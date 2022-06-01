Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
direktor-megogo-v-central-noy-azii-o-perevode-zarubezhnogo-kontenta-na-kazahskiy-yazyk-i-prodvizhenii-otechestvennyh-fil-mov
Директор MEGOGO в Центральной Азии о переводе зарубежного контента на казахский язык и продвижении отечественных фильмов
130
Главная
/
Профессионалы
/
Профессии

Сегодня в 14:05

Директор MEGOGO в Центральной Азии о переводе зарубежного контента на казахский язык и продвижении отечественных фильмов

Нурлан Чукубаев рассказал, как бренд MEGOGO уже 10 лет развивается в Казахстане и какой контент предлагает казахстанцам.


Нурлан Чукубаев, 41 год, город — Алматы, директор MEGOGO в Центральной Азии

О карьере и развитии MEGOGO Казахстан


Я всегда мечтал о работе в медиа. Судьба сложилась так, что я строил карьеру в другой отрасли. Но десять лет назад попал в MEGOGO. Тогда это еще был стартап. Я руководил проектом на территории Закавказья, а через полтора года вернулся в Казахстан. Теперь руковожу компанией MEGOGO в Центральной Азии.

Перед нами стоит много задач. Каждый раз появляются новые цели. В Центральной Азии мы предлагаем клиентам рекламу на сервисе и платные услуги для пользователей. В числе наших партнеров такие компании, как Sulpak, «Технодом», «Мечта», «Эврика», «Казахтелеком», Beeline, мобильные операторы. Также мы работаем над локализацией контента в Казахстане: переводим его на казахский язык. В планах делать дубляж. Запустили свой подкаст.

Нурлан Чукубаев

Еще десять лет назад в Казахстане не понимали, зачем покупать подписку на видеосервис, если можно бесплатно посмотреть фильм в интернете. Мы были пионерами, создавали рынок платного контента. Сегодня в регионе работают и другие сервисы. Конкуренция растет, и мы заняли хорошую долю на этом рынке. Стали одними из тех, кто оказал влияние на формирование культуры легального потребления контента в стране.

О корпоративной культуре


Штаб-квартира MEGOGO находится в Киеве. В Казахстане наша задача состоит в том, чтобы связать головной офис с партнерами в Центральной Азии. Сначала я работал один. Теперь у нас сформировалась команда из шести человек. Наш офис как семья. Мы поддерживаем теплые отношения. Дружим и вне работы.

В команде есть культура достижения целей. У каждого есть определенные результаты, и мы постоянно определяем новые горизонты для роста.

Каким должен быть руководитель


Я вожак, лидер стаи, который ведет за собой команду. Для меня важно не быть боссом и не ставить себя выше других. Я общаюсь с коллегами на равных, готов выслушать любого.

Члены команды — это не подчиненные, а поддержка. Они активно вовлекаются во все процессы. Мы вместе делаем общее дело.

Члены команды — это не подчиненные, а поддержка

Руководитель должен быть «в теме», разбираться во всех аспектах. Это и отличает CEO от других менеджеров. Когда я работал в команде один, стал экспертом в разных направлениях бизнеса. Поэтому знаю, как выстраивать эффективные коммуникации с командой.

Еще один важный навык — умение упорядочивать процессы и быстро учиться. Когда я пришел в команду, не знал 90% того, что делаю сейчас. Чему-то приходилось учиться на ходу, что-то нужно было изобретать с нуля, каждый день приобретать новый опыт. Поэтому нужно быть открытым. Общаться с партнерами, много читать. Новые идеи можно почерпнуть из разных источников.

О преимуществах и сложностях


Люблю делать то, что делаю. Мне нравится создавать MEGOGO, помогать казахстанцам становиться счастливее, предлагать им качественный контент.

С трудностями мы сталкиваемся каждый день. Это естественно. Но для меня важно играть в долгую, создавать взаимовыгодные условия сотрудничества. И сегодня партнеры, с которыми я когда-то выстроил долгосрочные отношения, продолжают работу с нами.

Я вырос вместе с компанией. Мне нравится, что бренд стал мне родным. Я привязан к MEGOGO на ментальном уровне.

Когда ты работаешь в стартапе, каждый день заряжаешься энергией, постоянно принимаешь новые вызовы, получаешь быстрые результаты и достижения. На сегодня в MEGOGO работает более 700 человек. Мы стали корпорацией. Удержать все задачи и планы в голове уже невозможно. Поэтому мне помогает четкое планирование. Каждый день я расставляю приоритеты, записываю все, что нужно сделать. Тогда находятся возможности, чтобы больше времени проводить с семьей и детьми.

О планах


У нас огромные планы. Главный приоритет — локализация, перевод и внедрение контента на казахском языке. Хотелось бы и казахстанский контент переводить на другие языки, показывать за рубежом. Мы видим, что отечественные фильмы смотрит много людей из других стран на платформе MEGOGO. Поэтому будем активно работать и в этом направлении.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#работа #руководитель #карьера #ceo #megogo
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Кем работать в Душанбе: специалист по трудоустройству, эколог, врач, SMM-менеджер
4222
Кто такой коуч, как им стать и не выгореть в профессии
12990
Танцоры из Казахстана, России, США и Украины о том, почему США — лучшее место для танцев
13866
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.