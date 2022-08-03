«Важно верить в людей и по умолчанию их любить», — Валерий Зубанов о том, каким должен быть современный руководитель

Познакомились с коммерческим директором офиса «Лаборатории Касперского» в Казахстане, Средней Азии и Монголии и узнали об его принципах работы с командой.





Валерий Зубанов, 38 лет, город — Алматы, коммерческий директор офиса «Лаборатории Касперского» в Казахстане, Средней Азии и Монголии





О карьере и развитии «Лаборатории Касперского» в ЦА





По образованию я автомобилестроитель. Но начал карьеру в Кыргызстане, в компании «Шоро». Был бренд-менеджером национальных напитков. Мы искали новые рецепты и выводили на рынок интересные продукты. Я занимался разработкой напитка «Бозо».

После этого я поехал Москву, где стал сотрудником европейской корпорации, которая владела заводами по производству подшипников. Потом вернулся в Кыргызстан, где участвовал в проекте, связанным с IT. Параллельно занимался бизнесом. Открыл курьерскую службу, которая до сих пор работает. Получил опыт и в ресторанном бизнесе, но продал свои заведения.

Затем я стал сотрудником компании-дистрибьютора программного обеспечения. В том числе мы работали с брендом «Лаборатория Касперского». Они заметили меня и пригласили в команду, чтобы работать с Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. А спустя восемь месяцев я занял позицию коммерческого директора офиса «Лаборатории Касперского» в Казахстане, Средней Азии и Монголии.

Я всегда работал под руководством настоящих визионеров







Я всегда работал под руководством настоящих визионеров, в команде искренних энтузиастов. И «Лаборатория Касперского» не исключение. Мы внедряем в Центральной Азии инновационные проекты, которые еще не представлены нигде в мире. Например, в области защиты и безопасности взрослых и детей в Интернете.

О корпоративной культуре

Миссия компании состоит в том, чтобы построить безопасный мир. За 25 лет у бренда сформировались определенные ценности:

— открытость. Мы стремимся к этичности и прозрачности во всем, что делаем

— человечность. Наши продукты и сервисы ориентированы на людей и их потребности

— инновации. Мы постоянно развиваемся, чтобы оставаться впереди

— простота. Мы создаем простые и удобные решения.

Каким должен быть руководитель





Руководителей можно разделить на два вида. Первый — тот, кто стоит во главе всех процессов, всегда впереди, ведет за собой команду. Второй — тот, кто стоит за командой, помогает, направляет, но дает свободу действий. Я по умолчанию отношусь к первому типу. Но учусь действовать, как второй. Стараюсь доверять людям и давать им возможность реализовать свой потенциал. Вижу, что в команде уже появляются герои, которые справляются без моего активного участия.





Лидер не должен допускать предубеждений по отношению к сотрудникам. Речь идет об эффекте Розенталя. Если у вас складывается определенное мнение о ком-то из коллег, то он будет это чувствовать и непременно оправдает ваши ожидания. Поэтому важно верить в людей и по умолчанию их любить.

Руководитель должен собирать вокруг себя правильных людей. Когда человек находится на своем месте, а вы адекватно оцениваете его возможности и ставите перед ним соответствующие задачи, результат не заставит себя ждать.

Как руководитель я оцениваю людей с точки зрения их компетенций и опыта. Но я сам несколько раз переходил из одной сферы в другую. Знаю, что это сложно, но реально. Поэтому профильный опыт важен, но важнее умение быстро учиться. Также я ценю в членах команды развитые навыки коммуникаций и широкий нетворкинг. Обращаю внимание на то, подходим ли мы друг другу по духу, можем ли работать в одной команде. Еще один важный момент: человек должен быть замотивированным. Я не хочу тратить время на то, чтобы подпинывать кого-то. Хороший специалист сам понимает, что он делает и для чего это нужно.

О преимуществах и сложностях





Мне нравится, что я могу влиять на огромное количество процессов в области информационной безопасности в масштабах нескольких стран. Я общаюсь с невероятными людьми, обмениваюсь опытом с первыми лицами крупнейших предприятий в Центральной Азии.

Мне нравится, что я могу влиять на огромное количество процессов в масштабах нескольких стран







Сложности у каждого разные. Например, мне всегда хочется идти в бой: встретиться с заказчиками, выступить на конференции и подготовить для нее крутую презентацию. Но нужно делать отчеты, отвечать на вопросы сотрудников, заботиться о премиях сотрудников. К этому нужно привыкнуть.

Большинство событий в моей жизни связаны с работой. Поэтому я пользуюсь календарем, куда вписываю все важные мероприятия и задачи. Чтобы ничего не забыть, использую iPad.





Уже 18 лет я пою в панк-рок группе. И даже во время своих концертов работаю. Чтобы наладить отношения с партнерами, приглашаю их на свои выступления. Назначаю встречу, прихожу в заведение в костюме, а потом снимаю пиджак, выхожу на сцену и начинаю петь. Даже мое хобби тоже стало служить делу компании.

О планах





Мы работаем в разных направлениях, внедряем крутые инновационные решения.

Одно из перспективных направлений в Казахстане — защита критически важных объектов инфраструктуры. Сегодня все процессы автоматизированы, поэтому злоумышленники могут вмешаться во внутренние процессы предприятий. Серьезные инциденты могут произойти даже в случае небольшой ошибки сотрудников. Поэтому мы заботимся о том, чтобы минимизировать возможные риски.

Еще одно интересное направление — защита воздушных пространств от дронов. У нашей компании есть решение, которое решает эту проблему.