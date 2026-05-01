«Я работаю в Yandex»: как развивать масштабные проекты в Алматы, Бишкеке, Ереване и Ташкенте

Yango Group в Центральной Азии и СНГ представлены компаниями под брендами Yandex Uzbekistan, Yandex Armenia, Yandex Qazaqstan, Яндекс Кыргызстан и другими. Сегодня — это большая экосистема, деятельность которой обеспечивает множество людей: разработчики, маркетологи, менеджеры в Алматы, Ташкенте, Бишкеке, Ереване и других городах.

Мы поговорили с сотрудниками из разных стран и направлений о том, как начался их путь в компании, что до сих пор удивляет в рабочих процессах, и почему в бигтехе так важно уметь вовремя подзаряжать свою социальную батарейку.

Анвар Умаров, руководитель офиса разработки в Ташкенте, Yandex Uzbekistan





О пути

Я был в поиске работы, когда рекрутеры из команды Yandex Uzbekistan предложили мне место разработчика. Отбор прошел достаточно легко: пара алгоритмических собеседований, встречи с командами. С большинством команд мы сразу смэтчились, я выбрал команду страхования. Постепенно вырос до позиции Yandex Uzbekistan Development Hub Lead.

Больше всего меня впечатлила концентрация талантливых и интересных ребят в команде. С каждым из них хочется познакомиться и пообщаться. Благодаря этим людям проекты, реализуемые в компании, такие креативные.

О работе в компании

Мне нравится, что есть четкая структура и налаженные процессы, а также множество активностей и интересных проектов. Здесь ценят проактивных сотрудников, у которых есть собственные идеи и мысли, и они не стесняются ими делиться. Но нужно учитывать, что в компании быстрый темп развития проектов и команды.

Я развиваю комьюнити и офис разработки в Ташкенте. Бывают дни, когда время пролетает на встречах, где я знакомлюсь с кучей интересных людей, занимаюсь поиском спикеров для внутреннего митапа, или выступаю сам.

О культуре и росте

Общение внутри команды построено на доверии. Здесь нет микроконтроля, строгой иерархии. Каждый может обратиться к любому другому сотруднику, если того требует решение задачи.

Люди в командах прислушиваются друг к другу, каждая идея обсуждается, и часто чьи-то инициативы доходят до крупных проектов. Например, благодаря поддержке компании я каждый месяц провожу атмосферные митапы для коллег.

У нас есть много материалов, курсов для развития. Сотрудники постоянно получают задачи с более высоким уровнем ответственности, что также дает возможности для роста.

О выборе

Я впервые запускаю проекты такого масштаба, поэтому рад, что могу получить такой бесценный опыт.

Yandex Uzbekistan подойдет тем, кому нравится насыщенная рабочая среда. И вам точно не стоит сюда идти, если вы ищете спокойную атмосферу с минимумом активностей.

Блиц

Три слова, которые описывают компанию: люди, масштаб, креативность

Самый неожиданный плюс работы здесь: можно заставить поверхность стола таким количеством сувениров и игрушек, что его будет видно из любого уголка офиса.

Самый сложный момент в работе: иногда социальная батарейка садится от большого количества общения.

Качество, без которого здесь будет трудно: желание развиваться.















Джамиля Ибрагимова, менеджер по работе с ключевыми клиентами в Yandex Go for Business, Yandex Uzbekistan





О пути

Мне хотелось работать в компании, которая работает над масштабными сервисами, где развита корпоративная культура и крутая команда. Поэтому я подала заявку в Yandex Uzbekistan и спустя несколько этапов собеседования и полтора месяца оказалась в команде по развитию B2B такси и доставки.

В первые месяцы работы меня удивляло много вещей, например, забота со стороны компании, система адаптации и прикрепленный наставник, который помогал на первых порах.

О работе в компании

Моя работа не предполагает сидения на месте. Рабочий день — это встречи и переговоры, командировки.

Мне нравятся четкие бизнес-процессы в компании, корпоративная культура и работа в команде. В сотрудниках здесь ценят индивидуальность, знания и опыт, а еще стремления и потенциал.

О культуре и росте

Общение внутри команды открытое и прозрачное. Все нацелены на общий результат, всегда можно прийти к коллегам за советом или поддержкой. Команда работает как единый механизм, где каждый усиливает друг друга.

Инициатива здесь не просто приветствуется, она ожидается. Если ты готов брать на себя ответственность и предлагать решения, у тебя есть все возможности для роста и реализации идей.

У нас есть обучающие ресурсы, но основной рост происходит в реальных задачах, проектах и вызовах. Ты постоянно находишься в динамике и учишься в процессе работы. Когда ты видишь результат своей работы в масштабах бизнеса, чувствуешь собственный рост и влияние.

