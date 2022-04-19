Артур Югай о том, как агентство недвижимости «Этажи» в Ташкенте за 10 месяцев стало самым крупным в Узбекистане

Артур Югай, учредитель и директор компании «Этажи» в Ташкенте, рассказал об опыте работы за рубежом и в Узбекистане, о создании собственного дела и о планах дальнейшего развития.





Артур Югай, 32 года, город — Ташкент, учредитель и директор компании «Этажи» в Ташкенте, @the_arthuryu





О карьере и развитии «Этажи» в Ташкенте

По образованию я инженер по бурению нефтяных и газовых скважин. Окончил Российский государственный университет нефти и газа НИУ имени И. М. Губкина. Во время обучения запустил стартап в IT-сфере, но понял, что мне еще нужно многое изучить, получить опыт. Поэтому прошел отбор в крупную международную компанию Schlumberger. Пять лет строил карьеру там, работал за границей: в арабских странах и в США. Постепенно осознал, что деньги — не самое главное. У меня случилось выгорание. Поэтому ушел из компании и вернулся в Узбекистан.

В течение года отдыхал, переосмысливал свои ценности. Потом меня пригласили на работу в Правительство Узбекистана. Там я получил интересный разносторонний опыт в области финансов, экономики, привлечения инвестиций, инновационного развития, школьного образования. Приложил руку к реформам, которые произошли в стране. При этом изучал новые для себя сферы, работал сутками, приезжал на совещания в выходные. Спустя два года покинул Правительство и впервые в жизни выбрал для себя несложную работу регионального директора в консалтинговом агентстве.

После работы в агентстве понял, что готов к созданию собственного дела — приобрел необходимый опыт, знания, связи. Нам с партнером был интересен рынок недвижимости. В планах было открыть инвестиционный фонд, который бы вкладывался именно в недвижимость. Но, изучив законодательство и проанализировав рынок, мы решили, что создавать такой проект еще рано. Чтобы урегулировать отношения на рынке, нужно было создать сильное агентство недвижимости. Мы изучали зарубежные франшизы, в том числе познакомились с компанией «Этажи», их основателем и командой. Мы понравились друг другу и быстро приняли решение о сотрудничестве. Одним из условий стало то, что я лично буду руководить бизнесом.





Мы открылись в июне 2021 года. Я думал, что агентство недвижимости — несложное дело, которое я поставлю на ноги в течение полугода. Но первые шесть месяцев были тяжелые, случались серьезные кризисные моменты. Компания целиком строится на людях, а профессия риэлтор дискредитирована на территории Узбекистана. Но с большей частью проблем сегодня мы справились. В скором времени достигнем точки безубыточности. Следующая цель — вернуть вложенные инвестиции до конца года.

О корпоративной культуре

Я поработал во многих компаниях, многое повидал. Поэтому уделяю большое внимание корпоративной культуре. Внедряю лучшие практики. Стараюсь не повторять ошибок руководителей, которые наблюдал на своем карьерном пути.

Когда к нам приходят новички, я провожу для них презентацию. Рассказываю о компании, о том, что мы делаем, куда стремимся. Там же говорю о базовых, но важных принципах: честность, порядочность, ответственность, взаимовыручка, поддержка, забота, прозрачность, открытость. Мы транслируем это по отношению ко всем сотрудникам, но и требуем такого же отношения в ответ.

Для меня важно, чтобы в команде была максимально дружелюбная, поддерживающая атмосфера







Для меня важно, чтобы в команде была максимально дружелюбная, поддерживающая атмосфера. Чтобы люди ощущали себя именно как команда, но не как семья. Потому что семья — это часто нарушение субординации, некое панибратство. Чрезмерно сближение на работе ни к чему хорошему не приводит. И я вижу, что многие люди готовы работать у нас именно благодаря атмосфере.

Каким должен быть руководитель

Работа руководителя — самая сложная работа в мире. Он должен быть универсальным солдатом. Разбираться во всем, что делают сотрудники. Когда ты понимаешь, что происходит, то сможешь задавать правильные вопросы, контролировать процесс.

Я видел разные стили управления: демократический, тоталитарный, беспорядочный. Для себя решил, что я как лидер, придерживаюсь смешанного стиля. Даю сотрудникам возможность думать самим. Предлагаю свободу принятия решений в рамках зоны своей ответственности. Если вижу, что могу доверять человеку, постепенно отдаю ему все полномочия. Если человек еще недостаточно самостоятельный и ответственный, то включаюсь в процессы сам, контролирую важные моменты.





Любые решения выношу за стол обсуждений с руководителями направлений, каждому даю возможность высказаться. Соблюдаю гендерный баланс в команде, продвигаю девушек на топовые позиции. Считаю, что нельзя принимать важное решение в бизнесе, не услышав мнение женской части команды. Потому что именно девушки часто предлагают нестандартные идеи.

Руководитель обязательно должен заниматься систематизацией и автоматизацией процессов. Многие лидеры зацикливают все на себе, без них вопросы не решаются, процессы стопорятся. В такой ситуации нет времени и возможности для развития.

Лидер должен быть не только сильным управленцем, но и иметь стратегическое видение. Помимо рутины, заниматься развитием компании и команды. Задавать вектор движения, уметь доносить цели до каждого сотрудника.

Работа руководителя — самая сложная работа в мире







Нужно развивать в себе определенные навыки: стрессоустойчивость, гиперответственность, эмпатию, эмоциональный интеллект, умение решать проблемы любого уровня, делегировать, работать с вовлеченностью персонала, быть примером для команды, видеть картину в мельчайших деталях и общий вид сверху, мыслить вне рамок, иметь требовательность к себе, к сотрудникам и к партнерам.

О преимуществах и сложностях

В работе лидера много сложностей, с которыми нужно уметь справляться. К тому же это работа 24/7. Если в выходные что-то происходит, нужно все бросить, прийти и решить проблему. Поэтому важно, чтобы вам нравился процесс управления людьми. Тогда работа руководителя будет приносить радость. Мне нравится создавать новое, задавать тренды, общаться с людьми, обучать их. Поэтому подобная работа мне в кайф.

В жизни должен быть баланс. Мы не можем работать 24/7, нужно вовремя восполнять свои ресурсы. Поэтому нужно найти то, что будет тебя энергетически подпитывать. Походы в бары и вредные привычки часто только усугубляют состояние. Но спорт — это база, им должны заниматься все. Он заряжает на 100%.





В планировании времени мне помогает календарь, где я фиксирую все рабочие и личные моменты. Придерживаюсь определенного распорядка дня: уделяю внимание работе, сну, физической активности, регулярному питанию, саморазвитию. Часто происходят форс-мажоры, которые сбивают с толку. Самое главное — потушить возникший пожар и вернуться в привычную рутину.

О планах

Мы самое крупное агентство недвижимости в Узбекистане, но будем расти еще. У нас уже работает более 70 человек, будем расширяться до 120 сотрудников до конца года. В течение пяти лет компания должна захватить как минимум 30% доли рынка. Мы будем работать по принципу единого окна, где люди смогут закрыть все волнующие вопросы, которые касаются недвижимости.

Далее мы вернемся к изначальному плану, будем развивать другие направления. У нас в разработке сервис маркетинга и продаж под ключ для застройщиков. Следующий этап — собственное строительство жилых комплексов и бизнес-центров. А затем инвестиционный фонд.