Алматинской области и делают интересные снимки.


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Лаура Лесбек, @laura_lessbek

20,5 тыс. подписчиков

Казахоязычный блог о саморазвитии и мотивации. Лаура делится с подписчиками секретами успеха. Свой первый миллион благодаря Instagram девушка заработала три месяца назад.


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Нарима, @meownari

1098 подписчиков

Каждый раз девушка составляет цели на месяц. С подписчиками Нарима делится постами о саморазвитии, составляет подборки программ для соцсетей.


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Василина Шатохина, @vassilina_shatokhina_ifbb

14,4 тыс. подписчиков

На странице можно узнать о разнице в режимах питания и интервальном голодании. Василина — нутрициолог и чемпионка по бодифитнесу. В ленте есть видеоупражнения.


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Жанерке, @healthome_zh

19,5 тыс. подписчиков

Находка для последователей здорового образа жизни.


Алуа, @pro_gnezdyshko

8388 подписчиков

Алуа рассказывает, как бюджетно провести ремонт, и показывает на примерах важные детали интерьера.


Нур-Султан


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Елдана Талгаткызы, @yeldanatalgatkyzy

17,6 тыс. подписчиков

Основала школу подготовки к SAТ и IELTS Nowater Academy. Получила 300 000 $ финансирования в США и пишет о поступлении на грант за границу.


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Санжар Базильжанов, @sanzharbazilzhanov

2884 подписчика

Студент и бренд-амбассадор Гонконгского университета. Санжар рассказывает о волонтерстве, командной работе и учебе за рубежом. Стал самым молодым IRONMAN 70.3 Astana-2019.


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Арман Валиев, @arman.valiyev

1893 подписчика

Бизнесмен, владелец сервиса по биочистке одежды и ателье тканей. Пишет о стратегическом маркетинге и SMM.


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Еркежан, @kishkentay_galamshar

1398 подписчиков

Блог на казахском языке, где можно найти все: статьи о саморазвитии, разборы косметики и просто эстетику.


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Асель Нурбеккызы, @nurbekkyzy_assel

18,2 тыс. подписчиков

Фуд-блогер и основатель ряда проектов по приготовлению выпечки, организации праздников и товаров для дома. Все рецепты составлены из доступных продуктов.


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Марат Достарбеков, @m.dostarbekov

6404 подписчика

Марат работает в области UX-дизайна уже десять лет. Полезная страничка для тех, кто хочет узнать о коммуникациях с заказчиками и последних новостях сферы.


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Асель Алиева, @aliyeva_live

11,2 тыс. подписчиков

Самобытный блог об искусстве сервировки стола и отношениях в семье. На странице Асель также часто публикует инсайты.

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#астана #алматы #нурсултан #блогеры #блогерыказахстана
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