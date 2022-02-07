Айканыш Сапаралиева о том, как Glovo зашел на рынок Кыргызстана и что значит быть частью международного бренда

Айканыш Сапаралиева, город — Бишкек, генеральный менеджер Glovo в Кыргызстане, @aikanysh_saparalieva





О карьере и развитии Glovo в Кыргызстане

Десять лет назад я открыла для себя eCommercе. Это увлекло меня, вдохновило, и я оставила предыдущие сферы деятельности, где достигла определенных позиций. Приняла решение запустить стартап. Было желание погрузиться в новую отрасль, учиться каждый день, создать команду, сделать вклад в развитии eCommerce в стране и реализоваться как профессионал.

Я запустила один из первых интернет-магазинов детских товаров с доставкой по Кыргызстану. Получила магистерскую степень Университета Уорика по eBusiness Management в Великобритании по стипендиальной программе Chevening. Прошла стажировку в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. По возвращении основала первую Ассоциацию электронной коммерции в Кыргызстане, где объединила участников рынка. Мы запускали инициативы по развитию электронной коммерции в стране, в диалоге с государственными органами. Одно из достижений Ассоциации — участие в разработке законопроекта об электронной коммерции, стратегии развития электронной коммерции и лоббирование налоговых послаблений для участников рынка электронной коммерции. Закон был принят в конце прошлого года. Также в планах запустить Парк электронной коммерции в Кыргызстане.

Для развития электронной коммерции также важно привлечение международных инвестиций, которые привнесут новые технологии, подходы, возможности на локальном рынке. Поэтому во время пандемии я изучала, какие международные платформы заинтересованы выйти на рынок Кыргызстана.

Компания Glovo быстро отреагировала на запрос. Мы обсуждали потенциал рынка, в котором есть ряд преимуществ и возможностей для развития. В какой-то момент меня спросили, кем я вижу себя в данном проекте. Я сразу поняла, что хочу быть частью компании, так как ценности и видение Glovo близки мне. Также для меня это возможность внести вклад в развитии экосистемы eCommerce, помогать малому и среднему бизнесу выходить на онлайн-рынок, создавать новые рабочие места, наращивать уровень сервиса по доставке. Поэтому в сентябре 2020 года я стала GM Glovo в Кыргызстане.

Мы уже больше года на рынке. За это время подключили к платформе больше тысячи точек общепита и магазинов, привлекли более полутора тысяч курьеров. Ежемесячно активных партнеров более шестисот. Скачивание приложения Glovo приближается к 800 тысячам, думаю, скоро мы превысим миллион.

За это время подключили к платформе больше тысячи точек общепита и магазинов, привлекли более полутора тысяч курьеров







Пока в Glovo мы запустили два города: Бишкек и Ош. Но у нас амбициозные цели, в этом году планируем запуск еще нескольких городов.

Кыргызстанцы оценили скорость доставки Glovo. Мы достигли среднего времени доставки в 40 минут в зимнее время, а в летнее время в планах достигнуть 30-35 минут. Развиваем направление Qcommerce, доставку из супермаркетов, аптек и магазинов. Наши амбиции — стать мультикатегорийным приложением, где пользователи смогут найти абсолютно все в городе с мгновенной доставкой. Потенциал Qcommerce на нашем рынке большой, в приложении он растет на 30% в месяц. Полагаю, его вес уже скоро может достичь больше 15% от общего числа заказов. А пока значительную долю бизнеса составляет доставка еды из ресторанов и кафе.

О корпоративной культуре

Корпоративная культура — один из самых ценных активов Glovo. При найме сотрудников и оценке результатов команды одинаковую ценность имеют как профессиональные достижения, так и соответствие корпоративным ценностям, которое оценивается через поведение и инициативы сотрудников.





У нас есть шесть ключевых ценностей: GAS, Stay Humble, Care, Good Vibes, High Bar, Glownership.

GAS: Glovo ожидает, что мы работаем усердно, а наши действия приносят результаты.

Stay Humble: в Glovo ценится скромность и постоянное развитие. Фидбеки — один из полезных и важных инструментов, которые мы используем.

CARE: наши взгляды и проекты должны быть устремлены к созданию ценностей для общества, где мы живем, и бережного отношения к окружающей среде.

GOOD VIBES: мы создаем позитивную атмосферу в офисе.

HIGH BAR: привлекаем в команду топ-таланты, которые разделяют ценности Glovo. Ожидается, что каждый в команде должен приносить 120% эффективности.

GLOWNERSHIP: Glovo ожидает, что сотрудники будут действовать как предприниматели и владельцы Glovo. Это значит, быть бережными с ресурсами и гибкими в быстро меняющихся условиях.

Каким должен быть руководитель

Руководитель и лидер — это синонимы. Задача лидера — помогать команде покорить вершины. Для этого важно набирать других лидеров, развивать их и мотивировать на успех, давать обратную связь. Развитие лидерских качеств — непрерывный процесс работы над собой. Нужно быть открытым к людям, знаниям, идеям и подходам, быть справедливым, коммуникабельным и целеустремленным.

Как лидер я строю в команде дружеские отношения, когда нет сложной иерархии, все равны, мнение каждого одинаково значимо. При этом ориентирую людей на более амбициозные цели, если вижу, что где-то мы отклоняемся.

Мы можем делать ошибки — это часть роста, но они не должны повторяться







Я считаю себя демократичным лидером. В команде личным примером демонстрирую трудолюбие, GAS, целеустремленность, справедливость, веру в успех. Верю людям и ожидаю, что каждый сотрудник будет самостоятельно искать и принимать решения, нести за них ответственность. Часто я даю свое видение вопросов, которое может не совпадать с мнением коллег, и открыта обсудить инициативы во время командных встреч или один на один. Мой частый вопрос к лидерам команды: «Какой у нас план?».

Мы можем делать ошибки — это часть роста, но они не должны повторяться. Поэтому важная задача лидера — закрепить опыт, подытожить последствия тех или иных решений, увидеть, как в следующий раз можно сделать по-другому.

О преимуществах и сложностях

Для меня работа в Glovo — это возможность расти как лидеру, влиять на изменение трендов, быть частью вдохновляющей команды: локальной, региональной и глобальной. Я пришла первым сотрудником, набрала команду с нуля и запустила новые процессы и операции. Многому научилась и считаю этот опыт самым ценным в карьере.

Основное преимущество роли — постоянный поиск креативных и оптимальных решений, анализ данных, которые тебе доступны. Свобода принятия решений, доступ к лучшим кейсам в Glovo и постоянный обмен опытом — тоже важные вещи.





Сложности связаны с тем, что сфера динамичная, постоянно происходят обновления, параллельно надо решать много задач. Поэтому важно приоритезировать ключевые задачи, но не забывать уделять время процессам, которые могут повлиять на бизнес в будущем.

Я соблюдаю work-life balance. Время с семьей провожу максимально качественно и интересно. Также у меня есть список целей и задач на квартал, год и на пять лет вперед. В графике отмечаю все задачи и дедлайны, время для отдыха и саморазвития. Это помогает помнить о важных вещах.



О планах

Мы работаем над ростом рынка доставки. Хотим, чтобы наш сервис стал доступным для максимального количество жителей Кыргызстана.

К концу года в планах покрыть большую часть операционных и маркетинговых затрат. Для этого нам важно вырасти в оборотах и за счет экономии в масштабах стать EBITDA позитивной.