Айя Есболатова об исследованиях в области старения и регенерации кожи в Японии

В нашей рубрике про ученых из Центральной Азии мы знакомимся с молодыми исследователями и узнаем об особенностях их ежедневной работы и перспективах развития и роста. В этот раз нашим героем стала Айя Есболатова.





Айя Есболатова, PhD Биоинформатика, Национальный институт генетики NIG, Special Project Faculty Университета Кюсю, Япония





О себе

Я родом из Павлодара, училась в гимназии, где сначала увлеченно изучала языки, но позже занялась олимпиадной биологией. Затем получила степень бакалавра по «Биохимии» в Назарбаев Университете, где во время обучения также работала в лаборатории. Эта позиция далась мне непросто. Я обошла каждую дверь в Национальной лаборатории Астаны, предлагая свою помощь, пока не получила положительный ответ.

Для меня заниматься наукой — это значит быть первооткрывателем: идти почти вслепую, следуя подсказкам природы, теориям ученых до нас и собственной интуиции.

Я выбрала науку, потому что всегда хотела прикоснуться к чему-то, что выходит за рамки человеческого масштаба — к тому, как устроен сам мир. Меня завораживает мысль о том, что за клеточными процессами, которые мы изучаем в лаборатории, скрываются универсальные законы природы. Наука для меня — это способ стать частью этого большого загадочного и прекрасного устройства Вселенной.

О научных исследованиях

Мое научное путешествие началось в Японии, где я проходила PhD в Национальном институте генетики NIG и изучала, как перемещается ДНК внутри ядра, как уменьшение размера ядра влияет на развитие эмбриона. Я продолжаю работу в Японии, в Университете Кюсю, где занимаюсь исследованиями в области старения и регенерации кожи в роли Special Project Faculty.

Это совершенно новая область для меня, и именно это делает каждый день особенно интересным. Независимо от того, сижу ли я за рабочим столом, анализируя данные и планируя эксперименты, или провожу часы у лабораторного стола, работая с клетками, кожными тканями и моделями на мышах — я постоянно учусь и открываю для себя новые подходы. Это захватывающее ощущение — быть на границе того, что тебе еще незнакомо, и шаг за шагом расширять свой кругозор.

Во время аспирантуры я работала в международном проекте, где изучала, как изменяется движение ДНК и размер ядра в процессе эмбриогенеза у круглых червей, которые делятся бесконечно. Это был захватывающий опыт, поскольку я обнаружила, что изменение размера ядра — его увеличение или уменьшение — влияет на движение ДНК. Мы увидели, что, изменяя размер ядра путем регулирования разных генов, мы можем менять движения ДНК в клетках. Самым удивительным стало то, что наша команда работала с экспертами по полимерной физике, которые перевели наши наблюдения в язык чисел и физические формулы. Результаты нашего исследования были опубликованы в Physical Review Letters.





Этот проект стал для меня ярким примером того, как междисциплинарный подход может привести к интересным и уникальным открытиям. Я глубоко верю в силу этого подхода, и успех исследования стал основой для моего дальнейшего интереса к старению и моделированию 3D-структуры генома. Я задумалась, что, если размер ядра меняется с возрастом, возможно, и структура ДНК тоже претерпевает изменения. Это вдохновило меня на разработку нового биомаркера старения.

Дальнейшая научная карьера привела меня в лабораторию Центра биологии старения в США, где я обучалась новым экспериментальным и аналитическим методам, связанным с моделированием 3D-структуры генома. Теперь я работаю в Университете Кюсю, где изучаю старение кожи, и этот новый этап — еще один яркий пример междисциплинарного подхода. Для меня это особенно увлекательно, потому что я могу сочетать знания, полученные в разных областях, и применять их в совершенно новой для меня сфере.

О науке в Казахстане

Я надеюсь, что наука в Казахстане постепенно развивается. Все больше молодых ученых получают образование и исследовательский опыт за рубежом и возвращаются домой с новыми идеями, подходами и желанием внести вклад в развитие научной среды.

Я сама стала частью организационной команды Qazaq International Science and Technology Association — международного научного сообщества, основанного Галымжаном Иcсабековым и президентом ассоциации Сериком Меирмановым. Мы стремимся выстраивать мосты между казахстанскими учеными, работающими как в стране, так и за ее пределами. Наша цель — объединить научную диаспору, делиться ресурсами, менторить молодых ученых, информировать о возможностях стажировок, грантов и способствовать возвращению научного опыта обратно в Казахстан. Подробнее об ассоциации можно узнать на сайте: kesa-europe.org или в Instagram @qist_info .

Рекомендации для молодых ученых

Во-первых, не бойтесь задавать вопросы. Даже если они кажутся глупыми — это нормально. Лучше быть глупым минуту, чем оставаться в неведении всю жизнь. Многие настоящие открытия начинаются с простого наивного вопроса, который никто не осмелился задать.





Во-вторых, если вы чего-то по-настоящему хотите, вы либо найдете путь, либо, как минимум, получите опыт, который сделает вас глубже и богаче как человека. Даже ошибка — это результат. Иногда она открывает путь к более точному интересному вопросу. Лично я прошла через много сомнений и неудачных экспериментов, но каждый из них учил меня важному.

И еще — с накоплением знаний важно не терять детское любопытство и открытость к новым областям. Именно на стыке разных дисциплин часто рождаются настоящие инновации. Так вы не только расширяете свое мышление, но и формируете уникальный взгляд на мир и свою собственную научную нишу.

Важно постоянно тренировать свое «ядро» — и ментально, и физически. Уметь восстанавливаться, находить то, что помогает вам перезагрузиться, обрести ясность или просто почувствовать себя живым. У кого-то это спорт, у кого-то — искусство, у кого-то — одиночные прогулки. Мне близка метафора «банки наполненности»: в ней много разных отделений, и если одно опустошается — важно, чтобы было что-то еще, что может временно компенсировать этот дефицит.

Наука — это не только про ум, но и про устойчивость. В этом смысле забота о себе — тоже часть профессии.