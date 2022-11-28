Иностранец из Португалии о том, как приехал в Казахстан на один год, но остался на 15 лет

Португалец Антонио рассказал о том, как переехал в Казахстан, почему выбрал именно эту страну и какое впечатление на него оказали казахстанцы.

О себе

Я родом с острова Мадейра в Португалии. Во время учебы в University of Coimbra, крупнейшем университете страны, руководил отделением международной студенческой организации AIESEC.

В то время AIESEC имела относительно небольшое присутствие в Казахстане. Организации был нужен опытный человек, который помог бы в управлении, как президент членского комитета.

Я ничего не знал о стране, кроме того, что здесь высокий потенциал. Меня привлекла эта неизвестность. После жизни на Мадейре мне не хотелось переезжать во Флориду или Мальдивы. А сердце Евразии обещало стать интересным местом. Поэтому я подал заявку и прошел.

О первом впечатлении

Я приехал в Алматы 8 мая 2008 года. Была глубокая ночь, все казалось темным. На следующее утро я встретил около 20 человек из числа местных студентов, которые показали мне окрестности. Тогда я не говорил по-русски, но от этого было даже веселее. Мне понадобилось три дня, чтобы правильно сказать слово «Здравствуйте».

О работе

Я развиваю собственную компанию. Вот уже много лет помогаю европейским организациям выходить на рынок Казахстана, получать проекты и реализовывать их.

Компании, с которыми я работаю, лучшие в своем деле. Как правило, они находят меня по рекомендации моих нынешних или предыдущих клиентов.





Я вовлечен в работу над тремя областями: «Архитектура», «Водород», «Авиация». Мне сложно придерживаться одного направления, и такая установка позволяет сохранять гибкость, изучать несколько разных сфер.

В Казахстане можно и даже нужно работать в нескольких нишах одновременно.

О Казахстане

Я должен был остаться в Казахстане на один год, а прошло уже 15 лет. Меня удивляет масштаб страны и то, как в ней существуют много разных культур. Путешествие в эту страну было неожиданностью для меня, и оно до сих пор продолжает меня поражать.

Казахстан — динамичное место, в котором не соскучишься.

Люблю Алматы и горы вокруг города. Бывал в Шымкенте, Караганде, Астане, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Костанае, Атырау, Актау. В каждом месте есть особое очарование.

О традициях и людях

Я женился на казашке. Поэтому знаю о многих традициях, с которыми меня познакомила ее семья. Это здорово обогащает культурный опыт.





Из традиционной еды люблю бешпармак. Еще нравится конина, особенно стейки.

Казахстанцы — гордый народ, который сам решает, каким будет его будущее. Еще это толерантные и гостеприимные люди. Звучит как клише, но я могу подтвердить это на своем опыте.

О планах

Я продолжу работу, которую делаю сейчас. Хочу, чтобы проекты, в которые я вовлечен, развивались.

В планах — проводить больше времени с детьми, обеспечить им прекрасное детство и продолжать делать мою жену счастливой.