О выборе

Здесь есть все, что для меня важно: сильная команда, масштаб задач, чувство, что я действительно влияю на продукт и бизнес.

Наша команда подойдет тем, кто готов к динамике, изменениям и хочет расти. Тем, кто любит инициативу и не боится ответственности.

Блиц

Три слова, которые описывают компанию: динамика, рост, команда.

Самый неожиданный плюс работы здесь: забота о сотрудниках.

Самый сложный момент в работе: высокий темп.

Качество, без которого здесь будет трудно: проактивность.





Жанар Махамбетова, CMO Yandex Cloud Central Asia, B2B CMO Yandex Qazaqstan





О пути

Я откликнулась на позицию маркетолога в Yandex Cloud и стала первым маркетологом команды в Казахстане. Процесс отбора прошел быстро: около пяти интервью за неделю. С самого начала случился мэтч с командой — интервью проходили живо, и мне сразу захотелось работать с этими людьми.

С тех пор многое изменилось: Yandex Qazaqstan развернул инфраструктуру и серверы в Казахстане, команда выросла, бизнес масштабировался. Я получила повышение до Chief Marketing Officer, у меня значительно расширилась команда, и сегодня мы уже устоявшийся облачный бренд в стране.

Меня сразу удивили скорость и уровень профессионализма команды. Здесь быстрый темп, сильнейшие специалисты. Нужно было вникнуть в процессы бигтеха: большое количество документации, встреч, внутренней инфраструктуры. А еще свой язык, вроде «попингуй», «засинхронимся», «приди в меня».

Но самое важное — это открытость и готовность помогать. Я могла обратиться к любому человеку, и мне всегда шли навстречу. Эта культура сильно ускоряет рост — ты буквально растешь не по дням, а по часам.

О работе в компании

Мои дни всегда разные, но всегда есть слоты под встречи и фокусную работу. Я много выступаю как спикер, взаимодействую с сообществами, особенно со стартап-экосистемой и IT-комьюнити, организую мероприятия. Плюс регулярные командировки — график достаточно динамичный.

Наша компания — это амбициозный бигтех с сильной культурой go-getter и do it. Практически на каждой встрече ты чувствуешь, что тебя окружают умные и талантливые люди.

Помимо профессионализма в сотрудниках ценят масштаб мышления, готовность брать ответственность, двигаться в неопределенности и делать больше, чем от тебя ожидают. Мне близок подход «нет ничего невозможного»: если чего-то не знаем — разберемся. Здесь не получится просто спокойно делать свою часть работы.

О культуре и росте

Взаимодействие в команде горизонтальное. Есть верхнеуровневые цели, но путь к ним часто формируется самими командами.

У нас сильная культура открытости: важно не замалчивать проблемы, а обсуждать их сразу. Принято говорить прямо, даже если это может звучать жестко. При этом есть поддержка, взаимопомощь и отсутствие токсичности.

В компании есть формальные программы: курсы, обучение, обязательные тренинги. Но ключевое развитие происходит через практику: проекты, взаимодействие с коллегами, стратегические сессии. Обучение непрерывное.

О выборе

В команде меня привлекают возможность делать масштабные проекты и сильные люди, с которыми хочется работать.

Рекомендую нашу компанию тем, кто амбициозен, любит динамику, хочет расти и готов выходить за рамки. Не рекомендую тем, кто ищет «тихую гавань» и максимальную предсказуемость.

Блиц

Три слова, которые описывают компанию: Люди. Динамика. Масштаб.

Самый неожиданный плюс работы здесь: у меня появилось много по-настоящему близких друзей.

Самый сложный момент в работе: неопределенность и масштабирование. Это драйвит, но требует превращать абстрактные цели в конкретный план и задачи для команды.

Качество, без которого здесь будет трудно: умение самостоятельно создавать структуру там, где до тебя ее еще никто не придумал.





Вадим Пацев, руководитель группы разработки ИИ агентов, Yandex Armenia





О пути

Я пришел в компанию в 2008 году младшим разработчиком. С тех пор мой путь внутри компании получился длинным и разнообразным: я был у истоков Yandex Disk, делал первый прототип Yandex Music, руководил разработкой в Почте и Персональных сервисах, потом занимался оптимизацией маршрутов в Доставке. Теперь руковожу разработкой внутренних ИИ-агентов для Deep Research.

Атмосфера здесь похожа одновременно на пионерлагерь для взрослых и на советский НИИ в хорошем смысле слова: много умных людей, много свободы, ощущение общего увлечения тем, что вы делаете, и при этом живая, неформальная среда.

