Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/439/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/439e9c8be4d3b99792d70a252f6d9b50.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
kto-est-kto-ramil-muhoryapov
Кто есть кто: Рамиль Мухоряпов
75
/
/

Сегодня в 17:00

Кто есть кто: Рамиль Мухоряпов

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы будем рассказывать о современных людях из Центральной Азии, кто создает нашу реальность и будущее. Сегодня рассказываем о Рамиле Мухоряпове, основателе и совладельце Chocofamily Holding — самом быстрорастущем IT-холдинге в Казахстане.

Рамиль Мухоряпов родился 21 декабря 1984 года в Алматы. Основатель и совладелец Chocofamily Holding, куда входят Chocolife.me, объединенная тревел-компания Aviata/Chocotravel, интернет-магазины Chocomart.kz, Lensmark.kz, сервис по заказу и доставке еды Chocofood.kz, сервис по поиску врачей iDoctor.kz, мобильное приложение «Рахмет» и бесплатная доставка продуктов за 15 минут «Рядом».



Учился Рамиль в Москве в Финансовой академии при Правительстве РФ на факультете финансов и кредита. Начиная со второго курса, проводил с друзьями вечеринки в клубах для студентов, землячества. На четвертом курсе вместе с друзьями открыл первую компанию, которая занималась размещением рекламы в вузах.

В одном из интервью Рамиль рассказал, как прошли студенческие годы и что он приобрел в вузе.

«У нас есть клуб выпускников, мы близко дружим командой студенческого совета. Четыре выпускника Академии — мои партнеры по текущему бизнесу. И этот факт тоже радует.



Я ценю Финансовый университет за дружбу, которую приобрел. И еще за семью, которую мне посчастливилось создать — в университете я встретил свою супругу».

weproject.media


В октябре 2010 года Рамиль Мухоряпов вместе с Николаем Мазнецовым пошли играть в боулинг. Выбрали место, где им дали скидку 90% от купонного сервиса BigLion. На другой день Рамиль предложил Николаю внедрить эту бизнес-модель в Казахстане. В январе-марте 2011 года был разработан сайт, проведен первый набор команды. Стартовый капитал в 105 000 $ они собрали у друзей и семьи.



В конце 2011 года Chocolife.me ведет работу в 4 городах Казахстана: Алматы, Астане, Караганде и Актобе. Оборот компании составил 1 миллион долларов. Но это было только началом большого и яркого пути. В 2012 году Рамиль с командой запустили сервис доставки контактных линз Lensmark.kz и интернет-гипермаркет Chocomart. А в 2013 году появился Сhocofood.kz — сервис доставки еды и Chocotravel — онлайн-поиск авиа и ж/д билетов.

В мае 2017 года случилось 2 важных события: поглощение FoodPanda и покупка BeSmart. В июне Chocofamily Holding приобрел 40% доли в iDoctor.kz. Также Chocofood запустил собственную службу доставки в Алматы и Астане. И в 2018 году произошло одно из крупнейших слияний Chocotravel и Aviata, затем запустился проект «Рахмет» — мобильный кошелек.

Карантин не помешал запустить в 2020 году новый проект — «Рядом», презентация которого прошла онлайн.



Цитаты

«Я предприниматель. Люблю предпринимателей, потому что это люди, которые создают мир вокруг и думают над тем, как его улучшить. Я считаю их инженерами мира».

«Я живу теми продуктами, «мини-революциями», которые в масштабах страны никто не делал».

«Бег — это тяжело. И если ты это выдерживаешь, то в бизнесе будет несложно сделать над собой усилие, чтобы закончить вовремя что-нибудь, дожать дело. Это учит добиваться цели».

weproject.media

«Предпринимательство — это такая же профессия, как и любая другая. Одна из бед нынешних предпринимателей, что они начинают и не доводят до конца, срываются и потом заново начинают что-то другое. Им просто не хватает терпения до момента, пока бизнес не станет прибыльным, а на это могут уйти годы».

istory.kz

«Предприниматели, создающие новые вещи — люди смелые, дерзкие, и важно понимать, чем они мотивируются. Большинство начинающих предпринимателей мотивируются деньгами. Я и сам был таким. Но в большинстве случаев цель заработать деньги сильно противоречит той цели, которая выведет тебя к успеху. Потому что настоящая цель для предпринимателей — созидание».

«Что круто в предпринимательстве? Это место, в котором ты сам определяешь правила игры».

hommes.kz

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #chocotravel #chocofood #chocofamily #рамильмухоряпов
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Почему публикации в СМИ могут помочь в кризис
5527
Две девушки о создании уникальной школы творческого развития Craft Caffedra
2917
Газиза Еспаева о том, как начать бизнес в 17 лет и развивать его без вложений и кредитов
3282