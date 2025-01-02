Я работаю в Danone Kazakhstan. HR-директор о уникальной корпоративной культуре компании и поддержке каждого члена команды

HR-директор компании Danone Kazakhstan о поддержке инициативных и проактивных сотрудников





Динара Ярулина, HR-директор Danone Kazakhstan

О себе

Я родом из Павлодара, в 2010 году переехала в Алматы. Получила филологическое образование и планировала строить карьеру переводчика. Но когда искала подработку, на меня вышло рекрутинговое агентство. В этом агентстве я узнала и про HR, и про то, как работает бизнес. HR-направление меня заинтересовало, в результате в этой сфере я работаю уже больше 10 лет.

Сегодня я HR-директор Danone Kazakhstan. Помимо Казахстана наша деятельность охватывает страны Центральной Азии и Кавказа.





О карьере в Danone Kazakhstan

В компанию Danone я пришла четыре года назад на позицию HR-бизнес-партнера. Это уже достаточно экспертная позиция в HR-профессии, но не основная. В Danone меня привлекла возможность вырасти до позиции HR-директора.

У меня всегда были серьезные амбиции, я верила в себя и в свои силы. Мы обсудили горизонт развития на два-три года, но в результате уже спустя год мне предложили роль HR-директора. Гораздо быстрее, чем я ожидала.

HR-директор входит в состав совета директоров. Моя миссия в компании — продвигать нашу культуру и наши ценности. Быть гарантом и хранителем культурного кода и ценностей бренда. Также я работаю над созданием внутри компании такой экосистемы, которая помогает людям чувствовать себя хорошо, ощущать заботу и поддержку со стороны руководства, видеть возможности для развития и эффективного сотрудничества.

Об особенностях работы в Danone Kazakhstan

Danone Kazakhstan — невероятная компания. Я безумно ее люблю и уважаю. Все, что у нас происходит, сильно откликается моему сердцу.

FMCG — fast moving consumer goods — товары повседневного спроса. Мы тоже создаем продукцию, срок потребления которой ограничен. Поэтому и определенные решения внутри компании мы принимаем молниеносно. Намного быстрее, чем в других командах.

Это формирует определенную специфику работы. Я бы сказала, что у нас хаотично-динамичная компания. Здесь комфортно работать людям, которые не любят находиться в строгих рамках, которым нравится занимать проактивную позицию, предлагать собственные решения и улучшения.





У нас гибкий гибридный формат работы. Это позволяет привлекать большое количество молодых талантов. Мы даем им возможность работать в удобном формате. У людей есть свобода и возможность работать из любого места.

Danone — глобализированная компания. Мы тесно сотрудничаем с офисами Danone со всего мира. Постоянно поддерживаем коммуникацию и обмениваемся идеями с коллегами из Франции, Турции, Бразилии, Сингапура и других стран.

Мы ответственно относимся к вопросу здоровья сотрудников. Помимо стандартных бенефитов, которые существуют в компаниях, у нас есть программа поддержки родителей. Мы даем возможность мамам и папам брать отпуск, если им это нужно, создаем для этого комфортные условия. Даем возможность получать консультационную поддержку для молодых родителей. Поскольку наш бренд Nutrilon про детское питание, у нас есть специалист, который помогает и отвечает на вопросы молодых мам. Еще у нас есть программа «Страхование», где мы предоставляем хороший пакет для своих сотрудников, а также покрываем патронаж по беременности для жен наших сотрудников.

Развитие корпоративной культуры Danone Kazakhstan

За три года наша HR-команда проделала большую работу. Мы внедрили больше 10 проектов, которые направлены на заботу о сотрудниках, на развитие ценностей и миссии компании, на увеличение количества тренингов и возможностей для карьерного роста внутри компании. Впереди нас ждет еще много задач, потому что компания постоянно проживает интересные периоды, а все изменения, которые происходят в мире, отражаются на нашей деятельности. Наша задача — поддержать сотрудников в любой ситуации и заботиться об их комфорте.

В планах продумывать и реализовывать более масштабные проекты, которые будут оказывать еще большее влияние на работу команды. Например, в этом году мы реализуем проект «Развитие новых поведений Danone». В нашей компании, как и в любой другой организации, есть определенная модель поведения. А год назад эта модель изменилась и теперь включает в себя пять пунктов:

1. Ставим Danone на первое место — мы принимаем решения во благо компании и нашего потребителя.

2. Руководим вместе с людьми — руководитель достигает результатов вместе с командой и остается открытым лидером.

3. Не усложняем — стремление находить наиболее простые и удобные решения и быть готовыми к изменениям.

4. Берем ответственность на себя — принимая решения, мы опираемся на цифры, а не на слова — facts over stories.

5. Подтверждаем слова делом — если мы о чем-то договорились, выполняем это на 100%. Если что-то меняется, мы подстраиваемся и работаем дальше.





Изменения в модели поведения были связаны с изменениями, которые происходят в мире. У нас появились новые проекты и задачи, в том числе необходимость расширять локальное производство. Чтобы оставаться максимально эффективными, мы разработали пять шагов для изменения модели поведения сотрудников.

Во-первых, проводили тренинги и обучение со всеми членами команды.

Во-вторых, сформировали команду из девяти человек, которые общались с коллегами в неформальной обстановке и сформировали для руководства собственное видение того, что в компании работает не так, что можно было бы улучшить. На сегодняшний день мы утвердили три большие инициативы по изменениям, которые были предложены этой командой.

Третий блок — это воркшопы. Мы попросили каждого руководителя провести со своей командой воркшоп. Люди собирались на тимбилдинги, выезжали на природу и обсуждали, что мешает проявлять озвученные поведения. В результате прошло больше 15 воркшопов, где команды договаривались, что они будут продолжать делать, а что будут менять.

Четвертое — в следующем году мы планируем внедрить трекер поведений. Это будет легкий инструмент, который будет помогать нам отслеживать проявленность выбранных ценностей.

И пятое — это программа, которую мы запустили в июле этого года. Она называется DanStar. Мы можем номинировать своих коллег на кандидатов в role model. В конце года мы выберем пять самых популярных ролевых моделей, и эти люди получат в качестве поощрения трехдневную поездку в Стамбул.

Каждый из этих шагов — часть одной большой программы, которая поможет людям быть более эффективными.

Как стать частью команды Danone

Я горжусь тем, что к нам приходит много молодых талантов, которые хотят работать в Danone, потому что выросли на «Растишке». И это главная мотивация работать в нашей команде — способствовать созданию здоровых брендов и продуктов. Наша миссия — нести здоровье через продукты питания как можно большему количеству людей. И мы горим тем, что наша деятельность несет пользу обществу.

Еще одно преимущество работы с нами — возможность внести собственный вклад в общее дело. У нас нет четких строгих инструкций, мы даем людям свободу принятия решений. Рады кандидатам, которые готовы проявлять инициативу, брать ответственность и создавать свой импакт.





И, конечно, у нас дружественная, веселая атмосфера. Мы не приветствуем строгие иерархичные подходы. Все дружат, общаются в неформальном стиле. Это помогает работать и достигать результатов.

Мы обращаем внимание на потенциал, отношение человека к себе, к окружающим и к работе.

О планах

В Danone я осознала, как правильное отношение к людям помогает выстраивать правильное отношение к клиентам. Потому что если люди внутри компании не будут счастливы, тогда как мы можем просить, чтобы были счастливы люди, которые потребляют наш продукт.

У нас большие планы по развитию. Я бы хотела попробовать себя в роли HR на новых рынках и буду постепенно к этому идти.