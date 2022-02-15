Станислав Дубинчик о том, как из маркетолога вырос до генерального директора OLX Казахстан

Станислав Дубинчик, 32 года, город — Алматы, генеральный директор OLX Казахстан, @stas_dubinchik





О карьере и развитии OLX Казахстан

Я работал как маркетолог в разных компаниях: интернет-магазине ALSER, международном агентстве Havas Media. В 2015 году пришел в OLX также на позицию маркетолога. Тогда бренд только заходил на территорию Казахстана. По мере развития компании я заинтересовался не только маркетингом, но и развитием бизнеса. Брал дополнительные обязанности и проекты, погружался в разные сферы деятельности: планирование, бизнес-стратегии, продукты. Многое узнал о процессах компании и о том, что помогает ей двигаться вперед. А в сентябре прошлого года стал генеральным директором OLX Казахстан.

В 2015 году бренд OLX в Казахстане еще никто не знал. Сегодня, 7 лет спустя, у нас 11 миллионов уникальных пользователей ежемесячно.

Мы предлагаем не только товары, но и возможность найти работу, услуги, авто-товары, а также недвижимость. В каждом из этих направлений занимаем либо лидирующую позицию, либо уверенно стоим на втором месте.

О корпоративной культуре

Мы все делаем для пользователей. Также для нас важно делать все для сотрудников. Сегодня в нашей команде работает около 80 человек.

В OLX Казахстан каждый сотрудник по своей сути должен быть лидером. Неважно, руководит он командой или процессом. Для этого у нас есть десять принципов лидерского поведения, благодаря которым мы понимаем, подходит ли нам кандидат. Бывает, что у человека крутые hard skills, он настоящий профессионал, но мы видим, что будет сложно интегрировать его в рабочие процессы. С таким человеком нам не по пути. Если мы видим, что принципы кандидата схожи с нашими, то понимаем, что он быстро вольется в коллектив, будет развиваться сам и развивать компанию.

В OLX Казахстан каждый сотрудник по своей сути должен быть лидером







Сотрудник OLX должен оценивать все процессы и решения с точки зрения клиента, пользователя. Важно, чтобы он мыслил как владелец бизнеса — решительно и масштабно. Умел брать на себя ответственность за принятые решения и за результат. Это не врожденный навык, но ему можно научиться. Главное, чтобы кандидат был обучаем, стремился к росту.

Также мы ценим командных игроков. Все мы знаем, что одному идти можно, но развиваться с командой — гораздо быстрее и веселее.

OLX — глобальная компания. У наших сотрудников есть возможность общаться с коллегами и экспертами из разных стран. Они могут обмениваться опытом, трендами, наблюдениями. Это один из больших драйверов, позволяющий нам быстро двигаться вперед.

Каким должен быть руководитель

Быть лидером команды — значит отвечать за всех ее членов. Вместе с ними идти вперед, добиваться целей, развиваться.

В компании, действительно важно мнение всех сотрудников, но финальное решение остается за руководителем направления — экспертом. Я как лидер могу дать рекомендации, но ответственность будет нести человек, который занимается проектом.





Грамотный руководитель умеет собрать вокруг себя команду. Правильная команда — это когда правильные люди работают на правильных местах. Когда лидер понимает, какие сотрудники ему в данный момент необходимы, какими навыками они должны обладать, какие ценности нести. А все члены команды занимаются тем, в чем они эксперты, тем, что их заряжает.

Еще один важный навык — умение слышать, чувствовать команду. Между лидером и сотрудниками должны быть доверительные, дружественные отношения. Тогда люди будут чувствовать себя хорошо, понимать, что могут обсудить любые вопросы с руководителем.

У меня есть несколько источников информации, которые позволяют оставаться в тренде. Во-первых, это книги. Это самый большой и мощный источник знаний и кейсов. На самом деле, многое на рынке уже придумано и поэтапно описано. Благодаря книгам можно найти интересные решения, выбрать то, что подходит именно тебе и применять новые знания в работе.

Второе — это встречи с друзьями и коллегами. Периодически мы собираемся в неформальной обстановке и обсуждаем все, что происходит в бизнесе и на рынке, обмениваемся знаниями.

В-третьих, важно общаться с людьми из разных сфер. Два раза в неделю я приглашаю на завтрак или обед кого-то из руководителей других компании, стартаперов, владельцев бизнеса, маркетологов. На таких встречах тоже происходит большой обмен знаниями и опытом.

О преимуществах и недостатках

Все относительно. Могу сказать, что как руководитель ты должен погружаться в разные сферы деятельности и знать обо всем, что происходит в компании. Это занимает много времени.

Но я точно знаю, что работать 24/7 — неэффективно. Если правильно расходовать рабочие часы, можно все успевать. Продуктивность зависит от энергии, которую мы вкладываем в процессы. А чтобы эта энергия была, нужно вовремя ее восполнять, отдыхать, заниматься спортом, общаться с близкими. Поэтому вечером я отключаюсь от мессенджеров и провожу время с семьей. Выходные тоже провожу с семьей или с друзьями. Знаю, что если возникнут срочные дела, мне всегда могут позвонить.

Продуктивность зависит от энергии, которую мы вкладываем в процессы







У лидера высокий уровень ответственности. Ты отвечаешь не за свои процессы, а за каждое действие и результат команды. Поэтому важно, чтобы все работало четко, а в компании трудились надежные люди.

Но для меня это не недостатки, потому что я занимаюсь тем, что люблю.

О планах

Наша большая цель — сделать жизнь казахстанцев проще. Все наши сервисы направлены на это. Поэтому мы будем их развивать и удовлетворять потребности пользователей.