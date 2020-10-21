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Кто есть кто: Нурлан Смагулов
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Вчера в 19:52

Кто есть кто: Нурлан Смагулов

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о современных людях из Центральной Азии, кто создает нашу реальность и будущее. Сегодня о Нурлане Смагулове, казахском предпринимателе, меценате и почетном консуле Новой Зеландии в Казахстане.


О карьере


Нурлан Смагулов родился 2 июня 1965 года в городе Алматы. Нурлан Эркебуланович — единственный собственник «Астана Групп», куда входят компания «Астана Моторс», сеть ТРЦ MEGA и гостиница «Алматы» в южной столице. Входит в топ-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана. Бизнесмен — почетный консул Новой Зеландии в Казахстане, член президиума НПП РК «Атамекен», участник проекта «Дом мамы» и общественного объединения «Казахстанская федерация триатлона».

В 1990 году окончил Казахский государственный университет по специальности «биология и химия».

В 1992 основал автомобильную компанию КМК «Астана Моторс», основной вид деятельности которой — реализация автомобилей, предоставление сервисного обслуживания и сборка автомобилей. На рынке Казахстана «Астана Моторс» представляет 11 известных автомобильных брендов, в числе которых Hyundai, BMW, Mini, Toyota, Lexus, Volvo.

В ноябре 1996 года Смагулов возглавил ЗАО «Государственная продовольственная контрактная корпорация». В июне 2002 года стал председателем совета директоров КЗК «Зерновая индустрия» и одновременно вновь занял должность президента КМК «Астана Моторс».

С 2003 года появляется девелоперское подразделение — Mega Management, которое занимается развитием крупнейшей сети торгово-развлекательных центров Mega. В состав компании также входит уникальный гостиничный комплекс «Алматы» — исторический и архитектурный памятник, а также сеть кофеен южнокорейского бренда Angel-in-us (Lotte Group). А в январе 2006 года Смагулов основал Astana Group, создание которой стало началом стратегии корпоративного управления в компании.


Источник: forbes.kz, wikipedia.org


Что изменил


Одним из первых поддержал предпринимателей в карантин и принял решение не начислять арендную плату, не выставлял счета за эксплуатационные и коммунальные расходы арендодателям в ТРЦ MEGA. MEGA взяла эти расходы на себя.

Нурлан Смагулов пропагандирует искусство, продвигает его, занимается просвещением. Например, в честь празднования 25-летнего юбилея компания «Астана Моторс» обеспечила посетителям Государственного музея искусств Казахстана имени А. Кастеева бесплатный вход в течение месяца. Также Смагулов подарил музею картину американского поп-арт-художника Энди Уорхола «Джеки Кеннеди», а Национальному музею РК в Нур-Султане — работу из серии «Банка супа «Кэмпбелл».

На новом посту президента Казахстанской федерации велосипедного спорта бизнесмен помогает развивать этот вид спорта и с 2013 года поддерживает велокоманду Pro Team Astana.


Источник: kapital.kz


Цитаты


«Предприниматели — это класс людей, который рискует, который создает новый образ жизни. Это — будущее Казахстана. Я хочу, чтобы молодежь занималась предпринимательством»


«Предприниматель не должен заниматься политикой, он должен создавать рабочие места, платить налоги, быть каким-то таким человеком, очень непредвзятым, относительно нейтральным»

vlast.kz


«Это очень непросто. Это непросто для первых людей, которые основали компанию. Потому что бизнес — это не просто зарабатывание денег, это среда обитания, жизненный комфорт, который ты создаешь»

kursiv.kz


«Кризис — это тот момент, когда все в ручном управлении, когда проявляются качества компании и команды наиболее остро»

forbes.kz


«Руководитель — человек, который умеет вдохновлять»

hommes.kz

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#казахстан #бизнес #предприниматель #megasilkway #нурлансмагулов
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