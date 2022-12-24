10 самых популярных интервью с иностранцами в Центральной Азии в 2022 году

В этом году мы познакомились с многими иностранцами, которые выбрали страны Центральной Азии как место для жизни и работы. Делимся списком самых интересных статей этой рубрики.





Как иностранец переехал из Бельгии в Кыргызстан и почему остался в стране

Мэтью Вандеваал Валканов, 32 года, город — Бишкек, преподаватель английского языка





Я родился в Зимбабве. Моя мама тоже оттуда, отец из Болгарии, а бабушка с дедушкой были британцами. Образование получил в области истории, сравнительного религиоведения и языкознания.

В моей жизни было много путешествий. Жил в Индонезии, Болгарии, Великобритании, Бельгии. В последней стране провел 18 лет. Работал в сфере строительства и социальной помощи.

Как историк я знал о регионе Центральной Азии. Меня всегда интересовали тенгрианство и кочевые религии, степная тюрко-монгольская культура. Мне был знаком исторический Кыргызстан, но я мало знал о современной стране. Предполагал, что это мусульманская страна с постсоветским менталитетом.

Полное интервью доступно по ссылке.

Иностранец из Канады о том, чем его удивили казахстанцы и почему Алматы похож на Альберту

Гордон Хаскинс, город — Алматы, председатель правления Al Hilal Bank, linkedin





Моя родная страна — Канада. Я родился и вырос в Ванкувере. Здесь ходил в школу. Окончил University of British Columbia по специальности «Международные отношения». После продолжил учебу в University of Toronto в области права.

Профессиональную карьеру начал в качестве юриста в одной из компаний Ванкувера. В 1999 году вместе с женой переехал в Лондон для работы в Clifford Chance — самой крупной юридической фирме мира на тот момент.

В 2003 году меня пригласили работать в Royal Bank of Scotland. Здесь я занимался структурированием финансовых транзакций. Через несколько лет сменил позицию: сначала стал руководителем отдела, а затем управляющим директором.

В конце 2012 года я обсуждал новые возможности для работы внутри Royal Bank of Scotland. Мне предложили позицию регионального менеджера в Казахстане. Мы с женой сошлись на том, что это отличный вариант, который позволит узнать больше о Центральной Азии.

Полное интервью доступно по ссылке.

Иностранец из Португалии о том, как приехал в Казахстан на один год, но остался на 15 лет

António João Bettencourt Henriques, 38 лет, город — Алматы, консультант, linkedin





Я родом с острова Мадейра в Португалии. Во время учебы в University of Coimbra, крупнейшем университете страны, руководил отделением международной студенческой организации AIESEC.

В то время AIESEC имела относительно небольшое присутствие в Казахстане. Организации был нужен опытный человек, который помог бы в управлении, как президент членского комитета.

Я ничего не знал о стране, кроме того, что здесь высокий потенциал. Меня привлекла эта неизвестность. После жизни на Мадейре мне не хотелось переезжать во Флориду или Мальдивы. А сердце Евразии обещало стать интересным местом. Поэтому я подал заявку и прошел.

Полное интервью доступно по ссылке.

Учитель физики и фотограф из Турции о том, почему переехал в Кыргызстан на 5 лет, но остался на 18

Зафер Динчер, 39 лет, город — Ош, учитель физики, @zaferdincher





Я родился в Германии. Окончил университет в Турции на факультете физики. Работал в Африке и Камеруне, пока в 2004 году не переехал в Кыргызстан. С этого времени я преподаю физику в частных школах.

Преподавать в эту страну меня пригласили друзья. Кроме того, мне хотелось увидеть Центральную Азию. Для нас, турков, это исторически родная земля. Я планировал остаться максимум на пять лет. Но мне так понравилась страна, что я остался на более долгий срок. Сегодня, спустя 18 лет, я все еще здесь.

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Динамичная обстановка и вкусные продукты. Узбекистан глазами иностранца из Канады

Питер Макканн, 71 год, город — Ташкент, советник ректора в Tashkent Chemical Technologies Institute, linkedin





Я родился и вырос в Канаде, в небольшой деревне возле Оттавы. Провел детство, работая с отцом. Учился в техническом колледже по программе «Бизнес-администрирование». Через несколько лет работы поступил в Ivey Business School — лучшую бизнес-школу страны, чтобы получить степень MBA.

Мой первый визит в Центральную Азию состоялся в 1998 году. Тогда я посетил город Усть-Каменогорск в Казахстане. Вел занятия по бизнес-стратегии и планированию на протяжении трех недель в одном из государственных вузов. Следующие два года я приезжал в этот город как преподаватель на три недели. В этой роли также дважды побывал в Азербайджане.

В 2016 году я принял решение изменить что-то в своей жизни. Вспомнил о своих визитах в Центральную Азию. Понял, что мне хочется вернуться в этот регион. Написал около 40 университетам, предложил свои услуги. Мне ответили из American University in Central Asia, и вскоре я начал работу в Бишкеке. Следующие несколько лет преподавал в этом и других вузах Кыргызстана.

Полное интервью доступно по ссылке.

