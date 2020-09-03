Кто есть кто: Аскар Байтасов

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о современных людях из Центральной Азии, кто создает нашу реальность и будущее. Сегодня об Аскаре Байтасове, бизнесмене, управляющем самой крупной сети ресторанов abr в Казахстане.





Аскар Байтасов родился в 1984 году в поселке Междуреченск Алма-Атинской области. В 2002 году после окончания лицея Аскар уехал учиться в Москву в Государственный университет управления на специальность «маркетинг». Когда на втором курсе университета Аскар приехал в Алматы, его отец уже открыл первый ресторан «Бочонок». Первый «Бочонок» пользовался популярностью, а Аскар на каникулах работал там барменом.

В 2007 году Аскар принял предложение от своего отца заняться ресторанным бизнесом и вернулся в Алматы в должности директора по маркетингу ресторанов «Бочонок». Через год «Бочонков» стало четыре. Как это время вспоминает Аскар:



«Мы поняли, что рынок не позволит нам работать с одной концепцией, да и мне самому были интересны новые форматы, так что мы стали запускать много новых концепций. Например, когда мы искали в центре Алматы помещение под «Бочонок», мы обнаружили интересную маленькую площадь в 115 квадратов на Абылай хана-Карасай батыра, где открыли «Кофеманию».



forbes.kz







Сегодня abr — самая крупная сеть ресторанов в Казахстане, куда входят Del Papa, «Бочонок», «Дареджани», «Бродвей Бургер», «Афиша», Cafeteria, COCO, AROMA. В abr 30 заведений в Алматы и Астане, которые принимают до 3 миллионов гостей в год. Целевая аудитория — молодые люди от 20 до 40 лет, которые путешествуют по миру и любят качество.

Аскар не просто зарабатывает деньги, а развивает ресторанную культуру в стране, а также формирует у современных казахстанцев новое понимание отдыха через свои рестораны и фестиваль Weekender.





Цитаты

«Наша миссия не изменилась: делимся вкусом жизни через вкус к еде».





«Главное, что помогает мне, — это трудолюбие, упорство и дисциплина. Я постоянно работаю над собой: десять лет назад я был хуже, чем сегодня. Когда взаимодействуешь с людьми, это заставляет быть лучше. Бизнес шлифует людей».





«Если не Алматы, то другого варианта сегодня просто нет».





«Ненавижу бездельников и диванных критиков, которые сами ничего не делают».





«Я бы хотел открыть ресторан с казахстанской тематикой, но у меня нет шефа, который бы приготовил в том виде, который я вижу. Современная казахская кухня должна появиться, но кто это сделает? Нужен кто-то, кто скажет: «Я из курта вам такое сделаю! Пармезан отдыхать будет». Пока я не вижу такого человека».





«Хочешь быть успешным? Будь! Нужно использовать сильные стороны характера и добиваться успехов в сфере, которая близка тебе!».





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