«В Кыргызстане я попробовал лучшие яблоки и арбузы в жизни», — канадец о впечатлениях от жизни в Бишкеке, деятельности и людях

Шон Диллон с детства увлекался историей Великого Шелкового пути и мечтал посетить Центральную Азию. Несколько месяцев назад он получил возможность поработать в Кыргызстане. В интервью для нашего издания молодой человек рассказал о самых запоминающихся моментах жизни в Бишкеке.









О себе

Я родился и вырос в Торонто. Получил образование в York University. На бакалавриате изучал Islamic studies. Отсюда мой интерес к Центральной Азии. После получил степень магистра в области Business administration and Management.

У меня всегда был интерес к международной экономике, особенно к рынкам развивающихся стран. Я хотел работать «в поле», в странах, где сфера бизнеса находится на стадии развития.

Большую часть жизни я провел в Торонто, но также жил и работал в Китае, Камбодже, Мексике.

Последние несколько лет я работал менеджером в крупной телекоммуникационной корпорации в Канаде. Я хотел получить опыт и экспертизы в дата-аналитике, экономических исследованиях. Развить как можно больше навыков, которые я буду использовать, работая в стране с развивающейся экономикой.

О причинах переезда

Я приехал в Центральную Азию в рамках сотрудничества с Международной организацией экономического сотрудничества и развития. До последнего момента не знал, в какую страну или город поеду. Узнал, что это будет Бишкек, лишь за пару недель до вылета.

Центрально-Азиатский регион и Кыргызстан в частности, давно интересовали меня. Я всегда был очарован историей Великого Шелкового пути и тем культурным влиянием, которое он оказал на всю Евразию. Считаю, что это первое и по-настоящему глобализованное место в истории.

Мой интерес к Кыргызстану не ограничивается историей. Эта страна занимает важное географическое положение. Когда-то удачное расположение помогло построить мост между китайским, европейским и ближневосточными рынками. Он существует и сегодня, делая Кыргызстан одним из самых динамичных мест для развития бизнеса.

Потенциал Кыргызстана часто остается недооцененным зарубежными инвесторами. Здесь есть все для развития экспортоориентированной индустрии, международной торговли, инвестирования в стартапы. Я рад быть здесь и помогать людям увидеть эти возможности.

Я прилетел в Бишкек в 05:00. Спустя несколько часов отправился на Ортосайский рынок. Увидел традиционную кыргызскую жизнь на этом небольшом базаре. Потом посетил кофейню в центре города, где заказал бразильский кофе и французскую выпечку. Этот невероятный микс традиций и современности и сегодня характеризует для меня Бишкек.

О деятельности

Я работаю на позиции Regional Data Strategist с Accelerate Prosperity — это организация, которая проводит тренинги для предпринимателей и стартаперов, выделяет финансирование. Она действует в четырех странах: Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан и Афганистан. Сегодня Accelerate Prosperity — один из лучших стартап-инкубаторов в стране.

Я базируюсь в Бишкеке. В мои обязанности входит проведение аналитических консультаций. Моя задача — сделать так, чтобы основатели стартапов и бизнесмены использовали все возможности, которые предлагает им рынок.

Это лучшее место и время для реализации моих знаний

Также работаю регионально в других странах, где действует Accelerate Prosperity. Здесь у меня похожая цель — помочь молодым людям, у которых не всегда есть бизнес-образование или доступ к финансированию, превратить идею в действующий проект.

Я работаю для людей. Конечная цель — создание рабочих мест и возможностей для местного населения. Мы вкладываем средства и экспертизу специалистов, чтобы сделать жизнь жителей страны лучше.

Сегодня мировой рынок меняется. Формируются новые глобальные цепочки поставок. Это означает большие перспективы для Кыргызстана, учитывая его местоположение. Думаю, что это лучшее место и время для реализации моих знаний.

О Кыргызстане

Я изучал экономическое развитие Кыргызстана до приезда. Знал, что Бишкек — современный международный город. Понимал, что найду все, что нужно для жизни. Так и получилось. Здесь мне также комфортно, как и в Торонто.

В Канаде я увлекался музыкой, подрабатывал музыкантом в качестве хобби. Удивили местные песни. Не знал, что музыка в Кыргызстане такая яркая и необычная. Недавно я посетил музыкальный фестиваль. Он проходил в горах, в нескольких часах езды от Бишкека. Выступали классные диджеи, играли музыку разных стран мира. Я получил крутые впечатления. Атмосфера напоминала фестивали США и Канады.

Удивлен, насколько хорошо местные жители знают исполнителей из Торонто. Многие любят The Weeknd и Drake. Их песни играют во всех кафе и барах города.





Я приехал в Кыргызстан в середине лета. Поэтому извлек максимум из последних теплых недель, увидел природные красоты. Одна из самых запоминающихся поездок — Иссык-Куль. Не ожидал белоснежного пляжа и курортного отдыха в такой горной стране. Понравилась поездка в национальный парк «Чон-Кемин». Здесь я прокатился на лошади и в полной мере ощутил себя в степи Центральной Азии.

Сейчас в горах холодает, хайкинговый сезон закрыт. Следующим летом в планах совершать более долгие путешествия, увидеть Алайские горы.

Бишкек — динамичный город. Здесь можно найти все: от ресторанов с традиционной едой до японского кафе с шеф-поваром из Токио. Много баров с легкой музыкой и классной атмосферой. Этим город напоминает мне Торонто. Есть классные кофейни, где можно взять южноамериканский кофе — для меня, как любителя, это важно.

Нравится, что Бишкек — зеленый город. Могу назвать его организованным. Система публичного транспорта построена так, что я могу легко добраться до нужного места.

О традициях и людях

Большинство моих коллег в Accelerate Prosperity — кыргызы. Поэтому мне удалось стать частью некоторых традиций. Мне запомнилось, что по время празднования дня рождения, все участники говорят приятные слова об имениннике. Это здорово.

Я не встречал в Торонто заведений с национальной кухней Кыргызстана. Поэтому здесь пробую как можно больше блюд: манты, плов, лагман, супы разных видов. Это вкусно.





Часто слышал, что в Кыргызстане одни из лучших фруктов в мире. Теперь я могу подтвердить, что это так. Здесь я попробовал самые вкусные яблоки и арбузы в жизни.

Кыргызы — один из самых дружелюбных народов, которые я встречал. Я уже нашел здесь друзей. Будь то на работе или в путешествии, люди всегда стараются сделать так, чтобы мне было комфортно. Заводить знакомства легко, и я ценю это.

О планах

Мой рабочий контракт продлится до августа следующего года. В это время я буду жить в Бишкеке и продолжать свою работу. Считаю, что моя деятельность только начинается. Кыргызстан — идеальное место для перехода из корпорации в «поле». Возможно, я останусь здесь и продлю контракт.

У меня есть цель — посетить все страны Центральной Азии, которые лежали на Великом Шелковом пути, увидеть исторические центры — Самарканд, Бухару, Хиву, Туркестан, Ош. Хочу узнать больше о регионе, его жителях и культуре.