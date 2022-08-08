Динамичная обстановка и вкусные продукты. Узбекистан глазами иностранца из Канады

Больше шести лет назад Питер Макканн приехал в Бишкек. За это время он был сотрудником разных университетов Кыргызстана, а недавно переехал в Узбекистан, где стал советником ректора. В разговоре с нами он поделился впечатлениями от новой для него страны и рассказал о своей деятельности.

​



​

О себе

Я родился и вырос в Канаде, в небольшой деревне возле Оттавы. Провел детство, работая с отцом. Учился в профессиональном колледже по программе «Бизнес-администрирование». Через несколько лет работы поступил в Ivey Business School — лучшую бизнес-школу страны, чтобы получить степень MBA.

На протяжении 12 лет я работал на позиции Commercial Vendor, занимая деньги небольшим компаниям. Следующие 27 лет посвятил работе менеджмент-консультантом малого и среднего бизнеса. Помогал в реорганизации, построении стратегии и бизнес-плана. Два года выступал в качестве СЕО компании по дистрибуции химикатов.

О переезде

Мой первый визит в Центральную Азию состоялся в 1998 году. Тогда я посетил город Усть-Каменогорск в Казахстане. Вел занятия по бизнес-стратегии и планированию на протяжении трех недель в одном из государственных вузов. Следующие два года я приезжал в этот город как преподаватель. В этой роли также дважды побывал в Азербайджане.

В 2016 году я принял решение изменить что-то в своей жизни. Вспомнил о своих визитах в Центральную Азию. Понял, что мне хочется вернуться в этот регион. Написал около 40 университетам, предложил свои услуги. Мне ответили из American University in Central Asia, и вскоре я начал работу в Бишкеке. Следующие несколько лет преподавал в этом и других вузах Кыргызстана.

В ноября 2021 года мы с женой переехали в Ташкент. Теперь я советник ректора по стратегии и развитию Ташкентского химико-технологического института.

О первых впечатлениях

В детстве у нас была небольшая семейная библиотека. Среди книг были биографии о Чингиз-хане и Тамерлане. Кроме того, я увлекался чтением исторических трудов о средневековье. Знал многое о Советском Союзе. Поэтому я был знаком с регионом с точки зрения истории. Оказавшись в Казахстане, понял, что люди здесь дружелюбные и позитивные.

Узбекистан удивил меня динамичной, энергичной обстановкой. Люди здесь упорно трудятся над проектами, которые развивают страну. Одна из первых организаций, куда я нанес визит — IT Park Uzbekistan. Это удивительное место, которое трансформирует образовательный сектор в IT-сфере. Чувствуется экономическое развитие.

О деятельности

Ташкентский химико-технологический институт имеет несколько филиалов по стране. Он покрывает большую часть Узбекистана: географически и демографически.

Моя работа состоит из «специальных обязанностей». Это могут быть разные задания. Сейчас я заменяю декана на факультете менеджмента и профессионального образования.





Один из последних проектов — улучшение образовательных программ бакалавриата. Каждый факультет должен был найти схожие программы в университете из топ-300 мира, изучить и перенять лучшие особенности. К началу нового академического года все 29 профессий будут адаптированы под мировой стандарт.

Также я занимаюсь развитием Vocational Trainings — профессионального технического обучения. Это важно, потому что стране нужны квалифицированные инженеры с практическими навыками.

У меня интересная работа. Она дает мне энергию и возможность внести свой вклад в развитие сообщества.

Об Узбекистане

Меня приятно удивило художественное искусство, которое можно увидеть на керамических изделиях и текстиле. Оставляет яркие впечатления.

Недавно побывал на местной свадьбе. Здесь было несколько празднований, разделенных между мужчинами и женщинами. Позже мне сказали, что традиции в Узбекистане сильно отличаются в разных регионах.

Узбекистан удивил меня динамичной, энергичной обстановкой

Блюда национальной кухни стран Центральной Азии для меня не подходят. В них много жира и соли. Я люблю свежие продукты: местные фрукты, овощи. Молочная продукция: йогурты, сыры — высшего качества. А мороженое здесь лучшее, что я пробовал в жизни. Я даже набрал три килограмма благодаря такому разнообразию вкусной еды.

Ташкент — большой город. Мы с женой постепенно исследуем его. Одно из любимых мест — музей прикладного искусства. Здесь хранится большое разнообразие интересных экспонатов: картин, керамики, одежды.

Я бывал в Андижане, небольших городах Ташкентской области: Чирчике, Ангрене. Планируем с женой посетить Самарканд, Бухару, Хиву, как только спадет жаркая погода.

О планах

Приезжая в Центральную Азию в 2016 году, я думал, что останусь здесь не более чем на пять лет. Но я все еще здесь. Мне нравится Узбекистан.​

Как пишет Виктор Франкл в книге «Человек в поисках смысла»: «Каждый из нас нуждается в цели». У меня нет задачи изменить весь мир. Я лишь хочу сделать чуть лучше ту небольшую его часть, что меня окружает. Если каждый из нас сделает это, мы сможем изменить мир в лучшую сторону.