Директор MEGOGO в Центральной Азии о переводе зарубежного контента на казахский язык и продвижении отечественных фильмов

Нурлан Чукубаев рассказал, как бренд MEGOGO уже 10 лет развивается в Казахстане и какой контент предлагает казахстанцам.





Нурлан Чукубаев, 41 год, город — Алматы, директор MEGOGO в Центральной Азии

О карьере и развитии MEGOGO Казахстан





Я всегда мечтал о работе в медиа. Судьба сложилась так, что я строил карьеру в другой отрасли. Но десять лет назад попал в MEGOGO. Тогда это еще был стартап. Я руководил проектом на территории Закавказья, а через полтора года вернулся в Казахстан. Теперь руковожу компанией MEGOGO в Центральной Азии.

Перед нами стоит много задач. Каждый раз появляются новые цели. В Центральной Азии мы предлагаем клиентам рекламу на сервисе и платные услуги для пользователей. В числе наших партнеров такие компании, как Sulpak, «Технодом», «Мечта», «Эврика», «Казахтелеком», Beeline, мобильные операторы. Также мы работаем над локализацией контента в Казахстане: переводим его на казахский язык. В планах делать дубляж. Запустили свой подкаст.





Еще десять лет назад в Казахстане не понимали, зачем покупать подписку на видеосервис, если можно бесплатно посмотреть фильм в интернете. Мы были пионерами, создавали рынок платного контента. Сегодня в регионе работают и другие сервисы. Конкуренция растет, и мы заняли хорошую долю на этом рынке. Стали одними из тех, кто оказал влияние на формирование культуры легального потребления контента в стране.

О корпоративной культуре





Штаб-квартира MEGOGO находится в Киеве. В Казахстане наша задача состоит в том, чтобы связать головной офис с партнерами в Центральной Азии. Сначала я работал один. Теперь у нас сформировалась команда из шести человек. Наш офис как семья. Мы поддерживаем теплые отношения. Дружим и вне работы.

В команде есть культура достижения целей. У каждого есть определенные результаты, и мы постоянно определяем новые горизонты для роста.

Каким должен быть руководитель





Я вожак, лидер стаи, который ведет за собой команду. Для меня важно не быть боссом и не ставить себя выше других. Я общаюсь с коллегами на равных, готов выслушать любого.

Члены команды — это не подчиненные, а поддержка. Они активно вовлекаются во все процессы. Мы вместе делаем общее дело.

Члены команды — это не подчиненные, а поддержка







Руководитель должен быть «в теме», разбираться во всех аспектах. Это и отличает CEO от других менеджеров. Когда я работал в команде один, стал экспертом в разных направлениях бизнеса. Поэтому знаю, как выстраивать эффективные коммуникации с командой.

Еще один важный навык — умение упорядочивать процессы и быстро учиться. Когда я пришел в команду, не знал 90% того, что делаю сейчас. Чему-то приходилось учиться на ходу, что-то нужно было изобретать с нуля, каждый день приобретать новый опыт. Поэтому нужно быть открытым. Общаться с партнерами, много читать. Новые идеи можно почерпнуть из разных источников.

О преимуществах и сложностях





Люблю делать то, что делаю. Мне нравится создавать MEGOGO, помогать казахстанцам становиться счастливее, предлагать им качественный контент.

С трудностями мы сталкиваемся каждый день. Это естественно. Но для меня важно играть в долгую, создавать взаимовыгодные условия сотрудничества. И сегодня партнеры, с которыми я когда-то выстроил долгосрочные отношения, продолжают работу с нами.

Я вырос вместе с компанией. Мне нравится, что бренд стал мне родным. Я привязан к MEGOGO на ментальном уровне.

Когда ты работаешь в стартапе, каждый день заряжаешься энергией, постоянно принимаешь новые вызовы, получаешь быстрые результаты и достижения. На сегодня в MEGOGO работает более 700 человек. Мы стали корпорацией. Удержать все задачи и планы в голове уже невозможно. Поэтому мне помогает четкое планирование. Каждый день я расставляю приоритеты, записываю все, что нужно сделать. Тогда находятся возможности, чтобы больше времени проводить с семьей и детьми.

О планах





У нас огромные планы. Главный приоритет — локализация, перевод и внедрение контента на казахском языке. Хотелось бы и казахстанский контент переводить на другие языки, показывать за рубежом. Мы видим, что отечественные фильмы смотрит много людей из других стран на платформе MEGOGO. Поэтому будем активно работать и в этом направлении.