Посол Венесуэлы о журналистике как инструменте дипломатии и сотрудничестве со странами Центральной Азии

Посол Венесуэлы о развитии отношений со странами Центральной Азии и больших планах в регионе.

Rosalba Lo Bue Antico, город — Астана, Посол Венесуэлы в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане, @rosalbalobueantico , @embvekazajistan

О себе

Я Посол Венесуэлы в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. По образованию я журналист, и эта профессия стала для меня инструментом понимания мира.

Мой профессиональный путь длиной в 25 лет охватывает самые разные сферы: от работы в государственных структурах и региональном управлении до дипломатии и международной аналитики. Я представляла Венесуэлу в посольствах в Беларуси и России, где занималась развитием культурного сотрудничества и гуманитарных связей. Также возглавляла Латиноамериканский культурный центр имени Симона Боливара в Москве. Занималась аналитикой в области международных отношений, уделяя особое внимание Евразии, Центральной Азии и Ближнему Востоку.

Я вела собственную телевизионную программу, где проводила интервью с дипломатами, политиками и экспертами со всего мира. Эта передача помогала моим соотечественникам лучше понимать политические и экономические процессы, а также открывать новые перспективы сотрудничества для Венесуэлы.

Журналистика — важный инструмент дипломатии. С ее помощью можно формировать позитивный образ страны, находить точки соприкосновения и прокладывать мосты сотрудничества в области экономики, культуры и науки. Именно так я воспринимаю свою миссию как аналитика и дипломата.

О деятельности

Работая в Казахстане и странах Центральной Азии, я убеждена, что несмотря на географическую удаленность, Венесуэлу и ваш регион объединяет стремление к развитию и новые возможности партнерства. Моя задача — это создание прочных мостов и раскрытие всего потенциала сотрудничества между Венесуэлой и Центральной Азией.





Несмотря на то, что я журналист по образованию, сегодня мой взгляд направлен на практические задачи: конкретные проекты в области экономики, торговли, науки и культуры. Венесуэла и Центральная Азия способны построить прочное партнерство, основанное на взаимной выгоде и уважении.

Когда мы говорим о сотрудничестве Венесуэлы со странами Центральной Азии, я выделяю три ключевых направления: дипломатическое, экономико-торговое и культурно-гуманитарное.

О деятельности в Центральной Азии

Наше посольство в Казахстане было открыто семь лет назад. И если в самом начале у Венесуэлы с Казахстаном существовало лишь два подписанных соглашения, то сегодня у нас около пятнадцати проектов, находящихся на стадии обсуждения или подготовки к подписанию. С Кыргызстаном за это время нам удалось заключить первое соглашение о сотрудничестве, а с Узбекистаном уже готовы документы для подписания. Это говорит о том, что динамика сотрудничества нарастает, и мы уверенно движемся вперед.

В экономической сфере приоритетным направлением остается энергетика. Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти и занимает четвертое место по объемам газа. Казахстан — ведущий энергетический производитель Центральной Азии. Это естественная основа для взаимовыгодного партнерства. Мы рассматриваем возможности сотрудничества и в других ресурсных отраслях: добыче урана, золота, серебра и редкоземельных металлов. Казахстан выступает одним из основных поставщиков урана в Европу, а Венесуэла обладает большими перспективами для расширения собственной горнодобывающей отрасли.





У Венесуэлы огромный потенциал в сфере производства продовольствия, и мы стремимся внести вклад в решение глобальной задачи — борьбу с голодом и обеспечение продовольственной безопасности. Мы видим возможности не только поставлять сельскохозяйственные товары, но и расширять взаимный обмен, развивая полноценные торговые отношения с Центральной Азией.

Наши экспортные позиции включают кофе, какао, морепродукты, рыбу. Венесуэла обладает значительными водными ресурсами, что позволяет рассматривать возможность экспорта минеральной и питьевой воды в регион.

