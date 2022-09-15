«Руководитель и начальник — это не одно и то же», — директор «2ГИС-Кыргызстан» о принципах управления

Познакомились с руководителем сервиса «2ГИС» в Кыргызстане и узнали о том, как устроена работа в компании.





Всеволод Перфильев, 30 лет, город — Бишкек, руководитель «2ГИС-Кыргызстан»

О карьере и развитии компании

По образованию я инженер машиностроения, но после окончания университета начал карьеру в охранной службе. Позже мне предложили работу в офисе, перевели в отдел продаж. У меня не было опыта, но руководитель поддержал в начале пути. Я постоянно учился, читал, посещал тренинги. В том же году закрыл крупную сделку.

Я хотел создать что-то полезное для людей. Поэтому, когда узнал о сервисе «2ГИС», начал работу в этом направлении. Руководитель в меня поверил, стал моим партнером, и мы открыли представительство бренда в Кыргызстане. С 2015 года я занимаюсь этим бизнесом.





Мы работаем в двух направлениях: B2B и B2C. В сегменте B2C мы не зарабатываем, но создаем бесплатный полезный продукт для людей. У нас больше миллиона пользователей в Бишкеке. В августе приложение использовали 950 000 человек. Они семь миллионов раз искали услуги и локации с помощью нашего сервиса.

Мы постоянно расширяем географию приложения. Добавили Бишкек, пригород Бишкека, Иссык-Куль, Ош, Чуйскую область и другие регионы. Постепенно движемся к тому, чтобы добавить всю Республику.

В B2B направлении мы ведем 1000 клиентов. За два года, с периода пандемии, увеличили базу партнеров в три раза, в обороте выросли в четыре раза. Бизнес в Кыргызстане не готов пользоваться рекламными продуктами, поэтому мы разработали новое решение. Предлагаем предпринимателям повышение трафика клиентов, отслеживаем взаимодействие людей с компанией через наше приложение и даем бизнесу отчет по результатам совместной работы.

О корпоративной культуре





В команде работает больше 50 человек. В корпоративной культуре компании прописано несколько ценностей: командная работа, качественный результат, готовность к изменениям, динамичность и драйв.

Есть и боевые качества, которыми мы руководствуемся каждый день:

— работаем качественно и отвечаем за результат

— работаем много: готовы заниматься задачами, пока они не будут выполнены

— двери всегда должны быть открыты: любой человек может зайти к коллеге или руководителю и обсудить необходимые вопросы.

У нас дружная команда. Для сотрудников офис — второй дом, поэтому они часто тусуются здесь или выезжают куда-то. Мы также организуем для команды корпоративные мероприятия. Не отмечаем праздники, которые наступают сами по себе, например, Новый год или 8 марта. Но договорились, что будем отмечать свои результаты. Поэтому ставим перед собой большие цели, а по их достижению организуем настоящий праздник. Иногда выезжаем, чтобы сделать что-то своими руками. Такие мероприятия объединяют и помогают работать вместе еще эффективнее.

Каким должен быть руководитель





Руководитель — это лидер, который не может достигнуть высоких результатов без команды. А компания без лидера будет стоять на месте, не будет двигаться вперед.

Руководитель — это организатор, вдохновитель, человек, который помогает команде не сбиваться с курса, и отсеивает все ненужное.

Руководитель и начальник — это не одно и то же. Начальник — должностное, статусное лицо, которое не делает ничего полезного. А вся деятельность руководителя направлена на созидание. Он работает над тем, чтобы сотрудникам было комфортно, чтобы они могли выполнять свои задачи, принося пользу обществу.





Важное качество — честность: к себе, сотрудникам, партнерам, клиентам. Также нужно развивать в себе навыки самоорганизации, коммуникации и работы с людьми.

Руководитель должен подавать пример, особенно в том, что касается дисциплины. Если вы не приходите на работу вовремя, не сможете требовать того же от сотрудников.

Лидер должен постоянно учиться. На мой взгляд, высшее образование дает полезные навыки коммуникации и общий кругозор. Еще я постоянно учусь у успешных и богатых людей: читаю книги, которые они написали, смотрю их YouTube-каналы, посещаю тренинги. Фильтрую полученную информацию, выписываю интересные приемы и сразу применяю новые идеи в работе.

О преимуществах и сложностях





Я не вижу недостатков в работе руководителя. Убежден, что нужно стремиться к руководящим позициям, расти как менеджер. Тогда перед вами откроется главное преимущество — свобода действий. Рядовой сотрудник работает в определенных рамках, а чем выше ваш уровень в иерархии компании, тем больше вы можете придумать, реализовать, попробовать, изменить.

Сложности возникают постоянно. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с чем-то новым и неизвестным — это сложно. Но как только мы получаем новые знания и опыт, с подобными проблемами мы больше не столкнемся. Или будем знать, как их решать.

На лидере лежит ответственность не только за себя, но и за других людей







Важно помнить, что на лидере лежит ответственность не только за себя, но и за других людей. Когда началась пандемия, я собрал руководителей подразделений и предложил им снизить их оклад, чтобы мы могли выплачивать зарплаты сотрудникам. Многие из коллег, так же как и я, полностью отказались от заработной платы на несколько месяцев, другие назвали минимальные суммы для жизни.

Все успевать и планировать помогает дисциплина, ежедневник и здравый смысл при распределении приоритетности задач. Оставаться энергичным помогают хобби. Я люблю путешествия. У меня есть внедорожник, и мы часто выезжаем в красивые места. Еще я люблю кататься на мотоцикле. Это дарит крутые эмоции.

Я счастливый человек: у меня есть любимая работа, а вечером меня ждут дома. Я не отношусь к делу, как к ноше. Это мой образ жизни. Нужно полюбить то, что делаешь, и выполнять свои обязанности с душой, тогда вам будет легко и приятно.

О планах





В B2C мы работаем над тем, чтобы продукт стал еще более полезным для пользователей. В планах — создавать контент, расширять границы нашего присутствия.

В B2B-направлении в планах — увеличить количество клиентов в два раза, помогать кыргызским предпринимателям расти и зарабатывать.