Как из топ-менеджера стать владельцем собственной компании и помогать бизнесменам достигать их целей

Михаил Ермолаев, консультант по организационному развитию, управляющий партнер, основатель компании GAB, управляющий партнер Qazaqstan GEN TRIZ Association

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О себе

Самые сложные победы — это победы над собой. Я поставил перед собой цель — каждый день заниматься спортом. В январе я начал с ходьбы и теперь бегаю почти каждый день по восемь километров, два-три раза в неделю проплываю по два километра. Это не только поддерживает физическую форму, но и помогает в самоорганизации.



Мое кредо: меньше слов — больше дела. Лучше не обещать, но сделать. А если обещал, то обязательно сделай.

Важно постоянно стремиться к саморазвитию. Если ты не развиваешься, значит, будешь быстро отставать от тенденций, требований рынка, конкурентов.



Мое кредо: меньше слов — больше дела





Я всегда думаю о будущем, оно задает вектор направления моего движения, куда и к чему я иду, стремлюсь и где хочу быть через определенный промежуток времени. Если мы не будем давать себе ориентиров в будущем, то непонятно, ради чего получать удовлетворение от работы, деньги и зачем развиваться. Нужна мечта, за которой стоит идти.

Я понял, что если буду строить свой мир из позиции доверия к людям, то картина мира сразу станет другой. И если люди меня обманут и будут потери, значит, это цена этого урока или человека.





Я постоянно спрашиваю себя: «А все ли, зависящее от меня, я сделал, чтобы получить нужный результат? Что я еще могу сделать?». Для меня важно расставить все точки на «i», увидеть результат и получить обратную связь. Перед тем как зайти в проект, чтобы не обмануть ожидания клиентов, я всегда расписываю, какие задачи будут выполнены, какие инструменты применены, как мы будем работать и какие результаты мы обещаем. Если я знаю, что мы все сделали как надо, тогда я удовлетворен своей работой.

О людях

Главный человек в жизни каждого — это мама. Воспитание, основные черты характера, паттерны поведения сильно зависят от семьи, в которой растет ребенок. Говорят, что основное воспитание родители дают детям до семи лет. Потом мы встречаем разных людей, которые влияют на наше духовное и профессиональное развитие, способ мышления.

Мне повезло встретить замечательных людей, офицеров в Алматинском высшем военном училище имени маршала Советского Союза И. С. Конева. Это удивительно интеллигентные, воспитанные, грамотные люди, которые научили меня общаться с людьми, коллективами и заложили лидерские качества.

Еще один человек, который повлиял на меня в плане профессионального развития — один из руководителей AES Corporation в Казахстане — Джон Аббас Заиди. Это человек, который дал мне понимание менеджмента, управленца, лидерства и управления эффективностью. Под его руководством я выполнял свои первые проекты по оптимизации бизнес-процессов и организационных структур. Он же заложил понимание того, что каждому уровню менеджера в иерархии соответствует определенный горизонт планирования. Говорят, что AES Corporation в Казахстане была признана бирюзовой организацией благодаря корпоративной культуре и духу предпринимательства.

Об образовании и карьерном росте

Первое высшее образование я получил в Павлодаре, окончил строительный факультет и военную кафедру. После присвоения мне звания лейтенант запаса я сразу был призван в армию. Тогда я переехал в Алматы и начал свою службу в качестве офицера по воспитательной и социально-правовой работе с молодежью курсантов в Алматинском высшем военном училище имени маршала Советского Союза И. С. Конева. Благодаря этой работе я понял, что мне нужно развиваться в гуманитарном направлении, и поступил на юридический факультет.

После окончания службы в армии я вернулся в Павлодар и начал работать в Центре недвижимости. Прошел путь от специалиста до заместителя директора в Павлодаре и Костанае. А в 2004 году мне предложили перейти на работу в AES Corporation. Считаю эту компанию своим третьим университетом. В AES Corporation меня научили основным навыкам менеджмента, я понял, что такое управление людьми, корпоративной культурой, как устроены организационные структуры. Я увлекся организационным дизайном и окончил магистратуру в Казахстанско-Американском свободном университете. После этого я точно решил, что буду развиваться в менеджменте.



Весь бэкграунд, который я получил — техническое, юридическое образование, военная служба — помог мне успешно работать в разных компаниях





Весь бэкграунд, который я получил — техническое, юридическое образование, военная служба — помог мне успешно работать в разных компаниях. Поэтому мне было достаточно легко управлять департаментом автотранспорта, быть директором водоканала, кризисным управляющим электрической станции, председателем правления крупной строительной компании.





Мой карьерный рост был стремительным, и я быстро вышел из зоны технических компетенций в те, где мне требовались навыки управления людьми. Уверен, что если ты можешь взаимодействовать с людьми и выстраивать правильные коммуникации, то все получится.

А недавно я запустил Experience sharing project «Глазами практиков: беседы о людях и о том, что они делают» на своей странице Instagram. Это беседы с интересными людьми, где они делятся опытом и соображениями на темы, которые дают слушателям понимание глубинных механизмов управления эффективностью организации. У нас еще не очень много слушателей, но я уверен, что те, кому нужно, найдут для себя много полезных инсайтов.

О консалтинге и бизнесе

После долгого изучения организационного дизайна я понял, что готов делиться знаниями с другими компаниями. В это время я задумался над тем, что требуется специальное программное обеспечение для проектирования всей бизнес-архитектуры организации с возможностью анализа, моделирования и оптимизации. В 2007 году была зарегистрирована Компания GAB, а в 2008 мы стали генеральным дистрибьютором ПП «Система бизнес-моделирования Business Studio» в Казахстане. Первое время было сложно, многие менеджеры не понимали, о чем я говорю, но сейчас времена изменились, нашими услугами пользуются крупные продвинутые компании. Уже больше 13 лет мы помогаем казахстанским компаниям стать эффективнее.

Три основные проблемы, с которыми к нам обращаются:

— неформализованные, неописанные бизнес-процессы

— из первой проблемы вытекает вторая — дорогая стоимость этих процессов

— и третья, как результат неэффективности работы организации — недостижение стратегических целей. У кого-то это доход, доля рынка, место в рейтинге.

На рынке консалтинга много грамотных консультантов, которые дают советы, рекомендации, методики. Но когда организации и люди получают эти продукты, они не знают, как их реализовать в жизни, потому что им не помогли и не показали, как сделать это физически. В моей компании мы практикуем наставничество. Вместе с обучением сотрудников разбираем конкретные системы показателей, процессы, структуры, помогаем организовать изменения в организации. Компания получает модель всей организации, формализованные процессы, регламенты, по которым все начинают работать, а руководитель освобождается от рутины. Далее мы проводим имитацию, оценку процесса и, если необходимо, оптимизируем, сокращаем его стоимость.



Нас выбирают, потому что мы не только обучаем, но и решаем проблемы организаций и конкретных менеджеров





Нас выбирают, потому что мы не только обучаем, но и решаем проблемы организаций и конкретных менеджеров. Мы оставляем клиенту не только методику и знания, но и приобретенные навыки, программное обеспечение с моделью организации — все это помогает в дальнейшем работать нашим клиентам самостоятельно, без помощи консультантов, достигать поставленных целей.