10 вдохновляющих цитат предпринимателей из Центральной Азии

В 2020 году предприниматели учились работать по-новому и, несмотря ни на что, продолжали создавать. Вот несколько вдохновляющих цитат от предпринимателей из Центральной Азии.





«Я глубоко уверен, что кризис — это время для сотрудничества, а не для жесткой конкуренции».

Зафар Хашимов — основатель и руководитель korzinka.uz





«Сочувствие, желание помочь людям, готовность к волонтерству — эти качества характеризуют не только нормального человека, но и современный ответственный бизнес».

Еркин Татишев — предприниматель, владелец диверсифицированной группы компаний Kusto Group





«Я понял, что если буду строить свой мир из позиции доверия к людям, то картина мира сразу станет другой».

Михаил Ермолаев — консультант по организационному развитию, управляющий партнер, основатель компании GAB, управляющий партнер Qazaqstan GEN TRIZ Association





«Кризис — это тот момент, когда все в ручном управлении, когда проявляются качества компании и команды наиболее остро».

Нурлан Смагулов — предприниматель, меценат и почетный консул Новой Зеландии в Казахстане.









«Работа, работа и еще раз работа. Я лично не знаю других рецептов, чтобы добиться успеха».

Айдын Рахимбаев — председатель совета директоров BI Group, предприниматель, меценат и Ironman





«Как только человек сужает круги, начинается деградация и несчастье».

Данияр Аманалиев — соучредитель группы компаний ololo









«Я предприниматель. Люблю предпринимателей, потому что это люди, которые создают мир вокруг и думают над тем, как его улучшить. Я считаю их инженерами мира».

Рамиль Мухоряпов — основатель и совладелец Chocofamily Holding





«Если вы выбрали путь предпринимателя, нужно идти до конца. Не надо бояться ошибаться — у меня было много ошибок и неудач, и они до сих пор случаются, но я продолжаю развивать бизнес».

Юрий Негодюк — ресторатор





«Хочешь быть успешным? Будь! Нужно использовать сильные стороны характера и добиваться успехов в сфере, которая близка тебе!».

Аскар Байтасов — предприниматель, управляющий сети ресторанов abr





«Мне нравится видеть, как масштабируется дело, которым мы безумно увлеклись с маленькой командой».

Ахмад Мелибаев — совладелец и CEO группы компаний Havoqand people, @ahmad.melibaev