Иностранец из Канады о том, чем его удивили казахстанцы и почему Алматы похож на Альберту

Гордон Хаскинс — опытный специалист банковской сферы. Последние 10 лет он работает в Казахстане. Мы узнали, чем его привлекает страна и почему он остается здесь.









О себе

Моя родная страна — Канада. Я родился и вырос в Ванкувере. Здесь ходил в школу. Окончил University of British Columbia по специальности «Международные отношения». После продолжил учебу в University of Toronto в области права.

Профессиональную карьеру начал в качестве юриста в одной из компаний Ванкувера. В 1999 году вместе с женой переехал в Лондон для работы в Clifford Chance — самой крупной юридической фирме мира на тот момент. Спустя несколько лет перешел в канадскую компанию, которая занималась недвижимостью, работал в сфере сопровождения бизнесов. Она скоро закрылась, но я понял, что мне больше нравится взаимодействовать с финансовыми вопросами.

В 2003 году меня пригласили работать в Royal Bank of Scotland. Здесь я занимался структурированием финансовых транзакций. Через несколько лет сменил позицию: сначала стал руководителем отдела, а затем управляющим директором.

После бакалавриата я отправился в пешее путешествие по Европе. За год посетил много стран. Побывал в Индии, Бирме, Таиланде, Индонезии. Всего увидел около 50 стран. Сейчас, спустя много лет, я все еще сохраняю желание путешествовать по миру.

О переезде

В конце 2012 года я обсуждал новые возможности для работы внутри Royal Bank of Scotland. Мне предложили позицию регионального менеджера в Казахстане. Мы с женой сошлись на том, что это отличный вариант, который позволит узнать больше о Центральной Азии.

В начале 2013 года мы впервые посетили Казахстан. Во время короткой поездки человек, который на тот момент занимал должность регионального менеджера, показал нам город. К тому моменту его семья жила здесь уже четыре года, и он хорошо отзывался о Казахстане.

В следующие несколько месяцев я периодические прилетал в страну, чтобы уладить вопросы с визой и работой, найти дом, где мы будем жить. В июне 2013 года мы переехали окончательно. В это лето мы с друзьями начали ходить в горы. Тогда я впервые увидел, насколько красивая здесь природа.

О деятельности

Я работал с Royal Bank of Scotland около трех лет. В 2016 году организация изменила глобальную стратегию и ушла из многих стран. Последнее, что я сделал для RBS, — продал их бизнес в Казахстане.

Мы с женой ненадолго вернулись в Канаду, но уже через несколько месяцев я получил приглашение от Al Hilal Bank. Они начинали свою деятельность в Казахстане, и им был нужен председатель правления. Мне понравилась жизнь в Алматы, поэтому я согласился.

Казахстан не раз удивлял меня за то время, что я здесь живу, и продолжает это делать до сих пор

Сегодня в мои обязанности входит управление сотрудниками и администрирование всех аспектов бизнеса в стране. Я слежу за работой корпоративного и индивидуального банковского сектора, помогаю в управлении рисками, участвую в строительстве IT-инфраструктуры. Кроме того, я отвечаю за коммуникацию с финансовыми регуляторами и Национальным Банком.



Моя работа — челлендж. Она интересна, и мне нравится этим заниматься.

Al Hilal Bank — часть большой организации Abu Dhabi Commercial Bank Group. Мы первый Исламский банк в Казахстане. Наша работа дает возможность воспользоваться сервисом, который необходим большей части людей в стране.

Кроме того, мы привносим международные стандарты и лучшие мировые практики в банковскую сферу Казахстана.

О Казахстане

Казахстан не раз удивлял меня за то время, что я здесь живу, и продолжает это делать до сих пор. Мы с женой любим путешествовать, бывали почти во всех уголках страны. Каждый раз поражаемся красотой природы.





Неожиданно оказалось, что Казахстан схож с Канадой. Здесь такие же климат и местность. Когда-то у меня были фотографии гор Алматы и степей Астаны и похожие кадры из Альберты, откуда родом моя жена. Жители обоих стран не могли точно сказать, где были сняты эти изображения.

Но в Казахстане есть много мест, которые ни на что не похожи. Мы любим Алматы. Это прекрасный город, в котором удобно жить. Много путешествовали по области, видели Поющие Барханы, Капчагай, Чарынский Каньон. Еще нам запомнился Мангыстау. Каждый день нашей поездки по этому региону удивлял фантастическими видами.

О людях и традициях

Казахстанцы невероятно гостеприимные люди. Недавно мы с женой и друзьями ехали из Акбулака. По дороге встретили женщину, которая продавала ручные изделия у дороги. Мы остановились и начали разговор, после которого она пригласила нас на обед. Мы отлично провели время. Это далеко не первый раз, когда местные приглашают нас на чай или ужин. Все это делает страну приятной.





Нравится традиционная кухня. Мы попробовали почти все блюда. Несколько лет назад я поехал в Западную Монголию, чтобы посетить Фестиваль орлиной охоты. Там познакомился с этническими казахами, которые до сих пор проводят охоту с помощью орлов. Встретили семью молодой девушки-охотницы, героини фильма Eagle huntress. Это был невероятный опыт.

О планах

В планах продолжение работы с Al Hilal Bank. У нас хорошие бизнес-показатели. Работаем над расширением деятельности.

Вместе с женой хотим посетить места, в которых еще не были. Многие советуют поехать в Восточный Казахстан. Также думаем отправиться в другие страны Центральной Азии: Кыргызстан и Узбекистан.

В Казахстане я увлекся ездой на велосипеде. Недавно на выходных мы с друзьями совершили поездку из Алматы в Бишкек: около 235 километров. Также я участвую в гонках и планирую продолжать это занятие.