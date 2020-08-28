Кто есть кто: Рамиль Мухоряпов

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы будем рассказывать о современных людях из Центральной Азии, кто создает нашу реальность и будущее. Сегодня рассказываем о Рамиле Мухоряпове, основателе и совладельце Chocofamily Holding — самом быстрорастущем IT-холдинге в Казахстане.



Рамиль Мухоряпов родился 21 декабря 1984 года в Алматы. Основатель и совладелец Chocofamily Holding, куда входят Chocolife.me, объединенная тревел-компания Aviata/Chocotravel, интернет-магазины Chocomart.kz, Lensmark.kz, сервис по заказу и доставке еды Chocofood.kz, сервис по поиску врачей iDoctor.kz, мобильное приложение «Рахмет» и бесплатная доставка продуктов за 15 минут «Рядом».







Учился Рамиль в Москве в Финансовой академии при Правительстве РФ на факультете финансов и кредита. Начиная со второго курса, проводил с друзьями вечеринки в клубах для студентов, землячества. На четвертом курсе вместе с друзьями открыл первую компанию, которая занималась размещением рекламы в вузах.



В одном из интервью Рамиль рассказал, как прошли студенческие годы и что он приобрел в вузе.



Основатель и совладелец Chocofamily Holding, куда входят Chocolife.me, объединенная тревел-компания Aviata/Chocotravel, интернет-магазины Chocomart.kz, Lensmark.kz, сервис по заказу и доставке еды Chocofood.kz, сервис по поиску врачей iDoctor.kz, мобильное приложение «Рахмет» и бесплатная доставка продуктов за 15 минут «Рядом».Начиная со второго курса, проводил с друзьями вечеринки в клубах для студентов, землячества. На четвертом курсе вместе с друзьями открыл первую компанию, которая занималась размещением рекламы в вузах.В одном из интервью Рамиль рассказал, как прошли студенческие годы и что он приобрел в вузе. «У нас есть клуб выпускников, мы близко дружим командой студенческого совета. Четыре выпускника Академии — мои партнеры по текущему бизнесу. И этот факт тоже радует.



Я ценю Финансовый университет за дружбу, которую приобрел. И еще за семью, которую мне посчастливилось создать — в университете я встретил свою супругу». weproject.media



В октябре 2010 года Рамиль Мухоряпов вместе с Николаем Мазнецовым пошли играть в боулинг. Выбрали место, где им дали скидку 90% от купонного сервиса BigLion. На другой день Рамиль предложил Николаю внедрить эту бизнес-модель в Казахстане. В январе-марте 2011 года был разработан сайт, проведен первый набор команды. Стартовый капитал в 105 000 $ они собрали у друзей и семьи.







В конце 2011 года Chocolife.me ведет работу в 4 городах Казахстана: Алматы, Астане, Караганде и Актобе. Оборот компании составил 1 миллион долларов. Но это было только началом большого и яркого пути. В 2012 году Рамиль с командой запустили сервис доставки контактных линз Lensmark.kz и интернет-гипермаркет Chocomart. А в 2013 году появился Сhocofood.kz — сервис доставки еды и Chocotravel — онлайн-поиск авиа и ж/д билетов.



В мае 2017 года случилось 2 важных события: поглощение FoodPanda и покупка BeSmart. В июне Chocofamily Holding приобрел 40% доли в iDoctor.kz. Также Chocofood запустил собственную службу доставки в Алматы и Астане. И в 2018 году произошло одно из крупнейших слияний Chocotravel и Aviata, затем запустился проект «Рахмет» — мобильный кошелек.



Карантин не помешал запустить в 2020 году новый проект — «Рядом», презентация которого прошла онлайн.





Выбрали место, где им дали скидку 90% от купонного сервиса BigLion. На другой день Рамиль предложил Николаю внедрить эту бизнес-модель в Казахстане. В январе-марте 2011 года был разработан сайт, проведен первый набор команды. Стартовый капитал в 105 000 $ они собрали у друзей и семьи.Оборот компании составил 1 миллион долларов. Но это было только началом большого и яркого пути. В 2012 году Рамиль с командой запустили сервис доставки контактных линз Lensmark.kz и интернет-гипермаркет Chocomart. А в 2013 году появился Сhocofood.kz — сервис доставки еды и Chocotravel — онлайн-поиск авиа и ж/д билетов.В июне Chocofamily Holding приобрел 40% доли в iDoctor.kz. Также Chocofood запустил собственную службу доставки в Алматы и Астане. И в 2018 году произошло одно из крупнейших слияний Chocotravel и Aviata, затем запустился проект «Рахмет» — мобильный кошелек.

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