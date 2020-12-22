Кто есть кто: Зафар Хашимов — основатель и руководитель korzinka.uz

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о современных людях из Центральной Азии, кто создает нашу реальность и будущее. Сегодня о Зафаре Хашимове — легенде узбекского ритейла, предпринимателе и руководителе крупнейшей сети супермаркетов korzinka.uz.







О карьере





Зафар Хашимов — узбекский предприниматель, основатель семейства компаний Anglesey Food, куда входит крупнейшая сеть супермаркетов Korzinka.uz. Также он занимается службой такси City Taxi, сетью магазинов одежды RedTag и обуви FLO.





Учился в школе с математическим уклоном, которую окончил с золотой медалью. В 1992 году Зафар получил высшее образование в Ташкентском государственном университете, где изучал теорию вероятности и математической статистики. С 1992 по 1994 год учился в Сассекском университете в Брайтоне, Англия.В 1997 предприниматель открыл первый магазин под брендом Anglesey Food, нынешний Smart на «Дархане», заложив основу развития на рынке розничной торговли сети супермаркетов в Республике Узбекистан.

В 2001 году состоялся ребрендинг компании. С тех пор она развивается под брендом korzinka.uz. Что сегодня говорит о своих супермаркетах Зафар Камилевич:





«Сейчас у нас 57 магазинов трех форматов. Мы продаем все, кроме алкоголя и сигарет. Не могу сказать, что мы на этом что-то теряем, потому что я никогда этими товарами и не занимался. К тому же, как мне кажется, отсутствие у нас алкоголя — это хороший имиджевый фактор».





В 2013 году Зафар Хашимов открыл первый магазин одежды и обуви для всей семьи REDTAG Uzbekistan — франшизу дубайского бренда, входящего в состав BMA International Group. А в 2018 году — первый мультибрендовый магазин турецкой обуви FLO в Узбекистане.





Источник: spot.uz, youtube.com





Что изменил













Компания Зафара Хашимова Anglesey Food стала одним из первопроходцев на рынке розничной торговли формата супермаркетов в Республике Узбекистан.

В мае 2020 года Зафар Хашимов стал сооснователем и членом Совета попечителей первого предпринимательского вуза в Узбекистане TEAM University. Также выступает с лекциями в ведущих университетах Узбекистана, принимает активное участие в панельных дискуссиях.





Источник: cyclowiki.org





Цитаты









«Я глубоко уверен, что кризис — это время для сотрудничества, а не для жесткой конкуренции»

marketmedia.ru







«Самое важное в бизнесе — не знать хороших ответов, а задавать правильные вопросы»





«Результат должен оправдывать путь, а путь должен быть достоин результата. Без видения результата путь — это просто нахождение в пространстве. Цель придает пути смысл».





«Не все решают деньги. У меня как-то был фантастически прибыльный бизнес, связанный с газовыми заправочными станциями. Но я не получал от него удовольствия и продал».





«Сейчас я живу на зарплату в 10 тыс. $ и дивиденды. Мне хватает на Tesla, отпуск и вообще все, что нужно».





«Чтобы идти вверх и расти, предпринимателю нужна воля — бизнес этим похож на подъем в гору. И я рад, что у меня есть силы и желание этим заниматься».

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