Венесуэла — один из крупнейших потребителей пшеничной муки в мире, и мы рассматриваем Казахстан как важнейшего партнера по импорту пшеницы.

Мы также видим большие перспективы в области хлопковой промышленности. Совместно с Узбекистаном мы изучаем всю цепочку производства хлопка — от селекции и выращивания до производства тканей и их дальнейшей коммерциализации. Это направление может значительно обогатить и нашу собственную текстильную индустрию в Венесуэле.

С Кыргызстаном мы развиваем проекты в агропромышленной сфере: фрукты, овощи, мясо-молочная продукция. Мы уверены, что этот обмен позволит обеим сторонам укрепить продовольственную безопасность и развить новые торговые связи.

Не менее важен и транспортно-логистический потенциал Казахстана. Страна считается ключевым узлом международной торговли благодаря проекту Среднего коридора. Для Венесуэлы и для всего Латинского региона это открывает возможность через Казахстан выйти на рынки Центральной Азии и Евразии.





Также Венесуэла инициировала процесс получения статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Для нас это важный шаг, который позволит стать еще ближе к странам региона и активнее участвовать в интеграционных процессах. Мы также стремимся вступить в качестве посредника по диалогу в Шанхайскую организацию сотрудничества и наблюдателя в Организации исламского сотрудничества среди региональных организаций.

Также я хотела бы сделать акцент на сфере туризма. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан — это страны с уникальными природными богатствами и культурным наследием, которые могут привлечь не только венесуэльских туристов, но и открыть новые маршруты для международного туризма. Многие жители Казахстана летают в Венесуэлу через Стамбул или Москву. Но мы уверены, что в ближайшем будущем сможем предложить более удобные и короткие маршруты. Например, возможна прямая авиалиния Ташкент-Каракас, выполняемая авиакомпанией Узбекистана. Это стало бы ярким символом укрепления связей между нашими регионами.

Одним из шагов, которые мы предпринимаем для углубления связей с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном — это упрощение визового режима.

Мы также активно работаем над развитием сотрудничества в сфере образования. Между министерствами образования Венесуэлы и Казахстана уже состоялось несколько встреч. Мы договорились о подписании меморандумов о взаимном признании дипломов, академической мобильности, совместных исследовательских программах и стипендиях. Ведь через обмен студентами, профессорами и исследователями можно достичь подлинного научного и технологического взаимодействия, которое даст импульс инновациям и развитию обеих стран.

О Центральной Азии

Ранее у меня был опыт работы в Беларуси, Китае, России, Турции. В Казахстан я приехала впервые год назад. Народ Казахстана уникален. У него свой характер, своя душа, свой неповторимый дух — стремительный, сильный, свободный. И чем больше я узнаю казахский народ, тем сильнее чувствую, будто нахожусь в Венесуэле. Наши народы удивительно похожи в своем отношении к жизни, в открытости и теплоте.

Астана современная и впечатляющая. Особенно меня поразил проект «зеленого коридора», создаваемый вокруг города. Это грандиозный экологический вызов, который должен сформировать новый микроклимат для столицы. Для меня это символ того, что Астана смотрит в будущее — уверенно, смело и стратегически.





Я также успела побывать в Алматы. Этот город открылся мне как важный культурный и экономический центр страны, со своей атмосферой, отличной от Астаны, но столь же значимой для понимания Казахстана.

Одна из моих ключевых задач — сблизить наши народы. Мне важно, чтобы венесуэльцы лучше узнали Казахстан — его культуру, регионы, историю и политику. И чтобы казахстанцы узнали самобытность, дух, возможности Венесуэлу. Ведь если мы узнаем друг друга, мы начнем лучше понимать, а значит сможем делать больше вместе.

Мы народы с сильным характером, мы страны, которые стремятся к справедливости и самостоятельному развитию. И потому наше сотрудничество не просто возможно — оно естественно и необходимо.