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Кто есть кто: Еркин Татишев
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Сегодня в 12:24

Кто есть кто: Еркин Татишев

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о современных людях из Центральной Азии, кто создает нашу реальность и будущее. Сегодня о Еркине Татишеве, казахстанском предпринимателе, владельце диверсифицированной группы компаний Kusto Group с активами в 10 странах.


О карьере


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Еркин Татишев родился 22 апреля 1967 года в селе Турбат Казыгуртского района Южно-Казахстанской области в семье врача и учителя. Еркин Татишев — мажоритарий Kusto Group, которая владеет активами в Казахстане, Канаде, Китае, Грузии, Израиле, России, Сингапуре, Турции, Вьетнаме, на Украине. Бизнесмен владеет контрольным пакетом в United Minerals Group Limited, в которую входят АО «Костанайские минералы» и ОАО «Оренбургские минералы», и 50% отеля Radisson Collection в Цинандали, Грузия. Председатель совета директоров Kusto Group. Еркин Татишев входит в топ-50 самых влиятельных и богатейших бизнесменов в Казахстане.

После окончания школы поступил в Московскую государственную академию управления. Но в 1996 году Еркин ушел из академии и вернулся в Казахстан, где ему предстояло применить полученные знания на практике в городе Житикара. Еркин Татишев стал одним из молодых управленцев, от которых требовалось реанимировать предприятие, а вместе с ним и весь город Житикара. Сокращение издержек позволяло вкладывать средства в поддержку города. Благодаря команде Еркина АО «Кустанайасбест» выдержало девальвацию рубля в 1998 году, 95 % продукции стало уходить на экспорт.

А в 2002 году Еркин Татишев создал промышленно-инвестиционный холдинг Kusto Group. Философия Kusto — командный дух, партнерство, открытость, реинвестирование и самосовершенствование. В компании горизонтальная структура управления. Стратегически группа нацелена на развитие стартапов и трансформацию кризисных бизнесов, которым предоставляются лучшие практики, опыт и команда.

Источник: uznayvse.ru, www.banker.kz


Что изменил


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В 2005 году предприниматель вместе с друзьями основал Фонд Ержана Татишева, названный в честь брата. Фонд присуждает образовательные гранты молодежи и нацелен на развитие лидерских качеств.

В 2017 году Еркин Татишев открыл в Алматы High Tech Academy — школу, основанную на принципах проектного обучения. Учебное заведение больше похоже на строительную площадку, где тестируются теории и жизненные ситуации. Дети учатся критически мыслить, анализировать и нести ответственность за решения.

В январе 2019 года Еркин Татишев объявил о наборе талантливых музыкантов для участия в международном симфоническом оркестре на международном конкурсе Tsinandali Festival.

Источник: uznayvse.ru


Цитаты


«Образование — это не «корочка», а умение строить свою жизнь»

forbes.kz


«Есть хорошее выражение: «Ломать — не строить», так же, как и смерть человека, это происходит в один момент, но для того чтобы родить ребенка и вырастить хорошего человека, потребуется 20-30 лет тяжелой работы. Это и есть разница между потерей и приобретением, которая актуальна и для бизнеса. Если ты сумел сохранить, то ты уже сделал шаг вперед на пути к восстановлению»

businessfm.kz


«Навыки, которые нужны в 21 веке: критическое мышление, сотрудничество, динамичность, инициатива, эффективная коммуникация, умение быть ученым, любознательность и воображение. Без этого в наше время нет возможности быть активным участником жизни»

sputnik-georgia.ru


«Сочувствие, желание помочь людям, готовность к волонтерству — эти качества характеризуют не только нормального человека, но и современный ответственный бизнес»

www.kommersant.ru


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