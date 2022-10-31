Сооснователь Glovo Саша Мишо о работе компании в Центральной Азии и впечатлениях от региона

Сооснователь Glovo Саша Мишо посетил Кыргызстан и Казахстан и поделился впечатлениями от визита в Центральную Азию, а также советами для предпринимателей.





Саша Мишо, город — Барселона, сооснователь Glovo, linkedin





О себе

Я работаю в IT-сфере уже больше 25 лет. У меня была нетипичная карьера. До прихода в IT-индустрию я был жокеем, наездником на лошадях во время скачек в Великобритании и США. Однажды приехал к матери, проживавшей в Барселоне, и влюбился в этот город. Принял решение остаться, но для этого нужно было найти занятие. Лошадиных скачек здесь не проводили.

В то время интернет только развивался. Я подумал, что это круто — отправить сообщение человеку в любую страну и тут же получить ответ. Увидел большой потенциал и поступил в школу программирования.

Свою первую компанию основал в середине 1990-х годов. Это был сервис-провайдер, который фокусировался на формировании сообществ в испаноязычных странах. Проект объединял в себе бесплатную почту, поиск в интернете, классифайд — всего около восьми-девяти сервисов.

Мы запустили Latin Red в Испании, но быстро приобрели популярность в Латинской Америке и стали самым большим испаноязычным комьюнити в мире на тот момент. Спустя некоторое время продали проект американской компании, которая позже была приобретена крупной французской телекоммуникационной организацией Orange.

Следующие девять лет я работал в игровой индустрии в компании Flatter, которая сейчас известна как Betfair. Моей обязанностью было развивать ее присутствие на испано- и португалоязычных рынках.

О Glovo

Glovo — самый крупный проект, в который я был вовлечен как сооснователь. Все началось в 2014 году. Тогда смартфоны быстро эволюционировали, у людей появилась возможность быть на связи 24/7. В это же время приобрел популярность райдхеллинг. Пользователи заказывали такси через интернет, хотя раньше им нужно было звонить в службу вызова или поднимать руку на улице в надежде, что кто-то остановится.

Я подумал, что вместо людей можно возить вещи. Тогда человеку не нужно идти самому, тратить время и силы на дорогу. Достаточно заказать доставку, а разница в цене будет небольшой.





Сегодня Glovo работает в 25 странах по всему миру. Общее количество городов, в которых мы действуем — более 200. Количество активных пользователей насчитывает 2 000 000. У нас больше 20 000 партнеров-магазинов и ресторанов, 8000 активных курьеров и более 4000 сотрудников.

Мы добились таких результатов за счет тяжелого труда и определенной доли удачи. Думаю, еще одна причина в том, что мы фокусируемся на локальном исполнении. В разных местах жизнь строится по-своему. Барселона отличается от Бухареста или Алматы. Поэтому сильная местная команда — ключ к развитию.

В Казахстане, Glovo — казахстанская компания. Мы идентифицируем себя с местной культурой, изучаем локальных пользователей, слушаем партнеров.

Ключевой аспект нашего бизнеса — курьеры. У нас есть обязательство перед ними: к концу 2023 года все курьеры будут иметь социальные гарантии и выгоды, справедливую оплату труда. Мы обучаем сотрудников безопасному поведению на дорогах, особенно тех, кто использует мотоциклы и велосипеды. Для них есть бесплатные образовательные онлайн-курсы на разные темы: от развития Soft Skills до навыков работы с программами Microsoft и изучения иностранных языков. Идея в том, чтобы сотрудник, уходя из компании, имел возможность устроиться на любую другую работу.

О привлечении инвестиций

Для компании размером с Glovo было мало инвестиций в Испании. Поэтому мы рано начали поиск зарубежных инвесторов. Убедить, что испанский проект сможет конкурировать на мировом рынке, — сложно, но нам это удалось.

Последние пять-шесть лет венчурные инвесторы и фонды фокусировались на одном показателе — росте. Сегодня фокус сместился на прибыльность. Финансирование окажут проекту, который продемонстрирует устойчивую юнит-экономику.

