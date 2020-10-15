Кто есть кто: Айдын Рахимбаев

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о современных людях из Центральной Азии, кто создает нашу реальность и будущее. Сегодня об Айдыне Рахимбаеве, председателе совета директоров BI Group, предпринимателе, меценате и Ironman.







О карьере





Айдын Рахимбаев, основатель, контролирующий акционер и председатель совета директоров строительного холдинга BI Group, родился 20 сентября 1972 года в селе Казнаковка Самарском районе Восточно-Казахстанской области. Входит в топ-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана.

Основатель и председатель попечительского совета фонда «Дом мамы», член YPO Kazakhstan, участник общественного объединения «Казахстанская федерация триатлона», участник образовательного фонда IQanat, соучредитель общественного фонда «Национальное агентство по усыновлению». В июле 2019 года бизнесмен напрямую стал владельцем 10% Chocofamily Holding, выкупив долю за 5 миллионов $. А в августе 2020 года основал фонд Aidyn & Anar Rakhimbayev Foundation.

Получил высшее образование в Целиноградском инженерно-строительном институте (ЦИСИ).





Начал трудовую деятельность в 16 лет разнорабочим в строительной бригаде. В 1995 году вместе с сокурсниками создал трейдинговую компанию «АзТЭК», а в дальнейшем и холдинг BI Group. Как Айдын Жумадилович вспоминает это время:

«Ровно 30 лет назад нас троих 17-летних пацанов заселили в одну комнату 4-го общежития после поступления в ЦИСИ. Познакомившись, оглядев доставшуюся обшарпанную комнату, почесав затылок, решили сделать ремонт. Поклеили обои, побелили, отмыли и дружно зажили вместе. Несмотря на ежедневные стычки со старшаками, не прогнулись, не съехали, получали, но стояли друг за друга и только закалились с друзьями, оставаясь при этом оптимистами. Думаю, эти трудности и совместное их преодоление и сплотило нас тогда накрепко. Арман из Тургая, Куат из Жамбылской области, я из Восточного Казахстана, зеленые ребята из глубинок, вместе постигали премудрости инженерного дела и прелести большого города. Там в общежитии инженерки мы сдружились со многими сокурсниками, с которыми разгружали вагоны для заработка, затем возили товары, отбиваясь от рэкета, строили бизнесы и правильные отношения».

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Айдын Рахимбаев со дня основания BI Group ее гендиректор, а с 2005 года — председатель совета директоров холдинга BI Group. Также председатель совета Ассоциации застройщиков Казахстана, член правления НЭП «Атамекен», член Совета предпринимателей при президенте РК.

В 2017 году компания BI Group вышла на рынок недвижимости Санкт-Петербурга, а в 2020 объявила о создании совместной компании NRG вместе с узбекистанским девелопером Murad Buildings, которая будет заниматься строительством и управлением недвижимости в Узбекистане.

Источник: forbes.kz, dolgostroyunet.ru, wikipedia.org





Что изменил





В 2013 году в Казахстане запустил благотворительный проект «Дом мамы» — кризисный центр для молодых мам с детьми, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Первый центр был открыт в столице Казахстана.

Айдын Рахимбаев вместе со своей компанией меняет внешний облик казахстанских городов. Построили в столице «Триатлон-парк», а в этом году для алматинцев благоустроят 71 километр туристических троп Заилийского Алатау и 7 километров беговых дорожек в самом Алматы.





Айдын Жумадилович с женой недавно открыли эндаумент-фонд Aidyn&Anar Rakhimbayev Foundation, в который решили ежегодно переводить 50% от всех ежегодных доходов, и планируют накопить в ближайшие годы 50 млн $ для благотворительных целей. Первым крупным проектом, финансируемым фондом, стало строительство школы IQanat High School для бесплатного обучения одаренных детей из сел, которую недавно открыли.





Цитаты





«Я точно не мечтал стать большим бизнесменом, сначала мечтал стать инженером-строителем, а потом потихонечку расти»





«Работа, работа и еще раз работа. Я лично не знаю других рецептов, чтобы добиться успеха»





«Я считаю меритократию — власть достойнейших — достижением нашей компании»

vlast.kz







«Делай всегда больше, чем от тебя ожидают»

tengrinews.kz





«Настоящие ценности — это не деньги, статусы и регалии, а добрые отношения с друзьями. И кем бы ни стали, всегда надо помнить, откуда мы, кто мы и что есть настоящая жизнь»

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