Бизнесмен из Франции о работе в Казахстане, открытии своей компании и любимых местах

Лионель Аттиас, город — Алматы, генеральный менеджер, linkedin





Моя родина — Французские Альпы. Я родился в небольшом горном городке недалеко от границы с Италией. В 16 лет переехал в Париж, чтобы поступить на учебу в школу отельного менеджмента. Успешно выпустившись, начал работу как шеф-повар и кондитер в ресторанах Франции. За время карьеры поработал даже на круизном лайнере. Это был интересный опыт. Но, работая поваром, ты почти не отдыхаешь даже по выходным. Времени на социальную жизнь не хватает, поэтому я перешел в другую сферу.

Выбрал для себя нефтегазовую отрасль. Это направление было интересным для меня. Переход был сложным, но он того стоил.

В 2001 году мне позвонил друг и спросил, не хочу ли я возобновить с ним работу. Я согласился и поинтересовался, где он сейчас находится. Он сказал, что в Казахстане. Я спросил: «Где это?». Тогда я ничего не знал о стране. Было интересно побывать в новом месте, и я согласился приехать.

Полное интервью доступно по ссылке.

Итальянец Riccardo Marini о том, как переехал в Казахстан и почему хочет получить местное гражданство

Riccardo Andrea Marini, 62 года, город — Алматы, директор по плэйсмейкингу компании Urban Living, @riccardoamar





Я родился в небольшом городке Пистойя, в Тоскане. Мой отец был дипломатом, поэтому в детстве мы много путешествовали по разным странам и континентам: Индия, Великобритания и Африка.



Когда я выпускался из школы, отец показал два детских рисунка — на них были изображены здание и город. Я был увлечен этим с детства и поэтому поступил в Glasgow School of Art, чтобы стать архитектором. Тогда понял, что такое города, как они работают и как делать их удобными для горожан.

Затем я работал архитектором, присоединился к администрации города Глазго. Через несколько лет сотрудничества меня пригласили стать директором в Gehl Architects. Я путешествовал по миру, работал в разных местах. Так открыл для себя Казахстан.

Впервые я прилетел в Алматы в 2014 году, по просьбе акима города. Наша компания работала над несколькими проектами, здесь и в Астане. Одним из самых успешных проектов считаю улицу Панфилова.

Полное интервью доступно по ссылке.

Сооснователь Glovo Саша Мишо о работе компании в Центральной Азии и впечатлениях от региона

Саша Мишо, город — Барселона, сооснователь Glovo, linkedin





Я работаю в IT-сфере уже больше 25 лет. У меня была нетипичная карьера. До прихода в IT-индустрию я был жокеем, наездником на лошадях во время скачек в Великобритании и США. Однажды приехал к матери, проживавшей в Барселоне, и влюбился в этот город. Принял решение остаться, но для этого нужно было найти занятие. Лошадиных скачек здесь не проводили.

В то время интернет только развивался. Я подумал, что это круто — отправить сообщение человеку в любую страну и тут же получить ответ. Увидел большой потенциал и поступил в школу программирования.

Glovo — самый крупный проект, в который я был вовлечен как сооснователь. В Казахстане, Glovo — казахстанская компания. Мы идентифицируем себя с местной культурой, изучаем локальных пользователей, слушаем партнеров.

Полное интервью доступно по ссылке.

«В Кыргызстане я попробовал лучшие яблоки и арбузы в жизни», — канадец о впечатлениях от жизни в Бишкеке, деятельности и людях

Шон Диллон, 28 лет, город — Бишкек, Regional Data Strategist, Central & South Asia at Accelerate Prosperity, @sdlon





Я родился и вырос в Торонто. Получил образование в York University. На бакалавриате изучал Islamic studies. Отсюда мой интерес к Центральной Азии. После получил степень магистра в области Business administration and Management.

У меня всегда был интерес к международной экономике, особенно к рынкам развивающихся стран. Я хотел работать «в поле», в странах, где сфера бизнеса находится на стадии развития.

Я родился и вырос в Торонто. Получил образование в York University. На бакалавриате изучал Islamic studies. Отсюда мой интерес к Центральной Азии. После получил степень магистра в области Business administration and Management.

У меня всегда был интерес к международной экономике, особенно к рынкам развивающихся стран. Я хотел работать «в поле», в странах, где сфера бизнеса находится на стадии развития.

Полное интервью доступно по ссылке.

Посол Франции в Казахстане о местных людях и почему приглашает казахстанцев учиться во французских вузах

Дидье Канесс, 61 год, город — Астана, посол Франции в Казахстане, @franceaukz





За свою дипломатическую карьеру я работал в Министерстве иностранных дел Франции, был советником в посольстве в Лондоне, а также работал во французском представительстве при ОБСЕ. Несколько лет провел в должности заместителя представителя Франции при Комитете по вопросам политики и безопасности Европейского Союза в Брюсселе. С 2016 по 2020 годы работал послом в Беларуси.



Назначение в Казахстан не стало для меня сюрпризом. В нашей стране система построена так: каждый год публикуется список вакансий на должность посла. Можно подать заявку, выбрав три страны, куда хотели бы отправиться. На первом этапе проект назначения одобряет Министр иностранных дел. Затем эта информация передается Президенту, который и назначает послов.



Казахстан я выбрал по разным причинам. Я хорошо знаю постсоветские страны. Моя первая командировка была в Москву в тот период, когда Советский Союз прекратил существование. С этого момента интересуюсь регионом. Казахстан — важная страна в Центральной Азии, в которой у Франции значительные интересы.

Полное интервью доступно по ссылке.