Генеральный менеджер Sheraton Bishkek о том, как руководить лучшим отелем в Бишкеке

Познакомились с генеральным менеджером Sheraton Bishkek, который приехал в Кыргызстан из Турции, и узнали о его подходе к гостеприимству.





Aytekin Karayaka, 49 лет, город — Бишкек, генеральный менеджер Sheraton Bishkek, linkedin





О карьере и развитии Sheraton Bishkek





Я родом из Турции. В нашей стране есть система Vocational High Schools, когда школьники учатся определенной специальности перед поступлением в университет. Я четыре года учился в Vocational High Schools Hotel Management. Позже получил высшее образование в Турции и в США. Всего обучению я посвятил десять лет жизни.

Карьеру в отельном бизнесе начал еще в старшей школе. Работаю с 1999 года — уже больше 30 лет. Из них только три недели не был сотрудником отеля. Прошел через все позиции: работал в отделе напитков и продовольствия, в housekeeping, в продажах, на стойке регистрации. Семь лет назад стал генеральным менеджером.

Теперь я генеральный менеджер Sheraton Bishkek. Работаю здесь почти два года.

Это пятизвездочный премиум отель, который был открыт в октябре 2019 года. Несмотря на ковидные ограничения, мы с командой добились хороших результатов. Стали отелем №1 в Бишкеке. Запустили успешный ресторан, откуда открывается красивый вид на город.

Мы получаем хорошие отзывы. Видим, что клиенты возвращаются к нам снова и снова.

О корпоративной культуре





Я работаю в Marriott больше 20 лет. Это лучшая компания, частью которой я когда-либо был. Она владеет более 8000 отелями в мире. Ставит работников приоритетом №1.

Здесь строгая корпоративная культура, которую нужно соблюдать. Мы заботимся о развитии сотрудников. Инвестируем много ресурсов в людей и их обучение.





Когда я приехал, в команде работало 70 человек. Теперь у нас трудится 203 сотрудника. Бывает тяжело найти подходящие кадры, но мы выбираем людей, готовых учиться, и обучаем их стандартам работы в отеле компании Marriott.

В компании есть портал MGS — Marriott Global Source, где собрана вся информация о стандартах работы. Даже я до сих пор не изучил там все, потому что ресурс содержит миллионы документов по разным направлениям.

Каким должен быть руководитель





Работа генерального менеджера не сильно отличается от работы рядового сотрудника. Я такой же член команды, но с другими обязанностями.

Для руководителя важно уметь вести за собой команду, быть лидером. Не только достигать результатов, но и вдохновлять людей. Я внимателен к молодым сотрудникам. Если они хотят развиваться, расти по карьерной лестнице, я стараюсь быть для них хорошим примером.

Для руководителя важно уметь вести за собой команду, быть лидером







Я не сразу поступил в университет. Для этого нужно было пройти подготовительное обучение и успешно сдать экзамен. Поэтому после выпуска из школы я работал официантом, чтобы оплатить подготовительные курсы. Через девять месяцев подготовки сдал экзамен, но неудачно. В результате у меня были три неудачных попыток. Никто уже не верил в меня, но на четвертый год я сдал экзамен и поступил.

Эти четыре года поменяли меня. Я научился быть терпеливым, настойчивым, верить в себя. Поэтому часто делюсь своей историей с сотрудниками. Хочу, чтобы они понимали, как важно верить, мечтать и работать. Радует, когда коллеги добиваются своих целей и делятся со мной благодарностью.





Важно быть терпеливым, дружелюбным, позитивным. Развивать навыки коммуникации. Передавать свои знания и опыт. Особенно в отрасли, где главный продукт — это сервис. Одна ваша улыбка зарядит правильным настроением сотрудников, а они — гостей.

Также важны навыки решения проблем, бизнес-мышление. Умение слушать и слышать людей. Грамотно делегировать обязанности.

О преимуществах и сложностях





Мне нравится работа в отельном бизнесе. Это мой стиль жизни. Я привык, что нужно много работать, что у меня нет выходных и праздников.

Мне нравится общаться с людьми. С каждым клиентом можно поговорить на темы, которые ему интересны. Поэтому теперь я могу говорить о психологии, бизнесе, политике. О чем угодно.

Я начинаю работу в 08:00, а заканчиваю в 21:30-22:00. Иногда задерживаюсь до 00:00-01:00. Работа в отеле требует хорошей организации, потому что все быстро меняется. Бывают неожиданные встречи, случаются сотни звонков в день. Чтобы ничего не забывать, делаю заметки, заранее готовлюсь к встречам. Составляю расписание на день, неделю. Использую напоминания в Outlook. Еще мне помогает ассистент.

О планах





Нет отеля, который бы не развивался и не менялся каждый день. Недавно мы открыли небольшую террасу. Теперь меняем наш ресторан, открываем дополнительную террасу. В планах открыть турецкий хамам, добавить смежные комнаты.

Без развития и изменений не выжить. Мы каждый раз узнаем новое, чтобы оставаться актуальными.