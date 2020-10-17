13 начинающих блогеров из Алматы и Нур-Султана, которых интересно читать



Алматы





Ренат и Амина Галямовы, @zabugorshiki

4542 подписчика

Авторы канала на YouTube «Забугорщики». В блоге пишут о природных локациях Алматинской области и делают интересные снимки.









Лаура Лесбек, @laura_lessbek

20,5 тыс. подписчиков

Казахоязычный блог о саморазвитии и мотивации. Лаура делится с подписчиками секретами успеха. Свой первый миллион благодаря Instagram девушка заработала три месяца назад.









Нарима, @meownari

1098 подписчиков

Каждый раз девушка составляет цели на месяц. С подписчиками Нарима делится постами о саморазвитии, составляет подборки программ для соцсетей.









Василина Шатохина, @vassilina_shatokhina_ifbb

14,4 тыс. подписчиков

На странице можно узнать о разнице в режимах питания и интервальном голодании. Василина — нутрициолог и чемпионка по бодифитнесу. В ленте есть видеоупражнения.









Жанерке, @healthome_zh

19,5 тыс. подписчиков

Находка для последователей здорового образа жизни.





Алуа, @pro_gnezdyshko

8388 подписчиков

Алуа рассказывает, как бюджетно провести ремонт, и показывает на примерах важные детали интерьера.





Нур-Султан









Елдана Талгаткызы, @yeldanatalgatkyzy

17,6 тыс. подписчиков

Основала школу подготовки к SAТ и IELTS Nowater Academy. Получила 300 000 $ финансирования в США и пишет о поступлении на грант за границу.









Санжар Базильжанов, @sanzharbazilzhanov

2884 подписчика

Студент и бренд-амбассадор Гонконгского университета. Санжар рассказывает о волонтерстве, командной работе и учебе за рубежом. Стал самым молодым IRONMAN 70.3 Astana-2019.









Арман Валиев, @arman.valiyev

1893 подписчика

Бизнесмен, владелец сервиса по биочистке одежды и ателье тканей. Пишет о стратегическом маркетинге и SMM.









Еркежан, @kishkentay_galamshar

1398 подписчиков

Блог на казахском языке, где можно найти все: статьи о саморазвитии, разборы косметики и просто эстетику.









Асель Нурбеккызы, @nurbekkyzy_assel

18,2 тыс. подписчиков

Фуд-блогер и основатель ряда проектов по приготовлению выпечки, организации праздников и товаров для дома. Все рецепты составлены из доступных продуктов.









Марат Достарбеков, @m.dostarbekov

6404 подписчика

Марат работает в области UX-дизайна уже десять лет. Полезная страничка для тех, кто хочет узнать о коммуникациях с заказчиками и последних новостях сферы.









Асель Алиева, @aliyeva_live

11,2 тыс. подписчиков

Самобытный блог об искусстве сервировки стола и отношениях в семье. На странице Асель также часто публикует инсайты.