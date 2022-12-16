10 самых популярных интервью с руководителями компаний в 2022 году

Собрали самые интересные интервью с топ-менеджерами компаний Центральной Азии, которыми мы делились с вами в 2022 году.





Станислав Дубинчик о том, как из маркетолога вырос до генерального директора OLX Казахстан

Станислав Дубинчик, 32 года, город — Алматы, генеральный директор OLX Казахстан, @stas_dubinchik

Быть лидером команды — значит отвечать за всех ее членов. Вместе с ними идти вперед, добиваться целей, развиваться.

В компании, действительно важно мнение всех сотрудников, но финальное решение остается за руководителем направления — экспертом. Я как лидер могу дать рекомендации, но ответственность будет нести человек, который занимается проектом.

Грамотный руководитель умеет собрать вокруг себя команду. Правильная команда — это когда правильные люди работают на правильных местах. Когда лидер понимает, какие сотрудники ему в данный момент необходимы, какими навыками они должны обладать, какие ценности нести. А все члены команды занимаются тем, в чем они эксперты, тем, что их заряжает.

Полное интервью доступно по ссылке.

«Важно верить в людей и по умолчанию их любить», — Валерий Зубанов о том, каким должен быть современный руководитель

Валерий Зубанов, 38 лет, город — Алматы, коммерческий директор офиса «Лаборатории Касперского» в Казахстане, Средней Азии и Монголии





Руководителей можно разделить на два вида. Первый — тот, кто стоит во главе всех процессов, всегда впереди, ведет за собой команду. Второй — тот, кто стоит за командой, помогает, направляет, но дает свободу действий. Я по умолчанию отношусь к первому типу. Но учусь действовать, как второй. Стараюсь доверять людям и давать им возможность реализовать свой потенциал. Вижу, что в команде уже появляются герои, которые справляются без моего активного участия.

Лидер не должен допускать предубеждений по отношению к сотрудникам. Речь идет об эффекте Розенталя. Если у вас складывается определенное мнение о ком-то из коллег, то он будет это чувствовать и непременно оправдает ваши ожидания. Поэтому важно верить в людей и по умолчанию их любить.

Руководитель должен собирать вокруг себя правильных людей. Когда человек находится на своем месте, а вы адекватно оцениваете его возможности и ставите перед ним соответствующие задачи, результат не заставит себя ждать.

Полное интервью доступно по ссылке.

«Руководитель и начальник — это не одно и то же», — директор «2ГИС-Кыргызстан» о принципах управления

Всеволод Перфильев, 30 лет, город — Бишкек, руководитель «2ГИС-Кыргызстан»





Руководитель — это лидер, который не может достигнуть высоких результатов без команды. А компания без лидера будет стоять на месте, не будет двигаться вперед.

Руководитель — это организатор, вдохновитель, человек, который помогает команде не сбиваться с курса, и отсеивает все ненужное.

Руководитель и начальник — это не одно и то же. Начальник — должностное, статусное лицо, которое не делает ничего полезного. А вся деятельность руководителя направлена на созидание. Он работает над тем, чтобы сотрудникам было комфортно, чтобы они могли выполнять свои задачи, принося пользу обществу.

Полное интервью доступно по ссылке.

Директор MEGOGO в Центральной Азии о переводе зарубежного контента на казахский язык и продвижении отечественных фильмов

Нурлан Чукубаев, 41 год, город — Алматы, директор MEGOGO в Центральной Азии





Я вожак, лидер стаи, который ведет за собой команду. Для меня важно не быть боссом и не ставить себя выше других. Я общаюсь с коллегами на равных, готов выслушать любого.

Члены команды — это не подчиненные, а поддержка. Они активно вовлекаются во все процессы. Мы вместе делаем общее дело.

Руководитель должен быть «в теме», разбираться во всех аспектах. Это и отличает CEO от других менеджеров. Когда я работал в команде один, стал экспертом в разных направлениях бизнеса. Поэтому знаю, как выстраивать эффективные коммуникации с командой.

Полное интервью доступно по ссылке.

Директор по производству EPAM Kazakhstan о работе 1000 сотрудников в Казахстане и клиентах из разных стран

Артем Ветлугин, 40 лет, город — Алматы, директор по производству, EPAM Kazakhstan





Основная задача любого руководителя — способствовать достижению целей компании через эффективное управление вверенным подразделением. В EPAM Kazakhstan большинство руководителей — выходцы из разработчиков. Они прошли все этапы — от начальных позиций до менеджеров. Поэтому все лидеры подразделений — эксперты в своем направлении.

