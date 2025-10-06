Топ-менеджер Coca-Cola İçecek о том, почему лидерство начинается с доверия в команде

В интервью для weproject.media топ-менеджер компании Coca-Cola İçecek Алима Исембаева поделилась своим профессиональным опытом и рассказала о том, как культура доверия помогает строить сильные команды.

Алима Исембаева, город — Алматы, директор по правительственным связям и коммуникациям в странах Центральной Азии

О себе





Я работаю в сфере коммуникаций, репутационного менеджмента и взаимодействия с государственными органами уже больше 20 лет. Начинала в пресс-клубе и PR-агентстве, затем работала в квазигосударственном секторе, участвовала в запуске IT-парка Alatau IT City.

Последние 13 лет тружусь в CCI — крупном международном боттлинг-партнере компании Coca-Cola. На данный момент занимаю должность директора по правительственным связям, коммуникациям и устойчивому развитию в Центральной Азии и на Кавказе.

Я окончила КазНУ имени аль-Фараби по специальности «Связи с общественностью» и получила степень магистра в Школе медиа Университета Кардифф в Великобритании по программе «Международные связи с общественностью».

О компании





В Coca‑Cola İçecek я прошла насыщенный путь. С самого начала мне доверили построить департамент с нуля — это стало одним из главных профессиональных вызовов. Мы собрали сильную команду и запустили молодежный эко-проект «321Старт», которому уже 10 лет. Он охватил сотни тысяч студентов по всей стране и продолжает вдохновлять на экологичные привычки.

За последние годы мы внедрили систему управления, наладили работу с государственными органами и снизили регуляторные риски. Только в 2025 году обеспечили более 800 публикаций в СМИ — это значимый охват и вклад в репутацию бренда. Также мы запустили корпоративные страницы в социальных сетях в трех странах, усилив цифровую коммуникацию.

Одним из ключевых проектов стало открытие четырех новых заводов в регионе, часть — с участием глав государств. Они стали символами роста и доверия к бренду.

О корпоративной культуре





Coca‑Cola İçecek — крупная транснациональная компания, работающая в 12 странах. В ней трудятся более 10 000 сотрудников, свыше 1000 из них — в Казахстане. Несмотря на масштаб, мы остаемся единой компанией, объединенной общими ценностями: командной работой, честностью, ответственностью и вовлеченностью.

Наша корпоративная культура основана на доверии и поддержке. Мы ценим разнообразие и создаем среду, где каждый чувствует себя услышанным и уважаемым. Так мы работаем каждый день.

Что значит быть руководителем





Для меня быть руководителем — значит видеть шире рамок департамента, задавать направление и вдохновлять команду. Быть руководителем — это про развитие людей, их вовлечение и умение быть рядом в сложные моменты.

Руководитель может быть ролевой моделью, но стремиться к этому не обязательно, главное создавать ценность в своих командах. Я верю, что лидерство начинается с искренности, открытости и желания помочь другим раскрыть свой потенциал.

Из важных для руководителя качеств выделю, прежде всего, честность и осознанность. Нужно быть в ладу с собой, чтобы строить открытые и равные отношения с командой. Важно видеть цельную картину, быть любознательным и стремиться к развитию. Руководитель, который воспринимает себя как «большого начальника» — худшее, что может случиться с командой.

О преимуществах и недостатках





Мне нравится видеть, как устроен бизнес, понимать свою роль и влиять на изменения. Вдохновляет работа с разными людьми и подходами.

Преимущество моей работы в возможности быстро адаптироваться и быть драйвером перемен. Сложность — в высокой ответственности перед людьми и компанией. Иногда приходится принимать непростые решения — они не всегда популярны, но необходимы для долгосрочного успеха.

О планировании времени





Я планирую свое время с помощью календаря и планера. Люблю видеть четкий план действий — он структурирует день. В моем календаре записаны как рабочие, так и личные дела. Это нужно, чтобы видеть общую картину. Конечно, не всегда все идет по плану — в таких случаях нужно уметь расставлять приоритеты.

О планах





Мы продолжаем расти, инвестировать в производство, людей и общество. Наш подход — это марафон, а не спринт. Мы гибко адаптируемся к рынку, но неизменным остается одно: стремление создавать ценность для наших сотрудников, партнеров и сообществ.