Бизнесмен из Франции о работе в Казахстане, открытии своей компании и любимых местах

Лионель Аттиас приехал в Казахстан больше 20 лет назад. За это время он поработал в крупных международных и местных организациях, а недавно открыл собственную компанию. В интервью для нашего издания он поделился впечатлениями от страны, людей и традиций.









О себе

Моя родина — Французские Альпы. Я родился в небольшом горном городке недалеко от границы с Италией. В 16 лет переехал в Париж, чтобы поступить на учебу в школу отельного менеджмента. Успешно выпустившись, начал работу как шеф-повар и кондитер в ресторанах Франции. За время карьеры поработал даже на круизном лайнере. Это был интересный опыт. Но, работая поваром, ты почти не отдыхаешь даже по выходным. Времени на социальную жизнь не хватает, поэтому я перешел в другую сферу.

Выбрал для себя нефтегазовую отрасль. Это направление было интересным для меня. Переход был сложным, но он того стоил.

Я люблю путешествовать, встречаться с новыми людьми и знакомиться с культурой других стран. За свою карьеру работал в Великобритании, США, Канаде, Нигерии, Анголе, Гвинее, Эфиопии, Джибути.

О переезде

В 2001 году мне позвонил друг и спросил, не хочу ли я возобновить с ним работу. Я согласился и поинтересовался, где он сейчас находится. Он сказал, что в Казахстане. Я спросил: «Где это?». Тогда я ничего не знал о стране. Было интересно побывать в новом месте, и я согласился приехать.

Мы сделали необходимые документы, и в марте этого же года я впервые оказался в Казахстане. Был приятно удивлен интересной архитектурой и широкими улицами Алматы. 20 лет назад этот город уже был красивым.

О деятельности

Я приехал для работы над проектом KPO в Аксае. Человек, который пригласил меня, вскоре уехал на отдых. Я остался единственным экспатом в команде, которая не знала ни английского, ни французского языка. Это были интересные два месяца. В компании я проработал около пяти лет. Был главой отдела менеджмента, отвечал за деятельность службы поддержки, реализацию политики безопасности и обучение сотрудников.

Позже я переехал в Атырау. Работал проект-менеджером в компании ESS, у которой был контракт с Agip KCO — международным консорциумом по работе на Северном Каспии. Я отвечал за помещения вахтового поселка, нанимал и координировал инженеров для работы, участвовал в операционных задачах.

Сначала я не подозревал, насколько Казахстан — большая страна

Через два года начал работу напрямую с Agip KCO на месторождении Кашаган. Контролировал все аспекты, связанные с организацией вахтовых поселков, вопросами питания и обеспечения.

Следующие пять лет я провел в Африке. Работал в разных странах и компаниях, набирался опыта. Вернулся в Казахстан в 2014 году уже как Country Manager для Alma East West Group, а еще через год перешел в компанию ADEN Services. В качестве заместителя директора я был вовлечен в строительство новых вахтовых поселков и организацию производственных процессов.

Три года назад я понял, что накопил достаточную экспертизу, чтобы открыть собственную компанию. Так появилась Fairway LLP. Как генеральный менеджер я отвечаю за бизнес-развитие. Контактирую с нынешними и потенциальными клиентами — казахстанскими и международными компаниями.

Я считаю, что важна работа любого сотрудника. У всех своя миссия. Мы в Fairway LLP поддерживаем другие компании, помогаем им с развитием бизнеса в нескольких направлениях: рекрутинге новых работников, менеджменте, управлении процессами. Еще одна важная задача, которую мы делаем — следим за хорошим физическим и моральным состоянием сотрудников. Все это сильно упрощает работу бизнеса.

О Казахстане

Сначала я не подозревал, насколько Казахстан — большая страна. Оказалось, что она просто огромна! Также со временем увидел, как богаты местные земли. Здесь есть все, что нужно: нефть, газ, природные минералы, вода.

Я много путешествовал по стране. Мне нравится Уральск. Это небольшой зеленый город. Люблю Актау. Здесь солнечно, есть пляж, люди расслаблены. Мой любимый город — Алматы и окружающая его природа. Здесь много мест, где мы с семьей проводим время.

Я провел в Казахстане много лет. Теперь предпочту остаться здесь, чем вернуться во Францию. В этой стране у меня много друзей, с которыми мы часто встречаемся.

О традициях и людях

Меня удивляет менталитет людей. Они всегда жизнерадостны и дружелюбны, вне зависимости от внешних условий. За 20 лет жизни здесь я никогда не беспокоился о своей безопасности. Но при этом нужно понимать, что в любой стране есть свои традиции. Нужно уважать это и следовать им.

Казахстан отличается от Франции. В моей родной стране не так много культурных мероприятий, которые мы празднуем все вместе. Здесь же большое количество событий, которые принято отмечать везде: дома, на улице, в заведениях.

В Казахстане живут люди многих национальностей и религий. И все отдают дань праздникам соседей. Я бывал на свадьбах, встречал Новый Год и Международный женский день. Мой любимый праздник — Наурыз. Он объединяет всех: людей постарше и молодежь. Все искренне радуются, что холода кончаются.

Пробовал и местную национальную кухню. Все блюда вкусные, но мои любимые — манты и казы.

Свободное время я провожу в прогулках с семьей. Мы часто выходим в парк, заходим в торговые центры или поднимаемся в горы.

О планах

В планах продолжать работу над компанией, давать больше рабочих мест людям. Мой следующий шаг — работа в Астане. Здесь большой потенциал для развития.