Недавно Glovo стал «единорогом» — компанией, которая оценивается в сумму выше миллиарда долларов. Мне не нравится этот статус, ведь он не меняет ничего фундаментально. Наша компания пока не самоокупается. Планируем достичь этого в ближайшие два года. Только после этого я смогу говорить, что мы достигли успеха

Любите свое дело и не бойтесь провалиться





Инвесторов привлекает идея. Затем они смотрят на команду: сможет ли она сделать то, что задумала. Чтобы привлечь финансирование, нужен хороший, четкий план. Не слишком долгосрочный: за два-три года в IT-сфере все поменяется. Сфокусируйтесь на 12 месяцах и не берите слишком много задач одновременно.

Найдите хороших партнеров и команду. Один вы успеха не добьетесь. Фокусируйтесь на нескольких основных вещах и делайте их хорошо. Любите свое дело и не бойтесь провалиться.

Про IT-индустрию

IT — удивительная сфера. Иногда мы забываем, как сильно она изменила нашу жизнь. Сегодня люди работают из дома, хотя 20 лет назад это было невозможно. Технологии позволяют сесть на самолет в пятницу и провести выходные в другом городе. Для меня честь быть частью этого развития.

Один из перспективных трендов — небольшие магазины возле дороги или у дома. Они находятся близко к покупателю и могут быстро доставить необходимую вещь. Сегодня люди хотят сразу получать то, что им нужно. Крупные технологические гиганты вроде Amazon или Alibaba хранят товары за тысячи километров, и часто им требуется несколько недель, чтобы доставить покупку. Цифровизация быстрой доставки — уникальная возможность. И Glovo будет ее частью.

Как член консультативного совета Meta в Испании, считаю, что у Метавселенной есть будущее . При этом чувствую некоторую спешку вокруг этой технологии. Для ее полноценной работы нужна инфраструктура, которую не так просто построить. Десять лет — оптимальный срок, который необходим для создания Метавселенной.

О визите в Центральную Азию

Это мой первый визит в Центральную Азию. Я стараюсь регулярно приезжать в страны, где мы работаем. Это нужно, чтобы встретиться с местной командой, увидеть, как работает бизнес и рынок. Во время таких поездок я разговариваю с пользователями, клиентами, партнерами, курьерами. Они рассказывают, что работает так, как нужно, а что нет. Благодаря этому лучше понимаешь специфику работы.





Еще это возможность встретиться с правительствами стран. Для нас важно показать, что мы здесь надолго. Glovo становится частью города благодаря заметным желтым сумкам. Кроме того, мы помогаем цифровизировать малый бизнес, даем доход курьерам.

В Кыргызстане я провел четыре дня. Это небольшая страна, но бизнес в ней растет невероятными темпами. Встречался с местными предпринимателями и правительством. Мы подписали меморандум о взаимопонимании.

Бишкек — красивый город, расположенный близко к горам. На выходных мы отправились на природу, покатались на лошадях. Мне, как бывшему жокею, это было особенно приятно.

В Казахстан я тоже приехал на несколько дней. Чувствую здесь большой потенциал. Общество уже цифровизировалось, и это здорово. В стране много хороших, талантливых кадров. Считаю, что микс местных и иностранных компаний вроде Glovo даст большой толчок развитию всей IT-экосистемы. В Казахстане можно найти удивительные локальные компании вроде Kaspi с капитализацией в 12 000 000 $. Еще я впечатлен местной командой Glovo: здесь работает более 1000 сотрудников. В планах основать в Казахстане региональный хаб, с которого будем запускаться в другие страны региона.

В поездке я попробовал местную еду. Мне предлагали конину, голову барана, разные кисломолочные продукты — все вкусно.

О планах

Мы продолжаем инвестировать в команду, маркетинг, курьеров в Казахстане и Кыргызстане. Для Glovo Центральная Азия — это регион роста, поэтому в ближайшее время не ждем прибыльности.

Будем искать возможности для масштабирования в другие страны региона из хаба в Алматы.