О работе в компании

Я работаю в одной из самых AI-first частей компании: мы делаем агентов, которые помогают другим сотрудникам решать их задачи. Команда небольшая, поэтому встреч не так много. День состоит из общения и управления агентами, которые помогают писать других агентов. Могу сказать, что в каком-то смысле ИИ-сотрудников в моей команде уже больше, чем людей.

Первое, что сильно отличает нас — инфраструктура. Здесь много создано, чтобы пробовать, проверять, запускать идеи. Есть доступ и к open-source, и к собственным моделям, есть вычислительные мощности, и все это устроено так, что эксперименты не превращаются в отдельный проект. Запустить новую модель на GPU-кластере или быстро посчитать что-то на огромных объемах данных здесь просто.

Но не менее важная часть — это люди. Вокруг много профессионалов, ученых, инженеров и просто умных людей, с которыми интересно работать. Среда влияет и на твой уровень, и на качество того, что ты делаешь.

В сотрудниках ценится самостоятельность, зрелость, способность приносить результат, умение видеть проблему целиком, брать ответственность, договариваться с другими и не теряться в неоднозначности.

О культуре и росте

Общение в команде происходит прямо и по делу. У нас нормально спорить, предлагать другие варианты, разбирать идеи. Мне это кажется важной частью здоровой инженерной культуры.

Многие процессы давно адаптированы под работу между разными офисами, удаленно и асинхронно. Поэтому взаимодействие строится не только на созвонах, но и на умении ясно писать, передавать контекст и двигаться вперед без постоянного личного присутствия.

Если ты видишь, что что-то можно сделать лучше, и можешь внятно объяснить, зачем это нужно бизнесу, продукту или компании, с большой вероятностью тебе дадут это делать. Но важен и второй момент: инициатива должна быть осмысленной.

О выборе

Для меня важны сразу несколько факторов: уровень людей вокруг, масштаб задач, качество инфраструктуры и возможность довольно быстро превращать идеи в работающие решения.

Я занимаюсь AI-агентами в момент, когда эта область только формируется и быстро меняется. Здесь для этого есть и техническая база, и сильные коллеги, и реальные внутренние пользователи, на которых можно сразу проверять ценность того, что мы делаем. Такая комбинация встречается нечасто.

За много лет я поработал в разных ролях, но до сих пор нахожу для себя новые сложные задачи, в которых можно расти самому и помогать расти другим.

Блиц

Три слова, которые описывают компанию: умные люди, масштаб, инфраструктура.

Самый неожиданный плюс работы здесь: многое становится возможным, когда у тебя под рукой сильная инфраструктура и люди.

Самый сложный момент в работе: понимать, зачем ты что-то делаешь и какой в этом реальный смысл.

Качество, без которого здесь будет трудно: самостоятельность.





Дарья Стасилевич, директор по маркетингу, Яндекс Кыргызстан





О пути

Я пришла на позицию директора по маркетингу в Яндекс Кыргызстан в июле 2025 года. Прошла все этапы отбора и была рада оказаться в команде лучших.

Наша локальная команда тоже стала больше, и это радует. У нас классная атмосфера и прекрасная корпоративная культура.

Больше всего меня потряс масштаб и разнообразие: от стран Африки до бизнеса в Латинской Америке и странах Азии, от всем известного такси до собственного производства линии одежды и ML-моделей.

О работе в компании

Работа начинается в 10-11 утра, и, если на день не запланировано слишком много звонков, я стараюсь уделять время работе с метриками и показателями, встречам с клиентами. Много коммуникаций происходит онлайн и в мессенджерах.

Здесь сильная корпоративная культура, которая живет не только на бумаге, а прослеживается в ежедневном общении с коллегами, продуктах и процессах.

О культуре и росте

Коммуникации здесь прозрачные и открытые. Есть регулярные встречи, на которых мы смотрим статус задач и обсуждаем основные апдейты по направлениям и в бизнесе в целом. Это помогает всем находиться в едином информационном поле и держать фокус на главном.

В компании есть классные возможности развития в процессе обмена опытом с коллегами из других стран. Недавно в Алматы был Yangoversity 2026, где мы с коллегами работали над улучшениями в продуктах.

О выборе

Я чувствую, что здесь я на своем месте.

Рекомендую компанию тем, кто не боится скорости, работы и ответственности.

Блиц

Три слова, которые описывают компанию: интересная, динамичная, технологичная компания.

Самый неожиданный плюс работы здесь: классный вид на горы из офиса.

Самый сложный момент в работе: когда несколько проектов сразу имеют один дедлайн.

Качество, без которого здесь будет трудно: адаптивность.



