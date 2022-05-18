Директор по производству EPAM Kazakhstan о работе 1000 сотрудников в Казахстане и клиентах из разных стран

Артем Ветлугин, директор по производству EPAM Kazakhstan о том, как 14 лет работает в компании, какой карьерный путь прошел, и какие принципы применяет в работе с сотрудниками.





Артем Ветлугин, 40 лет, город — Алматы, директор по производству, EPAM Kazakhstan





О карьере и развитии EPAM Kazakhstan

Уже в старших классах школы я не сомневался, что буду работать в IT-сфере. Мне нравились точные науки, был интерес к компьютерам. Поэтому я окончил Евразийский университет им. Л. Н. Гумилева. Начал карьеру программиста. Постепенно проекты становились больше, и у меня появилась новая роль — бизнес-аналитика. Это посредник между бизнесом и командой разработчиков.

14 лет назад я пришел в компанию EPAM. За это время занимал разные позиции: бизнес-аналитик, руководитель команд, проектный менеджер и другие. Теперь я директор по производству. Отвечаю за операционную деятельность и организационное развитие производственного блока нашей компании в Казахстане.

EPAM Kazakhstan — часть большой международной компании. Мы помогаем клиентам улучшать и трансформировать их бизнес с помощью цифровых технологий. Решаем задачи, которые компании не могут решить самостоятельно. Оказываем услуги полного цикла: консалтинг, детальная аналитика, разработка решения и его внедрение, отслеживание последующих трансформаций.

Офис EPAM в Казахстане был открыт в 2008 году. Теперь, спустя 14 лет, у нас работает почти 1000 сотрудников из 15 городов страны. 80-90% клиентов — зарубежные компании из Европы, США, Сингапура, Гонконга, Филиппин, Таиланда, Японии. Всего у нас обслуживаются более 60 крупных международных брендов из 15 стран. А свыше 90% клиентов обращаются в EPAM больше одного раза.

Отделение EPAM работает и в Кыргызстане. Там трудится примерно 150 сотрудников. Раньше этот офис был частью нашего филиала, но теперь действует автономно.

О корпоративной культуре

EPAM — корпорация, где работают десятки тысяч сотрудников. Поэтому у нас есть определенные правила, упорядоченные процессы взаимодействия. Но в то же время присутствует дух стартапов. Есть много примеров, когда активные ребята создавали волонтерские проекты, которые впоследствии становились внутренними системами и приложениями и даже выходили за пределы компании. Мы приветствуем такой проактивный подход.

В команде приятная атмосфера. Не принято обращаться по имени и отчеству. Часто коллеги общаются друг с другом на «ты». Иерархия условная. Гораздо важнее реальные роли, задачи и проекты, в которых ты участвуешь.

Так как компания международная, сотрудники часто взаимодействуют с коллегами из разных стран, узнают другие культуры, учатся эффективно работать с людьми.





Еще у нас есть портал, где каждый сотрудник может порекомендовать кандидата для работы в EPAM. Если кандидат проходит все этапы отбора, автор рекомендации получает бонус.

Мы не только находим квалифицированных специалистов на рынке, но и самостоятельно обучаем кадры. В EPAM Kazakhstan работает тренинг-центр, где студенты последних курсов релевантных профессий или состоявшиеся специалисты из других отраслей могут пройти бесплатное обучение и получить необходимые навыки для работы в IT. Но для этого нужно пройти отбор по базовым техническим знаниям и уровню английского языка. Самые успешные выпускники могут попасть к нам на стажировку и на работу. В прошлом году мы наняли примерно 70 выпускников тренинг-центра. В этом году планируем нанять не менее 100.



Как IT-компания мы развиваем большое инженерное сообщество в стране

Как IT-компания мы развиваем большое инженерное сообщество в стране. Предоставляем ресурсы и площадки для мероприятий, а наши сотрудники организуют различные встречи и события, делятся знаниями.

Сотрудники команды поддерживают фокус на обучении. IT-технологии быстро развиваются, поэтому важно поддерживать квалификацию, постоянно получать новые знания. В компании есть специальный департамент, который способствует профессиональному развитию членов команды.

Каким должен быть руководитель

Основная задача любого руководителя — способствовать достижению целей компании через эффективное управление вверенным подразделением. В EPAM Kazakhstan большинство руководителей — выходцы из разработчиков. Они прошли все этапы — от начальных позиций до менеджеров. Поэтому все лидеры подразделений — эксперты в своем направлении.

Лидер должен замечать возможности и использовать их во благо компании. Решать возникающие вопросы и проблемы. Нести ответственность за принятые решения и результаты команды.

Главная ценность в IT-отрасли — талантливые специалисты. Как руководитель ты должен помнить, что за всеми показателями и индикаторами стоят конкретные люди со своими интересами, целями и амбициями, которые важно учитывать.

Я сторонник концепции Servant leadership, когда интересы команды становятся выше собственных. Мне близка книга Патрика Ленсиони The Ideal Team Player, где описываются качества идеального сотрудника, которые релевантны и для руководителя: Humble, Hungry, Smart. То есть нужно помнить про заслуги команды, поддерживать коллег. Также нужно быть готовым к интересным вызовам и задачам, уметь брать на себя ответственность. И третье — быть проницательным, развивать навыки коммуникации.

О преимуществах и сложностях

Работа руководителя — это постоянное взаимодействие с настоящими профессионалами. Мне нравится работать, общаться, обмениваться знаниями с такими людьми.

Еще мне нравится видеть результаты работы команды, наблюдать за прогрессом. Понимать, что ты причастен ко всем процессам в компании.





Но есть и сложности. Рик Нейсон в книге It's Not Complicated выделяет три вида задач: Simple, Complicated, Complex. Первые не требуют специальных компетенций и долгого обучения, для решения вторых нужны определенные знания и навыки, а третьи охватывают интересы множества разных сторон и учитывают разнообразные внешние факторы. Руководитель в работе сталкивается со всеми типами задач, но основной челлендж — научиться решать комплексные задачи. Это интересно.

Для планирования времени я использую офисные приложения и сервисы, изучаю аналитику, которую они предоставляют. Знаю, что примерно 50-70% моего времени уходит на коммуникации. Поэтому без техник тайм-менеджмента в работе не обойтись. Некоторые из них описаны в книге Максима Дорофеева «Джедайские техники». Например, я веду список задач, при этом описываю их максимально простым языком. Еще у меня отключены все уведомления на телефоне, чтобы не отвлекаться.

Я не могу сказать, что мне на 100% удается соблюдать work-life balance, но я забочусь о том, чтобы восполнять энергию, заряжаться. В этом мне помогает семья и спортивные активности.

О планах

У нас амбициозные планы. В первую очередь, это количественный и качественный рост. В ближайшие пару лет мы хотим вырасти в два раза. Будем внедрять новые дисциплины, наращивать возможности, следовать IT-трендам.

Также будем работать над тем, чтобы привлекать еще больше новых клиентов в наш регион, развивать портфолио.

Продолжить поддержку инженерного сообщества. Будем проводить обучение, способствовать развитию IT-индустрии в регионе в целом, вносить свою лепту в развитие бренда страны на мировом рынке. А главное — предлагать молодым талантливым специалистам интересные возможности для профессионального развития внутри страны, а не за рубежом.