Лидер должен замечать возможности и использовать их во благо компании. Решать возникающие вопросы и проблемы. Нести ответственность за принятые решения и результаты команды.

Главная ценность в IT-отрасли — талантливые специалисты. Как руководитель ты должен помнить, что за всеми показателями и индикаторами стоят конкретные люди со своими интересами, целями и амбициями, которые важно учитывать.

Полное интервью доступно по ссылке.

Айканыш Сапаралиева о том, как Glovo зашел на рынок Кыргызстана и что значит быть частью международного бренда

Айканыш Сапаралиева, город — Бишкек, генеральный менеджер Glovo в Кыргызстане, @aikanysh_saparalieva





Руководитель и лидер — это синонимы. Задача лидера — помогать команде покорить вершины. Для этого важно набирать других лидеров, развивать их и мотивировать на успех, давать обратную связь. Развитие лидерских качеств — непрерывный процесс работы над собой. Нужно быть открытым к людям, знаниям, идеям и подходам, быть справедливым, коммуникабельным и целеустремленным.

Как лидер я строю в команде дружеские отношения, когда нет сложной иерархии, все равны, мнение каждого одинаково значимо. При этом ориентирую людей на более амбициозные цели, если вижу, что где-то мы отклоняемся.

Полное интервью доступно по ссылке.

Генеральный менеджер Sheraton Bishkek о том, как руководить лучшим отелем в Бишкеке

Aytekin Karayaka, 49 лет, город — Бишкек, генеральный менеджер Sheraton Bishkek, linkedin





Работа генерального менеджера не сильно отличается от работы рядового сотрудника. Я такой же член команды, но с другими обязанностями.

Для руководителя важно уметь вести за собой команду, быть лидером. Не только достигать результатов, но и вдохновлять людей. Я внимателен к молодым сотрудникам. Если они хотят развиваться, расти по карьерной лестнице, я стараюсь быть для них хорошим примером.

Полное интервью доступно по ссылке.

Аюна Вальтер о том, как устроена работа в Aviata.kz и какие инструменты помогают быть эффективным руководителем

Аюна Вальтер, город — Алматы, Директор сервиса по продаже авиа- и ЖД-билетов Aviata.kz





CEO — это человек, который умеет собирать информацию и определять направление движения компании. Именно на нем лежит ответственность за вектор развития команды.

Руководитель должен уметь эффективно организовать всю текущую деятельность команды для достижения поставленного результата. Знать, как замотивировать людей, чтобы вместе добиваться целей.

Еще одна ключевая задача CEO — собрать команду лучших топ-менеджеров с правильно ориентированными амбициями, которые вовлечены в процессы и не отделяют личный успех от успеха компании. Я горжусь, что мне удалось собрать отличную команду профессионалов.

Полное интервью доступно по ссылке.

Генеральный директор Beeline Кыргызстан о том, каким должен быть руководитель и как эффективно планировать время

Андрей Пятахин, 46 лет, город — Бишкек, генеральный директор Beeline Кыргызстан, facebook





Для меня быть руководителем — это ежеминутно отвечать:

— за удовлетворенность клиентов, которые поверили в Beeline

— за благополучие семей сотрудников, которые также выбрали Beeline для работы

— за один из крупнейших и лучших многомиллионных бизнесов в стране

— за то, чтобы строить команду, которой по плечу любые задачи, которая развивается и получает удовольствие от выдающихся результатов.

Руководитель должен слушать и слышать, быть настойчивым и при этом гибким. Постоянно учиться новому и думать при принятии каждого решения. При каждой победе и поражении использовать слово «Мы», а не «Я».

Полное интервью доступно по ссылке.

Артур Югай о том, как агентство недвижимости «Этажи» в Ташкенте за 10 месяцев стало самым крупным в Узбекистане

Артур Югай, 32 года, город — Ташкент, учредитель и директор компании «Этажи» в Ташкенте, @the_arthuryu





Работа руководителя — самая сложная работа в мире. Он должен быть универсальным солдатом. Разбираться во всем, что делают сотрудники. Когда ты понимаешь, что происходит, то сможешь задавать правильные вопросы, контролировать процесс.

Я видел разные стили управления: демократический, тоталитарный, беспорядочный. Для себя решил, что я как лидер, придерживаюсь смешанного стиля. Даю сотрудникам возможность думать самим. Предлагаю свободу принятия решений в рамках зоны своей ответственности. Если вижу, что могу доверять человеку, постепенно отдаю ему все полномочия. Если человек еще недостаточно самостоятельный и ответственный, то включаюсь в процессы сам, контролирую важные моменты.

Полное интервью доступно по ссылке.